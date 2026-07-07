Coulthard advierte a Russell que no debe confiarse de su podio en Silverstone: "Sabe que tuvo suerte"

David Coulthard cree que George Russell saldrá del Gran Premio de Gran Bretaña con la sensación de que «se ha salido con la suya», ya que su compañero de equipo en Mercedes, Kimi Antonelli, sigue sacando un rendimiento que al británico le cuesta igualar en estos momentos.

Russell logró el domingo su primer podio en su Gran Premio de casa, en Silverstone. Sin embargo, este hito no reflejó fielmente el nivel de ritmo del piloto de 28 años en comparación con el de su compañero de equipo.

Antonelli, que actualmente cuenta con una ventaja de 25 puntos en el campeonato de pilotos, estaba remontando posiciones gracias a una estrategia de diferenciamiento de neumáticos de 10 vueltas. El italiano estaba recortando distancias con los líderes, rodando hasta 2,5 segundos más rápido que el eventual ganador de la carrera, Charles Leclerc, antes de que surgieran problemas con el Mercedes.

Un extraño fallo mecánico, en el que un protector de rueda delantero derecho que se había desprendido le impedía girar el volante, dejó a Antonelli luchando por mantener el coche en la pista. Continuó en la carrera, pero terminó 15.º tras recibir una penalización por salirse de los límites de la pista.

En el podcast Up To Speed, Coulthard sugirió que Russell es consciente de su actual déficit de rendimiento respecto a su compañero de equipo adolescente.

"Creo que George tendrá la sensación de que se ha salido con la suya este fin de semana", explicó Coulthard.

George Russell, Mercedes Foto de: James Sutton / LAT Images vía Getty Images

"Se nota que todavía no tiene las ideas claras. Sabe que ha tenido suerte. Y creo que es consciente de que, en este momento, prácticamente cada vez que salen a pista, Kimi le saca algo más al coche que a él le cuesta mucho conseguir".

Russell se hizo eco de estas palabras en su entrevista tras la carrera con F1 TV. "Si soy totalmente sincero, no voy a luchar por el campeonato si el rendimiento sigue así", afirmó. "Así que no me voy de este fin de semana satisfecho. Aceptaré el resultado.

"Probablemente me sentí más satisfecho al marcharme de Canadá, cuando sufrí una avería cuando iba en cabeza, que hoy, en segunda posición. Probablemente me merecía la victoria en Canadá, y hoy no me merecía estar donde estaba".