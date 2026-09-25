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Fórmula 1 GP de Azerbaiyán

Coulthard advierte de que "rodarán cabezas" si fracasa la mejora del Williams FW48

David Coulthard ha advertido de que Williams podría sufrir graves consecuencias si su importante paquete de mejoras para el FW48 no da los resultados esperados.

Lydia Mee
Publicado:
Carlos Sainz, Williams

El expiloto de Fórmula 1 David Coulthard ha advertido de que "rodarán cabezas" si el FW48 mejorado de Williams no logra un avance inmediato en cuanto a rendimiento. 

La escudería de Grove ha tenido problemas toda la temporada con un monoplaza con exceso de peso. Tras 14 carreras, ocupa el noveno puesto en el campeonato de constructores con 11 puntos: a seis puntos de Carlos Sainz y a cinco de Alex Albon.

Sin embargo, ahora ha presentado un importante paquete de mejoras —que el director del equipo, James Vowles, ha descrito como la creación de un coche casi de especificación B— en el Gran Premio de Azerbaiyán de este fin de semana, en un intento por escalar posiciones en la parrilla.

Durante un episodio del podcast"Up To Speed", el expiloto de McLaren explicó que espera un avance considerable por parte del equipo dirigido por Vowles.

"Creo, tras haber hablado con algunos miembros del equipo, que se trata de un paso significativo en cuanto a que el coche ahora estará en peso, y sabemos que 10 kg suponen entre tres y cuatro décimas de segundo por vuelta", afirmó Coulthard.

Alexander Albon, Williams

Alexander Albon, Williams

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

"Así que llevar peso extra es simplemente ponerte en desventaja. Y lo que también supondrá es un paso hacia la dirección en la que están orientando ese coche para el año que viene.

"Hay algunos ajustes aerodinámicos para el reglamento del año que viene, especialmente en la parte delantera del suelo, que pueden beneficiar a algunos equipos más que a otros, o quizá no.

"Pero espero algo parecido a lo que vimos con Aston [Martin]: hubo un notable avance en su rendimiento cuando presentaron su monoplaza de especificación B. Y si eso no ocurre, por supuesto que rodarán algunas cabezas, ¿no?".

Sainz y Albon terminaron la primera sesión de entrenamientos en Bakú en los puestos 12.º y 13.º, y la segunda sesión en los puestos 17.º y 16.º, respectivamente.

El Gran Premio de Azerbaiyán tendrá lugar el sábado a las 15:00 hora local (mediodía, hora del Reino Unido).

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