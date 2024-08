Coulthard explica: Por qué Adrian Newey es mejor que otros ingenieros

No sólo el mercado de pilotos de Fórmula 1 se está volviendo loco en 2024, ya que también hay mucho movimiento entre los ingenieros de alto rango, especialmente en los equipos punteros. Adrian Newey, aerodinamista estrella de Red Bull, que anunció su marcha de la escudería austriaca en abril, es el más deseado por todos.

En una entrevista concedida a la edición holandesa de Motorsport.com, el ex piloto y experto en Fórmula 1 David Coulthard explica qué hace tan especial a este hombre de 65 años, al que en las últimas semanas se ha relacionado cada vez más con un fichaje por Aston Martin.

"He trabajado con Adrian desde que era piloto de pruebas en Williams, cuando tenía poco más de veinte años", dice Coulthard. "Luego también trabajé con él en McLaren. Adrian es un diseñador con mucho talento, pero lo que le diferencia de los demás es que piensa como un piloto de carreras. Él mismo es un piloto aficionado".

"No va a asustar a Max [Verstappen] con sus tiempos por vuelta, pero creo que este año participó en el histórico Gran Premio de Montecarlo con su Lotus. Está dispuesto a ponerse a prueba y, por lo tanto, entiende de qué habla un piloto cuando habla de subviraje en pista o de subviraje en transición a sobreviraje a la salida de curva. Sabe exactamente lo que significa porque él mismo lo ha experimentado. Creo que eso le ayuda mucho".

Coulthard y la gran ventaja de Newey sobre el resto

Adrian Newey, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Los expertos consideran a Newey un auténtico profesional, que a menudo parece un poco anticuado con su portapapeles en la pista, pero que entiende como nadie la relación entre neumáticos y chasis, así como entre chasis y mecánica. El británico podría convertirse en un factor clave para el éxito de un equipo de Fórmula 1, sobre todo de cara al nuevo reglamento que entrará en vigor en 2026.

Según Coulthard, el hecho de que Newey tenga unos conocimientos tan amplios y completos se debe a que Newey solía ser ingeniero de carreras y, por lo tanto, es "un paquete completo". El experto en Fórmula 1 explica: "Hoy en día hay especialistas, personas que son ingenieros de materiales. Saben qué materiales son los adecuados para fabricar partes del coche".

"Esa es su especialidad, no son pilotos de carreras en sí. No son ingenieros, no son ingenieros de rendimiento. Son ingenieros de materiales. Hacen falta muchas personas especializadas en una determinada función, pero el liderazgo de Adrian se basa en el hecho de que realmente entiende el proceso, desde el concepto hasta el diseño, pasando por la entrega y la conducción."

"Creo que eso le da una ventaja competitiva sobre ingenieros ciertamente mucho más cualificados. No tiene un currículum académico, lo que echaría para atrás a muchos ingenieros de diseño, pero es otro ejemplo de que la gente es mejor sobre el papel que en la práctica. Se necesita gente en el campo que sea creativa y rinda".

Sin embargo, desde que se anunció la marcha de Newey de Red Bull, la leyenda de la aerodinámica ya no participa en el desarrollo del RB20 ni del coche para 2025. Mientras que Ferrari fue visto inicialmente como un candidato prometedor para un compromiso, Aston Martin parece haber surgido cada vez más como el principal favorito en las últimas semanas para traer a Newey a bordo a principios de 2025.