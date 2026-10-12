Cómo la tensión en Medio Oriente puede facilitar el campeonato de Antonelli en la F1 2026

La recta final del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2026 afronta una enorme reestructuración logística sin precedentes. Tras las graves escaladas de seguridad en todo Oriente Medio, marcadas específicamente por informes de bombardeos consecutivos en el aeropuerto de Riad hoy, el organismo rector del deporte se está moviendo rápidamente para decidir el destino de los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi que cerraban la temporada.

Aunque el CEO de Formula 1, Stefano Domenicali, anteriormente declaró su deseo de terminar la temporada en Oriente Medio, el clima geopolítico impredecible ha obligado a los titulares de los derechos comerciales a activar un drástico plan de contingencia europeo.

El plan alternativo de Imola

En lugar de cerrar la campaña de 2026 en el Yas Marina Circuit, Formula 1 se prepara para coronar a su campeón mundial en el Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Imola se ha mantenido en espera durante meses como opción de seguridad, con trabajos preparatorios de infraestructura —incluida la construcción de tribunas temporales— ya en marcha discretamente entre bastidores. Si la etapa de Oriente Medio se cancela oficialmente, Imola está prevista para albergar el Gran Premio de Emilia-Romagna el 6 de diciembre, ocupando la fecha originalmente reservada para la final de temporada de Abu Dhabi.

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Las cuentas del campeonato

Si Formula 1 ejecuta este cambio de calendario, el impacto en el campeonato mundial de pilotos de 2026 será enorme.

Según el calendario original, quedaban seis grandes premios después de Singapur, dejando un máximo de 150 puntos en juego. Sin embargo, sustituir tanto Qatar como Abu Dhabi por un único fin de semana de carrera en Imola reduce el total de puntos restantes a solo 125.

Actualmente, el piloto de Mercedes Andrea Kimi Antonelli lidera la clasificación con 340 puntos, con una enorme ventaja de 102 puntos sobre su compañero de equipo George Russell, que ocupa el segundo lugar con 238 puntos. Como el techo de puntos se está reduciendo activamente, Antonelli sería el campeón mundial de facto.

Si la lucha por el título se comprime artificialmente por la crisis del calendario, la coronación de Antonelli es prácticamente inevitable.

Salvo, quizá, una cadena catastrófica de abandonos consecutivos en la próxima triple cita de las Américas —con Estados Unidos, México y Brasil—, Antonelli eliminará matemáticamente al resto de la parrilla mucho antes de que el paddock regrese a Europa. Si el calendario se acorta oficialmente a cinco carreras restantes, una victoria en el Circuito de Las Américas en Austin aseguraría definitivamente el campeonato, pulverizando el récord del campeón mundial de F1 más joven de la historia.

Mientras la FIA sigue monitoreando el deterioro de la situación de seguridad en Oriente Medio, el garaje de Mercedes se dirige a Texas sabiendo que el trofeo del campeonato está básicamente ya en sus manos.