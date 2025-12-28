Mientras que los dos pilotos titulares de los equipos de Fórmula 1 están constantemente en el foco durante los fines de semana de carrera, detrás de escena hay otros pilotos que trabajan para mejorar el rendimiento de los coches: los pilotos de simulador.

Ellos permanecen en la fábrica del equipo para asistir a los pilotos y a los ingenieros a distancia, probando todo tipo de ajustes de puesta a punto en el simulador pueden ayudar progresar en el circuito.

Uno de elllos es el piloto reserva y de simulador de Mercedes F1, Frederik Vesti, quien desempeña un papel importante entre bastidores.

"El trabajo en el simulador que hago es la contribución más importante que le doy al equipo cada semana", dijo Vesti al sitio web oficial de la Fórmula 1. "Cuando regreso a la base en Brackley, pasamos horas en el simulador, a veces ocho o nueve horas por día, para mejorar el rendimiento y aprender". En los últimos meses, además, ha trabajado mucho con vistas al auto de 2026. "En este momento toda la atención está puesta en 2026, así que alrededor del 80 por ciento de las vueltas que doy son en el auto del año que viene, y eso ya viene siendo así desde hace un tiempo".

Photo by: General Motors

Vesti también ve al simulador como una "herramienta muy importante" para apoyar a los pilotos en el circuito, especialmente en el caso de un debutante como Andrea Kimi Antonelli. El italiano, al fin y al cabo, no conocía muchos de los circuitos del calendario de la F1, por lo que el trabajo entre bastidores podía ayudarlo. Sin embargo, esto le demanda a Vesti bastante tiempo —y a menudo en horarios poco deseables— además de otras tareas para el equipo. "Así es como funciona la Fórmula 1", afirma el danés.

"Para alguien de afuera puede parecer una locura, pero estas son las cosas que hay que hacer en la Fórmula 1 para sacar el máximo del auto. A veces empezamos en el simulador a las diez de la noche y no terminamos hasta las ocho o nueve de la mañana. Eso es extremadamente exigente a nivel mental y físico. Pero cuando luego ves los resultados en la pista y notas que has dado un paso adelante, genera una satisfacción enorme. Ves que todo el equipo valora el trabajo que el equipo de simulador y yo ponemos en ello, y eso se siente muy bien. Para eso lo hacemos y por eso trabajamos tan duro", concluyó Vesti.