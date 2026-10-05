Coulthard insinúa que el anuncio del Gran Premio de África de Fórmula 1 es inminente

El expiloto de Fórmula 1 David Coulthard ha insinuado que es inminente un anuncio oficial sobre el tan esperado regreso del campeonato a África.

En declaraciones a podcast "Up To Speed" junto al copresentador Will Buxton, Coulthard insinuó que cree que pronto se producirá un anuncio que confirme la incorporación de esta prueba al calendario.

Mientras comentaban el Gran Premio de Baréin celebrado en Malasia, tanto Coulthard como Buxton respaldaron la idea de que el Circuito Internacional de Sepang volviera al calendario de la F1. Pero con Portugal y Turquía incluidos para 2027 y el rumoreado anuncio del regreso de África, al expiloto de Red Bull le costaba imaginar dónde encajaría en el calendario de 24 carreras.

"Portimão lleva ya un par de años. Es un circuito fantástico para los pilotos. Fuimos allí, creo, en plena pandemia, así que no tuvimos problemas con los espectadores. Tenemos curiosidad por saber cuánta gente acudirá", afirmó Coulthard.

"He oído rumores de que pronto habrá un anuncio sobre África. Así que vamos a ir a África".

El director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, declaró a los medios de comunicación en agosto de 2026 que "las negociaciones avanzan muy bien" para el posible regreso de un Gran Premio a África.

"Creo que lo que puedo decir es que las negociaciones están avanzando muy bien en África", afirmó Domenicali. "El año que viene volveremos a Portugal, volveremos a Turquía, y estamos manteniendo otras conversaciones con [países] de Sudamérica; también tenemos conversaciones en Extremo Oriente.

"Una cosa que puedo decirte es que tenemos más solicitudes [para una segunda carrera] en China y Japón, pero, por el momento, queremos quedarnos con una sola carrera en China porque necesitamos consolidar el mercado con más firmeza antes de plantearnos otras opciones allí".

La F1 no ha corrido en África desde el Gran Premio de Sudáfrica de 1993 en Kyalami. El siete veces campeón Lewis Hamilton lleva ya algún tiempo luchando para que la F1 vuelva a incluir a África en su calendario.

"Durante los últimos seis años, quizá siete, he estado luchando entre bastidores para conseguir un Gran Premio… reuniéndome con las partes interesadas y planteando la pregunta: “¿Por qué no estamos en África?”", afirmó antes del Gran Premio de Australia, que abrirá la temporada 2026.

"No quiero dejar este deporte sin haber disputado un Gran Premio allí, sin haber corrido allí, así que les estoy presionando. Fijan ciertas fechas y yo pienso: “Maldita sea, se me podría estar acabando el tiempo”, así que voy a seguir aquí un tiempo hasta que eso ocurra. Sería increíble, teniendo en cuenta que soy medio africano. Hay uno en todos los demás continentes, ¿por qué no en África? Sé que lo están intentando de verdad".