Lo que hay detrás de las críticas de Verstappen y Norris y qué piensan los demás pilotos

Mercedes cumplió con todas las expectativas al asegurarse la pole position en Melbourne, pero las entrevistas con los pilotos en la sala de prensa se centraron en un tema completamente diferente: sus primeras impresiones reales sobre la nueva normativa. Y estas, en términos generales, distan mucho de ser positivas.

En los tests de pretemporada de Baréin ya hubo muchas críticas, especialmente por parte de Max Verstappen, que describió las nuevas normas como "Fórmula E con esteroides". El piloto de Red Bull añadió durante su rueda de prensa en los medios holandeses que ni siquiera quería conducir el coche de 2026 en el simulador, algo que, en su opinión, se ha confirmado en Australia.

"Ya me sentía muy mal en el simulador, hasta el punto de que no quería conducirlo. Ya lo he explicado y ahora sigo sintiendo lo mismo", declaró Verstappen tras la clasificación en Melbourne.

"«No lo estoy disfrutando en absoluto. Como he dicho, tampoco me importa dónde me clasifique. Ya sea en cabeza o donde estoy ahora, emocionalmente y en términos de sensaciones, es completamente vacío".

¿El debate sobre las zonas de modo recto es un juego político?

Las críticas en público no son algo aislado. Según Autosport, la reunión informativa de los pilotos en Melbourne fue intensa y duró bastante más de lo habitual.

La primera parte de la reunión se centró en la pista en sí y en las zonas de modo recta, lo que dio lugar a un debate político el sábado por la mañana. La FIA quería inicialmente eliminar la cuarta zona, la que se encuentra entre las curvas 8 y 9, pero esa propuesta no fue bien recibida por la mayoría de los equipos.

En el paddock pronto se supo que Audi había presionado especialmente para eliminar el modo recta en esa parte de la pista. Gabriel Bortoleto fue el que más se pronunció al respecto durante la reunión, aunque el piloto brasileño lo negó ante los medios de comunicación después de que se filtraran los detalles de la reunión.

Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1 Foto: Jayce Illman / Getty Images

"Yo no hice ese comentario. Todo el mundo está hablando de ello. Hay gente que habló cinco veces más que yo", dijo Bortoleto. "Lo único que dije es que, con el SM [modo recta] activado, tuve un poco de subviraje y casi choqué con uno de los Ferrari porque la lucha era muy reñida y, si pierdes un poco de carga, puedes chocar. Creo que la gente está diciendo que yo dije [cosas] sobre el SM, pero hubo personas, no quiero dar nombres, que presionaron mucho más que yo".

Sin embargo, fuentes internas indican que Audi sí presionó para que se produjera un cambio. Según el director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, siete equipos tenían potencialmente problemas de carga aerodinámica con el modo recto activado, entre los que no se encontraban los cuatro equipos líderes. Por esa razón, no fue de extrañar que esos equipos se opusieran firmemente a la intervención del sábado por la mañana, sobre todo porque un cambio así habría tenido importantes consecuencias para la configuración y el despliegue de energía.

Crítica expresada durante una intensa reunión de pilotos

Tras ese debate, se abordó la normativa de 2026 en términos más generales. Al igual que en público, dos de los pilotos más experimentados, Lewis Hamilton y Verstappen, se pronunciaron entre bastidores, aunque este último señaló tras la clasificación que el contenido de las reuniones informativas de los pilotos no debería hacerse público.

"Es un poco raro, ¿no? Los pilotos no deberían hablar [sobre estas reuniones a la prensa] ni a otras personas", dijo Verstappen. "No me parece muy profesional por parte de las personas involucradas. Pero bueno, sí, dije lo que pensaba al respecto. Definitivamente, no me divierto nada con estos coches. Puedes decidir por ti mismo, pero creo que si miras las imágenes a bordo, lo ves claramente, ¿no?".

El holandés volvió a dejar claro que los problemas con los coches con limitación de energía no han surgido de la nada y que los responsables de las normas podrían haberlos previsto. Ya lo advirtió tras sus primeras pruebas en el simulador en 2023, pero, según Verstappen, no se escuchó lo suficiente a los pilotos.

Ahora que se están debatiendo varias ideas para mejorar la situación (más información al respecto a continuación), Verstappen dijo: «Bueno, ahora es un poco tarde para eso, ¿no?".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto vía Getty Images

Además de Verstappen y Hamilton, Lance Stroll también se pronunció entre bastidores. El canadiense cree que los coches de F1 empeoran cada año y considera que 2026 supondrá otro paso atrás, algo que también declaró públicamente tras la clasificación.

"Creo que estaría bien tener algunos coches que sonaran bien, que fueran un poco menos complicados y que se parecieran más a las carreras normales y buenas", dijo. "Ahora tenemos el combustible ecológico, podemos correr con combustible sostenible y podríamos tener motores que sonaran muy bien en coches ligeros. Creo que es una pena que, como deporte, no lo estemos haciendo".

Norris califica los coches de F1 de 2026 como «los peores de la historia», pero ¿es justo?

Uno de los pilotos que se pronunció positivamente sobre las nuevas normas al comienzo de los tests de invierno en Baréin fue Lando Norris. Sin embargo, el actual campeón del mundo aclaró durante la segunda semana en Oriente Medio que lo había dicho principalmente para contrarrestar a Verstappen y ver las reacciones.

Su opinión real se acerca mucho más a la del piloto de Red Bull, es decir, que estas normas tampoco le gustan. Norris ya había compartido esa opinión al final de los tests de invierno y fue aún más lejos tras la clasificación en Australia.

"Hemos pasado de los mejores coches jamás fabricados en la Fórmula 1 y los más agradables de conducir a probablemente los peores. Es un fastidio, pero hay que aceptarlo", afirmó. Cuando se le preguntó si podía disfrutar de algún aspecto de los nuevos coches, Norris permaneció en silencio durante siete segundos antes de responder: "La verdad es que no".

Sin embargo, cabe señalar que la mayoría de los pilotos tampoco se mostraron especialmente entusiasmados con los coches de efecto suelo —y sus consecuencias físicas—, lo que significa que no todo el mundo los consideraría los mejores coches de F1 jamás fabricados.

En cuanto a las quejas expresadas por los pilotos durante la reunión del viernes, Norris afirmó que, en última instancia, tienen en mente los mejores intereses de la F1.

Lando Norris, McLaren Foto: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

"Creo que tenemos en mente el interés del deporte mejor que otros", explicó Norris. "También queremos lo mejor para el deporte, no intentamos hacer cosas para que sea más divertido para nosotros. Intentamos hacerlo para que los coches sean más atractivos, más interesantes de ver, más emocionantes, todas esas cosas diferentes.

"Las reglas se han cambiado porque eso es lo que quieren los fabricantes. Pero si probablemente hay 18 pilotos quejándose, en realidad son 20, 20 pilotos quejándose, no sé qué es mejor para el deporte o no".

¿Existe una solución a corto plazo?

La última pregunta es qué se puede hacer de forma realista para mejorar la situación. Tombazis ha indicado que la FIA ha programado una evaluación después del Gran Premio de China, aunque queda por ver si las opciones que se barajan actualmente serán suficientes.

En lo que respecta a la gestión de la energía, la FIA puede ajustar dos parámetros: la recuperación y el despliegue. El organismo rector puede limitar la cantidad de energía que los pilotos pueden recuperar por pista, de modo que tengan que levantar el pie y circular por inercia o reducir menos de marcha. Además, se podría reducir la proporción de energía eléctrica en la configuración de carrera.

Verstappen, sin embargo, señaló que esta última propuesta tendría un coste: tiempos de vuelta más lentos, y la pregunta sigue siendo hasta qué punto la FIA estaría dispuesta a aceptarlo.

En cuanto a la recuperación, McLaren probó el superclipping hasta un máximo de 350 kilovatios en Baréin, pero según Oscar Piastri, eso tampoco es la solución definitiva: "En este momento, si levantas el pie, puedes recuperar 350 kilovatios, por lo que un superclip a 350 es lo mismo que levantar el pie. La única diferencia es que en uno de ellos se suelta el acelerador y se controla, mientras que en el otro se acelera a fondo. No estoy seguro de que sea más útil".

Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren Foto de: Joe Portlock / Getty Images

Eso significa que la mayoría de los pilotos están de acuerdo en una cosa: por ahora, los nuevos coches no son muy agradables de conducir. Pero encontrar una buena solución parece mucho más complejo. Según Piastri, eso se debe a que está directamente relacionado con el ADN de las nuevas normas.

"Creo que todo el mundo puede ver cómo están las cosas", dijo. "Probablemente mejorará un poco, pero hay algunas cosas fundamentales que no serán fáciles de arreglar. Sí, realmente no sé qué podemos hacer al respecto".

La primera sesión competitiva de la temporada 2026 ha puesto de manifiesto las principales debilidades de la nueva normativa, al menos según los pilotos, aunque la pregunta de «¿qué va a pasar ahora?" es mucho más difícil de responder.