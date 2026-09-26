¿Cuál es la estrategia de carrera ideal para el GP de Azerbaiyán y por qué el neumático de salida es clave?

Según las mediciones de Pirelli, este año el asfalto de Bakú se presentó inusualmente sucio, hasta el punto de que el grip medido al inicio del fin de semana estaba entre los más bajos de toda la temporada. Un dato sorprendente, porque pese a la superficie muy lisa, el viernes no se vio graining, un fenómeno a menudo frecuente en este trazado precisamente por las dificultades para hacer entrar en temperatura los neumáticos.

En esencia, incluso lo que parecía la única duda real en términos de duración resultó ser un no problema, contribuyendo a reducir aún más el nivel de degradación. Por tanto, no sorprende que, según las estimaciones de Pirelli, el consumo de los neumáticos vaya a ser mínimo, hasta el punto de que ya desde las primeras evaluaciones del jueves se planteaba que el blando pudiera cubrir una buena parte de la distancia de carrera.

De hecho, en las tandas largas el fabricante italiano incluso había detectado una degradación negativa, atribuible en parte a la fuerte mejora de la pista. Una dinámica en cualquier caso esperada, porque el asfalto liso de Bakú limita de forma significativa el consumo. Además, aunque hay varias zonas de tracción a lo largo de la vuelta, la pista está destinada a seguir mejorando también durante la carrera, contribuyendo aún más a contener el desgaste.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Joe Portlock / Getty Images

¿Qué significa todo esto? En primer lugar, que la parada única es casi un hecho: por un lado por la duración de los neumáticos, y por otro porque el tiempo perdido en el pit lane supera en cualquier caso los 19 segundos, un factor que no puede ignorarse. En segundo lugar, el blando se convierte a todos los efectos en un neumático de carrera, porque garantiza un claro aumento de grip y, en un contexto de degradación mínima, representa una opción creíble.

Que la duración no era un problema se vio también en la clasificación, con Russell, que en Q3 marcó su mejor crono en el tercer intento con el mismo juego de blandos. La verdadera variable, si acaso, es el momento en el que elegir montarlos. El medio y el duro tienden de hecho a deslizar más, generando sobrecalentamiento y degradación térmica, pero este fenómeno podría atenuarse a lo largo de la carrera a medida que la pista siga mejorando.

El punto, sin embargo, es que tanto el viernes como el sábado se vio cómo el blando garantiza un escalón de grip especialmente significativo, hasta el punto de que, al no mostrar problemas de duración, debería considerarse uno de los neumáticos de carrera. No por casualidad Pirelli también lo incluyó como la opción más rápida en una estrategia que lo alterna con el medio: "En general, la degradación es prácticamente cero en los tres compuestos. Pero pensamos que el C5 puede ser el mejor neumático", había explicado Simone Berra, de Pirelli, después de los entrenamientos libres.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

¿Pero con qué neumático salir? Sobre el papel, la elección más versátil sigue siendo el medio: permite alargar el primer stint, cubrir una eventual Safety Car y decidir después si pasar al blando o al duro en función del momento de la parada. Es evidente que, si una neutralización llegara muy pronto, pocos equipos asumirían el riesgo de montar el blando, prefiriendo una solución más prudente como el duro hasta la meta.

Sin embargo, es precisamente aquí donde emerge el aspecto más interesante. Quien tenga que remontar podría hacer una apuesta y salir con el blando: la idea sería aprovechar el escalón de grip adicional en la salida, cuando puede resultar decisivo también para llevar antes los neumáticos a temperatura, intentando así ganar algunas posiciones, esperando luego una Safety Car en la primera parte de la carrera para pasar al medio o al duro.

Salir, por ejemplo, con el duro esperando lo contrario sí permitiría alargar el stint, pero haría más compleja la gestión de las primeras vueltas. Sobre el papel, por tanto, aunque la estrategia ideal podría ser la misma para todos, los tres compuestos siguen siendo utilizables en carrera: serán los episodios, las neutralizaciones y las apuestas de los equipos los que orienten la elección hacia un neumático u otro.

También lee: Fórmula 1 La parrilla de salida para el GP de Azerbaiyán de F1 2026 en Bakú