Adrian Newey admitió que no sabía dónde estaba su futuro en la Fórmula 1 tras su decisión de abandonar el equipo Red Bull. Había muchas opciones sobre la mesa de otras escuderías, pero el venerado diseñador barajó proyectos fuera de la F1 e incluso la jubilación.

En su presentación en Aston Martin el martes, Newey habló de la necesidad de un nuevo reto; con Red Bull, había ayudado a convertirlo de un equipo que pasó de estar en la mitad de la parrilla a volverse ganador y luego se abalanzó sobre las regulaciones de 2022 para imbuir al equipo con una nueva era de dominio.

Con su nuevo papel en Aston Martin, oficialmente "socio director técnico", tratará de recuperar el mismo relámpago en una botella y llevar a la prestigiosa marca al frente de la competición.

Newey habló del largo tiempo de decisión que necesitó para trazar su próximo rumbo. Después de involucrarse más en el proyecto Red Bull 2022, el británico dio un paso atrás hasta 2023 y 2024, por lo que volver a un papel más práctico también fue un factor en sus deliberaciones.

Pero los rumores de que Newey iba a dejar su puesto en Red Bull ya habían salido a la palestra en marzo, en medio del tumulto del equipo, en el que una lucha de poder entre Christian Horner y Helmut Marko aceleró el trasfondo de las acusaciones de mala conducta contra Horner a principios de este año.

Probablemente nunca se sabrá si tuvo alguna consecuencia para Newey, pero sí se sabía que en ese momento habían empezado a formarse grietas, ya que la parte tailandesa y la austriaca de Red Bull GmbH estaban enfrentadas.

Marzo - Primeras sugerencias de que el futuro a largo plazo de Newey en Red Bull estaba en duda.

Una ausencia programada en pista en el Gran Premio de Australia fue la base infundada para las sugerencias de que Newey podría cambiar de proyecto. Surgieron rumores de que empezaría a dedicar todo su tiempo al hipercoche RB17 de Red Bull, pero lo cierto es que tenía previsto volver a su puesto en pista en el Gran Premio de Japón dos semanas después.

Adrian Newey, Director de Tecnología de Red Bull Racing, observa el coche de Carlos Sainz, Ferrari SF-24, en la parrilla de salida. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Sin embargo, también fue entonces cuando Aston Martin hizo su primer intento por Newey. Se dice que Lawrence Stroll le ofreció a Newey una gran suma de dinero para cambiar de código postal, ofreciéndole el reto de llevar a Aston Martin al frente, ya que el coche de 2024 no salió de los bloques tan rápido como su predecesor.

El obstáculo era que Newey había firmado un nuevo contrato con Red Bull en 2023, y el ex jefe técnico de Williams/McLaren había declarado a finales de ese año que no tenía intención de irse. Pero era evidente que la situación había empezado a cambiar...

Abril - Newey decide dejar Red Bull durante el fin de semana de Suzuka

Los rumores sobre la oferta de Aston Martin a Newey continuaron, pero no fue hasta finales de mes cuando se hizo evidente que dejaría Red Bull. Cuando Newey volvió al circuito de Suzuka, sintió que su decisión estaba tomada.

"Sentía que necesitaba un nuevo reto", dijo. "Y así, hacia finales de abril, decidí que necesitaba hacer algo diferente. Pasé mucho tiempo hablando con Mandy, mi mujer: 'Vale, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos vamos a navegar alrededor del mundo o hago algo diferente, la America's Cup o lo que sea'?

"Cuando decidí dejar Red Bull, que fue más o menos durante el fin de semana de Suzuka en abril, entonces realmente no tenía ni idea de qué sería lo siguiente".

Motorsport.com informó de que Newey iba a dejar el equipo el 25 de abril, aunque su contrato podría obligarle a esperar hasta 2027 antes de que otro equipo pudiera ficharle. Tenía contrato hasta 2025, con un posible periodo de baja y espera de 12 meses también por cumplir. Pero la resolución no estaba lejos.

Adrian Newey, Director de Tecnología de Red Bull Racing, en la parrilla. Foto de: Alexander Trienitz

Mayo - Se anuncia la salida, pero ¿qué sigue?

El 1 de mayo, Red Bull anunció que Newey y él iban a separarse. El diseñador de 65 años iba a empezar a reducir sus actividades en pista y a centrarse más en completar el RB17, y el equipo también había acordado acortar su contrato para que pudiera dejar la estructura de Red Bull Technologies en marzo de 2025. Esto haría posible su participación en el coche de un equipo en 2026.

Aston Martin ya había hecho su jugada anteriormente, pero Ferrari se consideraba la opción principal. La escudería italiana había luchado contra Newey a finales de los 90, en los años 2000 y 2010, y de nuevo en 2022, y la unión de los dos gigantes parecía una perspectiva atractiva. El futuro piloto de Ferrari, Lewis Hamilton, declaró que "si tuviera que hacer una lista de personas con las que me encantaría trabajar, [Newey] estaría absolutamente a la cabeza".

El director de la escudería, James Vowles, se mostró muy favorable a la idea de recuperar a Newey tras su marcha a finales de 1996. "Sería negligente por mi parte no hablar con él. Así de sencillo", señaló Vowles.

El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, restó importancia a cualquier vínculo con Newey, pero no obstante agitó la olla de Red Bull al afirmar que "probablemente sea la primera ficha de dominó en caer, mi suposición es que no será la última basándome en los currículos que están volando por ahí". Al parecer, Mercedes estudió la posibilidad de fichar a Newey, pero optó por no hacerlo y seguir apostando por James Allison.

Junio - La visita a la fábrica de Aston Martin impresiona a Newey

Newey aún estaba decidiendo si se quedaba en la F1, aunque su equipo (dirigido por Eddie Jordan) estaba en conversaciones con Ferrari y Aston Martin para llegar a un acuerdo.

Adrian Newey, Equipo Aston Martin de Fórmula Uno, Lawrence Stroll, Presidente Ejecutivo, Equipo Aston Martin de Fórmula Uno. Foto de: Aston Martin Racing

Fue a finales de junio cuando Newey decidió que quería seguir participando en un deporte de "hombres y máquinas", afirmando que "¿cuál es el pináculo del hombre y la máquina? Está claro que es la Fórmula 1. Así que sí, sigo interesado en la America's Cup. Sigo interesado en muchas otras cosas, pero si voy a dedicarme al hombre y la máquina, más vale que siga en la cumbre mientras la gente me quiera".

En ese tiempo, Newey había sido invitado a una visita privada a las nuevas instalaciones de Aston Martin: el primer edificio llevaba casi un año terminado, mientras que la segunda y la tercera parte estaban a punto de terminarse. Y quedó impresionado, no sólo por la escala de las nuevas instalaciones, sino por la distribución y la "demostración del compromiso de Lawrence" con el equipo al financiar el nuevo edificio. La oportunidad de ayudar al equipo a poner en marcha un nuevo túnel de viento seguramente habría sido de su interés.

"Creo que fue muy importante", dijo Stroll sobre el papel de la visita para convencer a Newey. "Es difícil entender, comprender o intentar explicar estos tres espectaculares edificios si no los visitas. Es una parte muy importante de nuestra herramienta para convertirnos en un equipo campeón. No habríamos podido ser un equipo campeón con nuestra antigua herramienta, así que había que construir esto para mostrar nuestra intención, nuestra ambición de ganar. Así que traer a Adrian era de vital importancia".

Julio y agosto - Las tareas del RB17 acaparan la participación de Newey en la F1 mientras se acallan los rumores

Tras esa gira, Aston Martin era evidentemente la favorita para hacerse con los servicios de Newey, ya que la disposición de Ferrari a ofrecer serenatas similares se había enfriado. Pero no se iba a comunicar oficialmente ninguna decisión hasta septiembre, debido a un acuerdo de Red Bull con Newey. En ese tiempo, Aston Martin anunció el nombramiento de Andy Cowell como director general y de Enrico Cardile como director técnico.

Por lo demás, Newey estaba ocupado con sus tareas en el Red Bull RB17, cuya presentación tuvo lugar en el Festival de Velocidad de Goodwood. El coche aún no estaba terminado, ya que sólo había entrado en la fase de producción, y se seguiría trabajando en él después de las pruebas en pista.

Durante los fines de semana de carreras, Newey también trabajaba con los pilotos y ayudaba al equipo con los clientes, con el objetivo de conseguir clientes para los 50 RB17 de calle que se fabricarían.

Septiembre - Aston Martin anuncia el fichaje de Newey

En un evento celebrado en su fábrica, Aston Martin anuncia que Newey se unirá al equipo como socio director técnico y como accionista. Newey establecerá la visión de los distintos jefes técnicos -incluidos Dan Fallows, Luca Furbatto, el entrante Enrico Cardile, etc.- con el objetivo de ir a por el título de 2026.

Adrian Newey, Director de Tecnología de Red Bull Racing Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ferrari se había retirado de la carrera; aunque había reservado un presupuesto significativo para atraer a Newey, pensó que no ganaría en una guerra de ofertas contra Aston Martin. Newey, que se incorporará al equipo en marzo de 2025, podrá influir en el camino del equipo hacia el desarrollo para 2026.

"La pasión, el compromiso y el entusiasmo de Lawrence son muy entrañables. Es muy persuasivo", dijo Newey. "La realidad es que, si retrocedemos 20 años, lo que ahora llamamos directores de equipo son en realidad los propietarios de los equipos, Frank Williams, Ron Dennis, Eddie Jordan, etc. En esta era moderna, Lawrence es el único propietario de equipo en activo.

"Es una sensación diferente cuando tienes a alguien como Lawrence involucrado de esa manera, es volver al modelo de la vieja escuela y tener la oportunidad de ser accionista y socio es algo que nunca se me había ofrecido antes. Así que es un enfoque ligeramente diferente. Me hace mucha ilusión. Se convirtió en una elección muy natural".