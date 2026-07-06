Coulthard pide a FIA que se centre en el entretenimiento tras el final de Gran Bretaña

El expiloto de Fórmula 1 David Coulthard ha instado a la FIA a dar prioridad al "espectáculo" tras el decepcionante final con coche de seguridad en el Gran Premio de Gran Bretaña.

La carrera de Silverstone supuso la primera victoria de Charles Leclerc en este emblemático circuito y la victoria número 250 de Ferrari en un Gran Premio. Sin embargo, la carrera careció de un final emocionante después de que un accidente en los últimos compases, en el que se vio implicado Max Verstappen, de Red Bull, provocara la salida del coche de seguridad.

A pesar de las esperanzas de una reanudación con bandera verde, la carrera terminó finalmente bajo el coche de seguridad.

En el podcast "Up To Speed", Coulthard defendió que debería haber habido cierta flexibilidad en el reglamento para mantener el foco en el entretenimiento. Cuando se le preguntó si el Gran Premio debería haber terminado detrás del coche de seguridad, el 13 veces ganador de Grandes Premios explicó: "Preferiría que no fuera así.

"Sí, hay normas y reglamentos, pero esto es entretenimiento, y realmente deberíamos intentar que eso sea lo principal".

Añadió: "Por supuesto, hay una norma que establece que no se puede reiniciar la carrera si los coches acaban de salir desde la parte trasera de la parrilla a menos de una vuelta de la meta.

"Pero creo que ese proceso podría acelerarse un . De verdad lo creo. Una vez que sale el coche de seguridad, los coches quedan neutralizados. Sí, el coche de seguridad tiene que alcanzar al líder, pero una vez hecho esto, nadie adelanta. Así que pueden hacerlo muy rápidamente".

Coche de seguridad de la FIA Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Aunque reconoció la presión a la que estaba sometido el director de carrera de la FIA, el escocés mantuvo que la F1 debe aprender de la situación. "Vivimos y aprendemos", concluyó Coulthard. "Fue un poco decepcionante no terminar [con] un sprint de una vuelta. Eso habría sido mucho mejor que simplemente llegar a la línea de meta sin más".

La FIA publicó el siguiente comunicado tras la carrera para aclarar por qué el coche de seguridad permaneció en pista hasta la bandera a cuadros.

"El reglamento sobre el periodo del coche de seguridad, en su artículo B5.13.5, establece que debe completarse una vuelta tras el procedimiento de adelantamiento. Este proceso fue seguido por el departamento de Operaciones de Carrera.

"El mensaje 'Coche de seguridad en esta vuelta' se mostró por error debido a un fallo de software".

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