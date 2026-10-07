Cómo Williams quiere evitar repetir en 2027 el “desastre” de 2026 en la F1

Hay varias razones por las que el "desastre" de 2026 de Williams no volverá a repetirse en la próxima temporada de Fórmula 1, cree el jefe de equipo James Vowles.

Cuando la F1 pasó este año a un nuevo reglamento técnico, Williams comenzó la campaña con el pie cambiado. El equipo se perdió el shakedown de pretemporada en Barcelona y su FW48 tenía inicialmente 28 kg de sobrepeso. Tardó más de seis meses en llegar al peso mínimo, con la introducción de un chasis completamente nuevo en el Gran Premio de Azerbaiyán a finales de septiembre.

Después de terminar quinto en el campeonato de constructores del año pasado, la escudería nueve veces campeona del mundo cayó al noveno lugar esta temporada, con apenas 12 puntos en su cuenta.

"Asumo los errores que cometimos este invierno", dijo Vowles en Malasia.

Cuando Motorsport.com le preguntó si confiaba en evitar problemas similares y si el equipo estaba en buena forma para 2027, el británico respondió: "Estoy confiado en que no tendremos nada del desastre que tuvimos este invierno.

"En parte, sin embargo, tenemos que aceptar que no es una carga tan grande la que estamos poniendo sobre la empresa porque el chasis ya está aquí. Los tienen delante de ustedes ahora mismo. Eso marca una diferencia considerable.

James Vowles, Williams Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Pero, ¿qué hemos hecho? Cambiamos bastante los sistemas de software, las formas de trabajo. Trajimos a Piers [Thynne], que ha sido una ayuda absolutamente providencial y brillante en ese sentido".

Piers Thynne, hijo de Sheridan (director comercial de Williams en los años 80 y principios de los 90), se incorporó a Williams en agosto como director de optimización y planificación. Antes pasó casi dos décadas en McLaren, donde fue ascendiendo desde un puesto de especialista en cajas de cambio hasta convertirse en director de operaciones en 2023.

"Tenemos información que sencillamente no teníamos hace un año y que nos permite tomar una mejor decisión al respecto", continuó Vowles.

"De lo que no son conscientes, y nadie aquí puede serlo, es de que creemos que estamos haciendo un buen trabajo con el desarrollo en el túnel de viento y en todos los sistemas, pero no lo sabes hasta que llegas a la primera carrera del año que viene".

En Bakú, Carlos Sainz clasificó noveno —el mejor resultado de Williams en la temporada— y sumó el primer punto del equipo desde el Gran Premio de Mónaco.

Consultado para evaluar la actualización que se introdujo en Azerbaiyán, Vowles explicó que habrá mucho más por venir en 2027: "El chasis se mantendrá para el año que viene. Gran parte de eso fue en realidad una inversión a futuro para asegurarnos de que esté bien.

"Es bueno ver que el auto tenía lastre, así que la dirección era correcta, pero llega demasiado tarde en la temporada. Esos son los hechos detrás de esto. No agregamos suficiente rendimiento aerodinámico. En realidad enfocamos nuestros dólares del techo de costos en poner bien los elementos que necesitamos el año que viene, y eso tuvo un sacrificio. Dejamos bastante rendimiento en el túnel en casa".

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