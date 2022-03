Coulthard: Verstappen es uno de los mejores de todos los tiempos

Cargar reproductor de audio

En el programa de Viaplay F1 Talks, la presentadora Amber Brantsen, junto con Mika Hakkinen, Tom Kristensen y David Coulthard, hicieron un amplio repaso de la pasada temporada de Fórmula 1 y del próximo campeonato. En el primer episodio, el escocés que ya fue piloto de la casa austriaca afirmó que Max Verstappen es ya uno de los mejores pilotos de la historia.

"Ya lo es. De verdad", responde el escocés sin pensarlo cuando se le pregunta si el neerlandés tiene lo necesario para convertirse en uno de los grandes de todos los tiempos. "Sólo me sentí realmente adulto cuando tenía veintitantos años y creo que estuve en mi mejor momento a principios de los treinta. Eso significa que potencialmente hay mucho más por venir de Max".

"Es extraordinariamente maduro para su corta edad", continuó Coulthard. "No olvidemos que tenía diecisiete años cuando entró en la Fórmula 1 y que ganó su primer Gran Premio a los dieciocho. El hecho de que haya aprovechado esa oportunidad [en su primera carrera con Red Bull en Barcelona] y haya ganado le hace excepcional. Todos los pilotos de Fórmula 1 son buenos, al igual que todos los futbolistas de la Premier League son buenos. Pero se trata de encontrar a los chicos que son excepcionales".

Coulthard también se mostró muy impresionado por cómo Verstappen lidia con toda la fama. "Si te lo encuentras por la calle, es como una persona común y corriente. Así es como te habla. No se comporta como si fuera un campeón del mundo y un multimillonario. Llevamos mucho tiempo en ese mundo y sabemos muy bien que la gente puede cambiar por la fama y la fortuna. El hecho de que esté tan abierto a interactuar con otras personas no creo que sea algo que cambie. No lo va a perder. Tiene 24 años y sigue así".

Digno campeón

Max Verstappen se proclama campeón del mundo de F1 en 2021 Photo by: ExxonMobil

Según Coulthard, Verstappen era el legítimo campeón, y él tenía dos teorías de lo que pasaría en la última vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi.

"Sabía que, o bien se estrellaría y sería campeón del mundo, o bien le adelantaría y sería campeón del mundo. Así que sí. Pero no esperaba que adelantara tan pronto. Eso demostró de nuevo su espíritu de lucha. En cuanto hay un hueco, aunque no sea realmente un hueco, va a por él y eso lo convierte en un digno campeón a mis ojos. Consiguió meterse en la cabeza de Lewis y éste supo que tenía que dejar espacio. Ningún otro piloto tiene ese efecto sobre Lewis. Lewis es un piloto fantástico y merecía ganar esa carrera, pero también creo que Max merecía el título por su espíritu de lucha".