Comparan las mejoras de Red Bull en Austria como un coche nuevo

El amplio paquete de mejoras de Red Bull para el Gran Premio de Austria se sintió como un coche "especificación B", según el exmecánico del equipo Calum Nicholas, quien sospecha que un programa oculto de reducción de peso desempeñó un papel importante en el regreso a la forma del equipo.

La escudería de Milton Keynes llegó al Red Bull Ring con una lista sustancial de actualizaciones. La documentación oficial de la FIA enumeraba siete modificaciones, centradas en gran medida en el acondicionamiento del flujo. Las revisiones incluían cambios en las entradas de los pontones, la cubierta del motor, la parte superior e inferior del suelo, las esquinas traseras y los carenados de la suspensión trasera.

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Hablando en Talking Bull, el podcast oficial del equipo, Nicholas habló sobre la magnitud de los cambios.

"Miras el documento de la FIA, es principalmente acondicionamiento del flujo. Todo ha consistido en extraer la mayor carga aerodinámica y hacer que el coche sea más eficiente", explicó el mecánico convertido en embajador de Red Bull.

"Todo, desde la entrada del pontón hasta la cubierta del motor, el suelo, la sección superior del suelo, la parte inferior, las esquinas traseras, los carenados de la suspensión trasera; es mucho. Y casi se siente como un coche especificación B.

"Aunque me pregunto si la gran mayoría del ritmo que hemos visto hoy ha venido en realidad del programa de dieta al que ha estado sometido. Hablamos de la pérdida de peso, y sé que empezamos el año con un sobrepeso severo. Me pregunto cuánto de eso ha venido realmente del hecho de que hemos traído algunas mejoras que están bajo la carrocería, cosas que no necesariamente puedes ver, o que no tienes que declarar en un documento de la FIA.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Esas pueden ser las cosas que aún te hacen ganar mucho tiempo. Con la pérdida de peso, es una de esas cosas en las que estás encontrando todas las pequeñas ganancias marginales. No es como si tuvieras un componente que simplemente tiene un sobrepeso enorme. Se trata de mirar todas las instalaciones y encontrar las pequeñas áreas en las que puedes conseguir esas pequeñas ganancias.

"Y me pregunto cuánto de ello vino de la aerodinámica y el rendimiento que trajimos mediante las mejoras que declaramos, y cuánto del rendimiento vino de perder un poco de peso."

Max Verstappen consiguió el trofeo del segundo puesto en el Red Bull Ring y su compañero de equipo Isack Hadjar terminó la carrera en sexto lugar, lo que significa que el equipo se marchó del Gran Premio de Austria con 26 puntos.

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