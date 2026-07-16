El expiloto de Fórmula 1 David Coulthard ha advertido a la FIA de que no debe regular la innovación técnica hasta el punto de excluirla del campeonato, señalando que prohibir los avances técnicos únicos podría dañar el ADN fundamental de la F1.

En declaraciones a podcast "Up To Speed" junto al comentarista Will Buxton y la expiloto de la W Series y analista de Sky Sports Naomi Schiff, el 13 veces ganador de Grandes Premios habló sobre los alerones traseros flexibles introducidos por varios equipos esta temporada.

El alerón "Macarena" lo introdujo por primera vez Ferrari y posteriormente lo adoptó su rival Red Bull.

Ante los rumores de que la FIA podría intentar eliminar estas lagunas aerodinámicas mediante la normativa, Coulthard subrayó que sacar partido al reglamento es un aspecto fundamental de la F1 que los aficionados siempre esperan ver.

"Las innovaciones que nos entusiasman y de las que hablamos forman parte de la diversión de la Fórmula 1 y la diferencian de otros campeonatos en los que hay mucho menos margen para encontrar esas soluciones", explicó Coulthard.

"Y, como he dicho antes, Adrian Newey, el aclamado diseñador, siempre decía que lee el reglamento no para ver lo que dice concretamente, sino para ver lo que no dice. Y trata de diseñar en esas áreas. Así que esperemos no perder eso por completo".

David Coulthard en la parrilla durante la carrera Sprint Foto de: Dom Gibbons / LAT Images vía Getty Images

A pesar de su firme defensa, Coulthard reconoció que la FIA debe intervenir inevitablemente cuando los complejos desarrollos aerodinámicos plantean riesgos reales para la seguridad.

"Pero, del mismo modo, si algo va a ser ampliamente desarrollado por todos los equipos y, potencialmente, es un poco más complicado —especialmente en algo tan crítico como una pieza aerodinámica—, entonces creo que la FIA, por motivos de seguridad, puede simplificar el reglamento y aclarar que lo único que se puede hacer es abrir la aleta en lugar de dar la vuelta a todo el alerón.

"Así que creo que, por esos motivos, tiene sentido, pero sería una pena seguir prohibiendo todo lo que sea diferente".