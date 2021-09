Cómo Vettel está devolviendo un favor a la familia Schumacher

"Sigo siendo un fan de Michael", dijo Sebastian Vettel después de que se anunciara a finales del año pasado que el hijo del siete veces campeón del mundo, Mick Schumacher, se incorporaba a la parrilla de la Fórmula 1. "Estoy feliz de ayudar en lo que pueda, porque él [Mick] es un gran chico y, obviamente, tengo una conexión muy especial con su padre".

"Creo que es muy importante para él encontrar su propio camino. Pero seguramente, al igual que me ayudó que Michael me diera algunos consejos cuando le pregunté, estoy tratando de hacer lo mismo con él”.

"Es una pena que Michael no pueda ser testigo de la progresión de Mick en los últimos años y de su paso ahora por la F1. Por mi parte, me agrada mucho Mick y nos llevamos bien y estoy encantado de contarle todo lo que sé”.

Vettel hizo su primera aparición en la F1 el año siguiente a la 'retirada' de Schumacher padre, en 2006. Pero luego el siete veces campeón regresó en 2010, cuando Vettel estaba en su camino para ganar su primer título. De hecho, fue el choque de Schumacher con Vitantonio Liuzzi el que desencadenó una serie de acontecimientos fortuitos que permitirían a Vettel convertirse en el campeón del mundo de F1 más joven en Abu Dhabi esa noche. Y aunque esta "ayuda" fue claramente involuntaria, como señala el propio teutón y cuatro veces campeón del mundo, el legendario alemán se convirtió en una especie de mentor para la nueva estrella emergente de su país, así como en uno de sus mejores amigos.

Inevitablemente, Mick también llegó a conocer a Vettel en aquel entonces.

Vettel ha guiado a Schumacher en su temporada de novato. Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Mi primer recuerdo de conocerle fue (cuando) nos fuimos de vacaciones en familia", cuenta Schumacher a GP Racing, revista parte de Motorsport Network. "Él y su novia vinieron con nosotros en el avión, porque íbamos al mismo destino. Jugamos a Angry Birds en su iPad, ese es mi primer recuerdo de él”.

"Tenía probablemente 11 años y eso fue después de una carrera, no recuerdo bien cuál. Yo ya corría en esa época. Pero básicamente, no hablamos de carreras en ese momento. Obviamente estaba ocupado jugando a Angry Birds..."

Sólo unos años más tarde tuvieron su primer acercamiento real. A finales de 2018, el año en que Schumacher ganó el campeonato europeo de F3 tras dominar la segunda mitad de la temporada, se encontraron en la Gala de la FIA...

"Lo disfruté mucho", recuerda Mick sobre la velada caracterizada por lo que describe como "la increíble aparición estelar de Kimi", aquella en la que Kimi Raikkonen llegó al escenario en un avanzado estado de embriaguez.

"Mi impresión es que para él Sebastian es como un mentor. Seb es como un hermano mayor que en cualquier momento, cuando él (Mick) tiene algo que pedir, puede ayudarle, sin dejar de ser un competidor en la pista", Simone Resta

“Recuerdo que Seb me hacía beber vodka”, ríe el hijo del siete veces campeón del mundo al hablar de esa noche. "A veces también me sentaba junto a Kimi. Obviamente era un escenario divertido. Pero creo que la comunicación empezó realmente durante la Carrera de Campeones en México".

El evento del ROC fue un mes después de la entrega de premios en Rusia, en enero de 2019. Vettel y Schumacher conformaron el equipo de Alemania en una pista improvisada dentro del estadio Foro Sol. Llegaron a la ronda final de la Copa de las Naciones, pero perdieron ante los nórdicos del equipo Tom Kristensen y Johan Kristoffersson.

"Creo que la Carrera de Campeones es un gran lugar", dice Schumacher. "Es una carrera combinada con mucha diversión. Normalmente es muy tenso si se compite entre sí. Obviamente, en nuestro caso estamos en diferentes etapas de nuestras carreras, así que incluso en los fines de semana de carrera hacemos barbacoas juntos o vamos a comer. Encontramos el tiempo para eso”.

"Pero la Carrera de Campeones fue particularmente para mí la primera vez en la que estuve con todo el mundo, también con la gente que estaba en la F1 en ese momento".

Vettel y Schumacher fueron compañeros en la Carrera de Campeones en 2019. Photo by: Motorsport Images

Vettel, que ganó la Copa de Naciones en seis ocasiones formando pareja con Schumacher padre, ayudó a su nuevo compañero de equipo compartiendo sus conocimientos sobre los coches del RoC. Mick aprendió rápido y, aunque no consiguieron ganar la Copa de Naciones, Schumacher Jr. derrotó a Vettel al día siguiente en la competición individual.

"Claro que me dio algunos consejos", recuerda Mick. "Tiene mucha experiencia, así que pude aprender de él y con él para intentar vencer al resto y ser los ganadores de la Copa de Naciones”.

"Y creo que ese fue realmente el momento en el que sentí que estábamos hablando mucho más sobre cosas de carreras, pero también sobre asuntos privados y una especie de intercambio de experiencias, si eso tiene sentido".

Cuando Schumacher pasó a la Fórmula 2, ahora corría en los mismos circuitos durante los fines de semana de los grandes premios, por lo que podían reunirse más a menudo. Vettel acudió a ver el primer test de su compatriota en Ferrari F1, en Bahréin. También se encontrarían en Maranello, ya que Vettel seguía siendo el número uno de Ferrari, mientras que el desarrollo de la carrera de Mick estaba siendo apoyado por la Ferrari Driver Academy.

"Mi impresión es que para él Sebastian es como un mentor", dice el director técnico de Haas, Simone Resta, que durante su etapa en Ferrari trabajó tanto con Schumacher padre como con Vettel. "Seb es como un hermano mayor que en cualquier momento, cuando él (Mick) tiene algo que pedir, puede ayudar, sin dejar de ser un competidor en la pista.

"Estoy seguro de que Sebastian, como competidor fuerte, nunca compartirá puntos particulares sobre el rendimiento, pero estoy seguro de que podría darle una orientación en términos de comportamiento, cómo llevar el fin de semana de carreras, la preparación para la primera temporada mental y físicamente, incluso desde el asiento del conductor, de la ergonomía dentro del coche".

Naturalmente, antes de la primera carrera de F1 de Mick, su mentor no pudo resistirse a darle algunos consejos.

"Creo que", apuntó Mick, "uno de los más importantes consejos fue 'sólo termina la carrera', porque obviamente si no terminas la carrera, no aprendes nada. Así que me dijo: 'Ten cuidado en las primeras vueltas, y luego puedes atacar'. Así que eso es lo que hice. Bueno, lo intenté, porque hice un trompo. Pero lo intenté".

Sebastian Vettel y Mick Schumacher jugando futbol. Photo by: Motorsport Images

Aunque Mick ya no es un competidor de karts de 11 años sigue habiendo una importante diferencia de edad entre él y Vettel. Sin embargo, el piloto de Aston Martin es 18 años más joven que Michael, y eso no les impidió crear una amistad y hay una conexión palpable entre los tres en términos de carácter, enfoque y mentalidad.

"Está claro que la F1 es un entorno en el que la precisión lo es todo", dice Resta. "La atención a los detalles es algo que estoy seguro de que Mick ha aprendido de su familia: tratar de mejorar cada pequeño detalle e intentar que todo sea perfecto".

"Sebastian es similar. Con la edad adquieres experiencia, por lo que tienes las ideas más claras sobre dónde ir, mientras que cuando eres más joven tienes la mente abierta, porque necesitas inventar y desarrollar tus propias ideas, aprender, practicar y crear tus opiniones”.

"Es una gran persona y me gusta mucho poder llamarle amigo, poder tener a alguien en la parrilla con quien hablar, porque eso es siempre bueno", Mick Schumacher

"Está claro que están en una etapa de madurez diferente entre los dos. Mick es muy positivo, muy abierto, con ganas de aprender todo y de mejorar todo lo que pueda tan rápido como sea posible, mientras que Sebastian, después de tantos años de exitosa carrera en la F1, está empezando a tener sus propias ideas y opiniones y convicciones. Y creo que ahora puede trasladar eso a su amigo".

No es fácil seguir el progreso del joven Schumacher este año, dado que tiene el coche más lento de la parrilla y tiene muy pocas oportunidades de demostrar su habilidad en carrera.

"Creo que, en muchos sentidos, sería más fácil si tuviera un gran coche para demostrar lo que puede hacer", dice Vettel sobre Schumacher. "Es una prueba dura, pero creo que desde fuera lo está haciendo muy bien. Parece que está levantando a todo el equipo. Está muy motivado”.

“Está mostrando sus esfuerzos en la pista, pero creo que fuera de ella es probablemente aún más impresionante. Se esfuerza mucho y disfruta con ello. Ese es el secreto que hay detrás".

La capacidad de trabajo duro, junto con el hecho de ser un gran jugador de equipo, han sido considerados durante mucho tiempo como los puntos fuertes de Schumacher, y los que trabajaron con su padre en Ferrari recuerdan con cariño la laboriosidad de Michael y su influencia galvanizadora. Y aunque Schumacher todavía no puede luchar por las victorias y los podios, su llegada es una gran historia para la F1, y una historia especial para gente como Resta, que lleva en Ferrari desde que se incorporó procedente de Minardi en 2001.

Vettel mira el test de Schumacher en el coche de su padre en el F2004 en el GP de la Toscana de 2020. Photo by: Motorsport Images

"Sin duda, fue un momento bastante emotivo", recuerda Simone sobre cuando se enteró de que iba a trabajar con el hijo de Michael. "Asistí a la segunda carrera (de F1) de Michael en la pista de Monza. Recuerdo que también estuve en la última carrera de Michael en Imola con Ferrari".

"Hay muchas cosas que traemos con nosotros mismos, con nuestra experiencia, con nuestro viaje. Y cuanto más mayores somos, más emotivas se vuelven [para] nosotros. Pero fundamentalmente... sí, claro, ha sido una forma muy bonita de cerrar ese círculo con Mick y el padre de Mick.

"Sólo puedo desearle que siga su sueño, que se desarrolle como piloto. Lo está haciendo muy bien. Estoy seguro de que, si sigue con esta voluntad y esfuerzo por mejorar, puede crecer de verdad y puede tener éxito."

Es una pena que el padre de Mick no pueda acompañar a su hijo a las carreras y ofrecer su experiencia. Tener un amigo en la parrilla en Vettel no puede sustituir eso, pero, como dice el menor de los Schumacher, definitivamente ayuda.

"Obviamente, en el coche es Sebastian, que tiene cuatro títulos de campeón del mundo en su haber", dice Mick, "y poder aprender de él, es genial. Pero también es una gran persona y me gusta mucho poder llamarle amigo, poder tener a alguien en la parrilla con quien hablar, siempre es bueno".

En su última carrera de Fórmula 1, Michael Schumacher dejó pasar a su amigo Vettel por el sexto puesto en Interlagos, que ayudó al piloto de Red Bull a conseguir su tercer título. Schumacher fue uno de los primeros en felicitarle tras la carrera. Pero en sus tres años de carrera juntos en la F1 nunca han compartido el podio. ¿Qué posibilidades hay de que Vettel comparta un podio con el hijo de Michael?

El propietario de la escudería, Lawrence Stroll, está decidido a convertir a su equipo en un aspirante al campeonato en los próximos años. Hay muchas posibilidades de ver a Vettel en el podio de nuevo.

Schumacher felicita a Vettel por su podio en Azerbaiyán. Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Por su parte, Resta, amigo y antiguo compañero de Vettel, está trabajando duro en el diseño de un coche que podría permitir a Schumacher demostrar realmente de lo que es capaz en la F1 el año que viene. Evidentemente, es exagerado esperar que Haas dé un gran salto de competitividad desde la parte trasera de la parrilla, pero si la segunda temporada de Schumacher en la cúspide del automovilismo resulta satisfactoria, podría aspirar a un puesto en Ferrari.

Así que, ¿quién sabe? Tal vez veamos a Vettel subiendo a un podio de F1 con un Schumacher después de todo.

"Sería increíble", coincide Mick. "Sí. Con suerte, él estará por aquí algún tiempo".

Mick Schumacher, Haas VF-21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images