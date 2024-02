Coulthard ve una reacción "exagerada" por la investigación a Horner

Horner se encuentra en medio de una investigación independiente encargada por la empresa Red Bull para determinar si el jefe de Red Bull Racing ha tenido un comportamiento indebido con una persona dentro de la escudería.

De momento se desconoce exactamente por qué se investiga a Horner, ya que Red Bull solo se limitó a informar que comenzó el proceso "“tras tener conocimiento de ciertas acusaciones recientes".

El propio jefe de la escudería que dominó la última temporada de la F1 con 21 victorias sobre 22 grandes premios estuvo el viernes en una reunión con el abogado especialista externo que lidera la investigación, un encuentro que se cree que duró más de ocho horas.

Coulthard, quien fue uno de los pilotos elegidos por Horner cuando Red Bull llegó a la F1 con su propio equipo en 2005 y se mantuvo en la escudería hasta su retiro a finales de 2008, continuando desde entonces ligado a la organización hasta la actualidad, señaló que hay que mantener la calma hasta que se sepa más sobre la investigación.

"He visto todo tipo de reacciones exageradas en las redes sociales, ya sabes, gente pidiendo que Cristian renuncie y que sea suspendido, todo ese tipo de cosas", dijo Coulthard en el podcast Formula for Success que realiza junto a Eddie Jordan.

"Pero, como siempre, todo el mundo merece su momento para poder explicar su posición. No sé nada de la otra parte implicada. Así que, tal vez la semana que viene, tendremos algo de claridad sobre esa situación en particular", añadió.

Christian Horner, director de Red Bull Racing

Jordan por su parte, destacó la importancia de que se conozca el veredicto sobre la investigación antes que Red Bull Racing realice su presentación para la temporada 2024 de F1, lo cual está previsto para el jueves 15 de febrero.

"Apoyo lo que acabas de decir. Esa es la regla básica, ¿no? Mientras no se demuestre lo contrario, el caso está absolutamente sub judice", comenzó el ex dueño de equipo de F1.

"Habiendo dicho eso, ellos sí deben tener una conclusión sobre esto, de una forma o de otra, para la semana que viene porque sería muy difícil ver con el lanzamiento del coche si Christian está allí sin una respuesta a toda esta situación", continuó.

"Hay todo tipo de acusaciones dando vueltas, la gente se sube al caballo y dice sus teorías, que son teorías conspirativas o como quieras llamarlo. De todos modos, hay que dcirle a la gente que esta es una historia que viene de la oficina principal de Red Bull, no de Red Bull Racing. Así que puedes ver por qué el abogado fue contratado, porque para recursos humanos y el grupo y la compañía y por lo que representa la marca y por su producto es extremadamente importante".

"Necesitan tener una respuesta para la semana que viene antes del lanzamiento. No creo que Christian pueda estar en el lanzamiento del coche, teniendo en cuenta para qué es la presentación, que es para mostrar el coche, mostrar la gloria de Red Bull y sus esperanzas futuras para 2024, si no hubiera una respuesta del abogado. Así que está bajo presión, necesita encontrar una solución", finalizó.

