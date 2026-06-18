Cuadernos, velocidad y madurez: cómo Fornaroli impresionó a McLaren en su debut en Barcelona

La primera sesión de entrenamientos libres en Barcelona fue la oportunidad perfecta para que muchos equipos comenzaran a cumplir con la norma que exige al menos cuatro sesiones de FP1 por temporada para los jóvenes pilotos. Esta fue una valiosa oportunidad, especialmente porque los novatos no tendrían otra oportunidad de pilotar un monoplaza de primera división.

Por supuesto, los equipos con mayores recursos pueden permitirse numerosas sesiones de TPC, pero al comienzo de un nuevo ciclo técnico, esto significa adquirir experiencia con un monoplaza con un ADN diferente al de los monoplazas de 2026. Entre los jóvenes pilotos que tuvieron la oportunidad de pilotar en España se encontraba Leonardo Fornaroli, quien se hizo cargo del McLaren MCL40.

El vigente campeón de F2 sustituyó a Lando Norris en la primera sesión, terminando con un excelente quinto mejor tiempo. Pero más allá de los tiempos, lo que impresionó al equipo de Woking fue la forma en que Fornaroli abordó un programa de trabajo mucho más complejo de lo que podría parecer desde fuera.

Leonardo Fornaroli, McLaren Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Los cuadernos y la gran profesionalidad impresionaron a Stella

"Es una oportunidad absolutamente merecida. Hemos estado trabajando con Leonardo desde hace unos meses y realmente apreciamos su actitud, tanto como persona como piloto. Es una persona realmente interesante: puede parecer tímido, pero es, con diferencia, el más proactivo a la hora de hacer preguntas a los ingenieros", dijo el director del equipo McLaren durante el fin de semana en Barcelona.

Fornaroli se unió a McLaren al final de la temporada pasada, después de haber ganado el título de Fórmula 2 en su debut, un éxito que siguió a su triunfo en la Fórmula 3 el año anterior. Tanto durante las vacaciones de invierno como en esta primera parte de 2026, Andrea Stella tuvo la oportunidad de observar de cerca su profesionalidad, velocidad y enfoque, cualidades particularmente apreciadas por los equipos.

"Anda con su cuaderno, toma muchas notas y en cuanto se le ocurre una idea la comparte. Realmente tiene un perfil particular y, cuando se sube al coche, ya sea en el simulador, en el coche de pruebas del TPC o en una sesión de entrenamientos libres en un monoplaza actual, es rápido", comentó Stella.

Leonardo Fornaroli, McLaren Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Puede parecer un detalle menor, pero para los equipos de Fórmula 1, es uno de los requisitos más importantes, especialmente ahora que los coches son cada vez más complejos. Trabajar con los ingenieros, saber identificar áreas de mejora y tener un enfoque constructivo puede marcar la diferencia, hasta el punto de ser una de las cualidades más apreciadas en algunos pilotos de la parrilla.

McLaren también demostró una gran madurez en pista.

Pero Fornaroli no solo fue reconocido por su profesionalismo fuera de la pista; también ejecutó el programa previsto con precisión y madurez. A los jóvenes pilotos se les suelen asignar tres objetivos en la FP1: llevar el coche a boxes de forma segura para no perjudicar el trabajo del equipo, contribuir a la puesta a punto y completar la recopilación de datos necesaria para comparar las simulaciones con los resultados reales.

No es casualidad que, en la primera parte de la sesión, se instalaran rastrillos de recopilación de datos en el coche del italiano, lo que permitió comparar diferentes especificaciones del alerón delantero. En Canadá, McLaren había presentado un nuevo alerón delantero que luego fue descartado después de la FP1 porque no había dado los resultados deseados.

El trabajo de comparación y recopilación de datos con los rastrillos realizado por Fornaroli en FP1 Photo by: Burak Akbulut/Anadolu via Getty Images

El alerón se volvió a utilizar en Mónaco para realizar una nueva comparación durante los entrenamientos libres, pero se dejó de lado nuevamente para el resto del fin de semana. Esta configuración se probó de nuevo en España, con algunos cambios en la placa lateral, en busca de una mejor correlación. La tarea de Fornaroli en la primera parte de la sesión consistió precisamente en realizar una comparación directa.

La recopilación de datos suele realizarse mediante pruebas a velocidad constante, lo que proporciona a los ingenieros una referencia estable para evaluar los patrones de flujo. Por lo tanto, los pilotos también deben prestar atención a sus espejos para evitar obstruir a otros pilotos. Esta operación se repite varias veces, ya que entre una tanda y la siguiente, los mecánicos pueden ajustar los flaps para reconstruir el mapa aerodinámico con más datos.

"En la primera parte de su sesión de entrenamientos libres 1, le asignamos algunas tareas porque tenía que trabajar con los alerones, que se utilizan para estudiar el comportamiento del alerón delantero. No fue fácil, porque tenía que mantener una velocidad constante mientras los demás rodaban a su ritmo habitual, y lo hizo con gran profesionalidad y precisión en la ejecución de los procedimientos. Se requiere mucho trabajo al volante para mantener la velocidad correcta y evitar el tráfico", confirmó Stella.

Leonardo Fornaroli, McLaren Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Mientras esperamos a ver qué sucede a continuación, hay otras pruebas planificadas

Aunque Fornaroli tuvo la oportunidad de probar el neumático blando hacia el final, mostrando buena velocidad, el tiempo por vuelta no fue el objetivo principal de esta primera salida oficial. Cabe recordar que perdió un par de décimas en la recta debido a la unidad de potencia, y que el italiano estaba usando el alerón delantero antiguo, no el de última generación.

Cuando le dimos un par de juegos de neumáticos, uno usado y otro nuevo, fue rápido. Y debo decir que desde el momento en que se puso a punto, hay que recortarle dos décimas, porque pierde dos en la recta. Con esta unidad de potencia, se necesita cierta familiaridad, y en cuanto hay que lidiar con el tráfico, la carga de la batería no está al máximo y se penaliza en la recta —añadió Stella, quien luego habló pensando en el futuro, ya que McLaren estaría encantado de verlo en la F1 y, dado que, siendo realistas, no habrá sitio en Woking en un futuro inmediato, se están explorando otras oportunidades—.

Por lo tanto, estamos muy satisfechos con su actitud, su velocidad y su regularidad. Leonardo es, sin duda, un valor añadido para la Fórmula 1 del futuro. Queremos que pilote, y sin duda podría pilotar para McLaren en el futuro, pero también creemos que debería explorar oportunidades en la Fórmula 1, y lo haremos con él.

Mientras espera conocer su futuro, Fornaroli continuará realizando pruebas en pista, tanto con el MCL40 en las sesiones de FP1 restantes de la temporada como en numerosos TPC a lo largo del año, incluyendo el ya programado con Haas en Jerez y el ya realizado en Monza inmediatamente después del GP de España. Y aunque el ADN de los monoplazas de 2026 es diferente, pilotar monoplazas de Fórmula 1 de temporadas anteriores sigue siendo crucial, ya que el salto de la F2 a la máxima categoría aún es muy grande.