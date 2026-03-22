Coulthard cuestiona el impacto de los problemas de vibraciones de Aston en los pilotos

El ex piloto de Fórmula 1 David Coulthard cree que los problemas de vibraciones a los que se enfrenta Aston Martin son "más un problema de fiabilidad que para el piloto".

Aston Martin ha tenido un comienzo de año difícil. Con una nueva colaboración con Honda para la unidad de potencia y el primer monoplaza de F1 de Aston Martin diseñado por Adrian Newey, las expectativas eran altas para la escudería de Silverstone. Pero los problemas de fiabilidad y vibraciones han afectado al equipo.

El bicampeón Fernando Alonso se vio obligado a retirarse del Gran Premio de China debido a las excesivas vibraciones en la cabina. El piloto español afirmó que "empezó a perder toda la sensibilidad en las manos y los pies" antes de retirarse.

Coulthard argumentó durante el podcast Up To Speed que las vibraciones podrían estar afectando a los pilotos menos de lo que pensamos.

"Pongamos las cosas en perspectiva de nuevo, y hablo sin saber lo que él siente en el coche", dijo el ex piloto de Red Bull. "Pero vi el vídeo, y yo he experimentado zonas planas en los neumáticos, contrapesos de las ruedas que se sueltan, y se nota la vibración en la dirección.

Es la dirección la que lo provoca físicamente. Nunca me detuve si era un Gran Premio porque quieres los puntos. Si se podía hacer una parada en boxes, lo hacías.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

"¿Has visto a esos chicos que trabajan en la construcción con martillos neumáticos y lo hacen todo el día, todos los días? No los vemos decir: “No, no voy a ir. Hoy no voy a trabajar porque el trabajo de martillo neumático me deja las manos doloridas”.

"¿Se trata entonces de una cuestión de conveniencia para seguir poniendo el foco en Honda? Sospecho que la vibración es más un problema de fiabilidad que para el piloto.

Porque esta es mi opinión: un piloto aprendería a cantar el himno nacional al revés mientras hace malabares con motosierras si eso le diera una décima de segundo".