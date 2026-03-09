Coulthard advierte a Aston Martin: "Esta es la última oportunidad para Fernando Alonso"
Tras un flojo comienzo de temporada, Aston Martin se encuentra bajo presión: el expiloto de Fórmula 1 David Coulthard advierte sobre las sanciones presupuestarias y ve a Alonso al final de su carrera.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto de: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
El difícil comienzo de Aston Martin en la temporada 2026 de Fórmula 1 está dando mucho que hablar en el paddock. En particular, los problemas con la nueva unidad de potencia de Honda podrían tener consecuencias a largo plazo para el equipo. El expiloto de Fórmula 1 David Coulthard está convencido de que Aston Martin y Honda se recuperarán, pero el camino para llegar hasta ahí podría ser costoso.
Coulthard señala el límite presupuestario como factor decisivo. Si Honda quiere mejorar rápidamente el motor, el límite de costes podría suponer un problema. "Volverán", afirma Coulthard en el podcast Up To Speed. "Pero con sanciones cuantiosas, porque tendrán que superar el límite presupuestario para desarrollar este motor".
El escocés recuerda el difícil pasado de Honda en la Fórmula 1. "La última vez que tuvimos problemas de este tipo fue cuando Honda suministró motores a McLaren, y como es sabido, esa relación no terminó bien". En aquel entonces, la crisis condujo finalmente a una exitosa colaboración con Red Bull.
Coulthard: última oportunidad para Alonso
También se está debatiendo el futuro de los pilotos de Aston Martin. Coulthard cree que Fernando Alonso debe concentrarse en su propio rendimiento a pesar de la difícil situación. "Como piloto, tienes que concentrarte en tu trabajo", afirma. "Tú no desarrollas ni el motor ni el coche".
Al mismo tiempo, Coulthard ve al español al final de su carrera. "Esta es la última oportunidad para Fernando Alonso", explica. "Cuando termine su etapa en Aston Martin, ya no irá a Ferrari ni a Red Bull". Teniendo en cuenta la edad de Alonso, Coulthard es claro: "Tiene 45 años. Por muy brillante que sea, este es el último o penúltimo año de su carrera".
Stroll se quedará en Aston Martin
Según Coulthard, la situación de Lance Stroll es diferente. El canadiense difícilmente tendrá la oportunidad de cambiar a otro equipo. "¿Qué va a decir? ¿Que quiere correr para otro equipo?", pregunta Coulthard. "En primer lugar, ¿quién lo aceptaría? Y en segundo lugar, no lo dirá".
En su opinión, Stroll seguirá pilotando hasta que Aston Martin construya un coche competitivo. Naomi Schiff, compañera de Coulthard en el podcast, cree que el propietario del equipo, Lawrence Stroll, debe de estar cada vez más frustrado.
"Han invertido una cantidad increíble de dinero en este equipo", afirma. Las nuevas fábricas, un moderno túnel de viento y numerosos ingenieros de primer nivel deberían haber llevado a Aston Martin a lo más alto. El fichaje del diseñador estrella Adrian Newey también se celebró como un gran golpe maestro.
Por eso, la decepción es ahora aún mayor. "Y luego llegas al inicio de la temporada con un motor que simplemente no funciona", dice Schiff.
