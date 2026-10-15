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¿Cuál es el último estatus de las carreras de Qatar y Abu Dhabi ante los misiles en Arabia?

Los recientes ataques con misiles de los hutíes en el Reino Saudí han vuelto a desestabilizar Oriente Medio. Intentemos entender cuáles son los escenarios que afectan tanto a MotoGP como a la F1.

Franco Nugnes

Publicado: 15 oct 2026, 17:15

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En primer lugar, los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi están confirmados. En segundo lugar, Imola continúa con los preparativos en el circuito Enzo e Dino Ferrari, asegurándose de estar lista para albergar la última prueba del Campeonato Mundial de F1, si fuera necesario.

Sin embargo, a pesar de las garantías ofrecidas por Stefano Domenicali —tras el GP de Baréin (celebrado en Malasia)— de que las dos últimas carreras del calendario, ambas en el Golfo Pérsico, cerrarían la temporada 2026, persisten dudas considerables debido a la creciente inestabilidad en Oriente Medio.

La milicia hutí —un grupo guerrillero originario del norte de Yemen y alineado con Irán— se ha atribuido la responsabilidad de recientes ataques con misiles contra Arabia Saudita, tras diversas acciones en el estrecho de Ormuz.

Un portavoz de los rebeldes chiíes, en declaraciones a la cadena de televisión Al Masirah, afirmó que habían atacado la sede de Aramco en Dhahran, el Aeropuerto Internacional Rey Jalid y una refinería de Aramco en Riad. Asimismo, advirtieron que las operaciones contra las instalaciones petroleras y los aeropuertos saudíes continuarán en los próximos días.

El alcance total de estas acciones sigue sin estar claro; aunque las autoridades saudíes han restado importancia a los sucesos, parece que el número de víctimas es significativamente mayor al reconocido oficialmente. Este clima de inestabilidad ha llevado a ITA Airways a posponer el inicio de sus vuelos a Riad hasta el 18 de octubre, y a Dubái hasta el 30 de octubre.

Aramco (Arabian American Oil Company) no solo es una de las mayores compañías petroleras del mundo —con una producción de 10 millones de barriles diarios— y la principal fuente de financiación del gobierno saudí, sino que también actúa como uno de los principales patrocinadores y socios del equipo Aston Martin.

Max Verstappen, Red Bull Racing vince il GP di Abu Dhabi 2025

Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images

No obstante, los organizadores en Qatar y Abu Dhabi sostienen que sus respectivas carreras seguirán adelante según lo previsto, sin riesgo alguno. Asimismo, el circuito Enzo e Dino Ferrari ha sido puesto en reserva por la FOM, ya que podría albergar el Gran Premio Made in Italy y de la Emilia-Romaña el 6 de diciembre, en caso de que fuera necesario como alternativa a Abu Dhabi.

Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola

Foto di: Franco Nugnes

El compromiso contempla que la F1 asuma los costes de organización, incluso en el caso de que el segundo Gran Premio de Italia no llegue a celebrarse. Inicialmente, la carrera que tendría lugar en Italia podría haberse denominado "Gran Premio de Emilia-Romaña de Qatar Airways"; sin embargo, ahora parece más probable que el ACI Italia —gracias a las gestiones de su presidente, Geronimo La Russa— logre conseguir, una vez más, la colaboración del Ministerio de Empresas y del "Made in Italy".

A la espera de los resultados de las elecciones en Israel, el 27 de octubre, y de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, el 3 de noviembre, se prevé que el panorama político permanezca estancado; es probable que no se tenga una visión más clara de la situación real hasta después de dichas fechas.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Mientras tanto, Kimi Antonelli podría asegurarse matemáticamente el título mundial de pilotos, lo que restaría gran parte del suspense al desenlace del campeonato; aunque su "celebración" en Imola serviría como el broche de oro perfecto para una temporada extraordinaria.

Si bien la F1 puede permitirse unos días extra para reflexionar antes de tomar una decisión definitiva, MotoGP —que tiene previsto estar en Lusail el 8 de noviembre para el GP de Qatar, la antepenúltima cita del calendario— necesita encontrar respuestas concretas mucho antes. Los pilotos ya han dejado claro que se oponen a viajar a Doha.

Por motivos de seguro, algunos fabricantes querrían prohibir no solo la participación en la carrera, sino incluso el sobrevuelo de las zonas de alto riesgo. Es evidente que existe un punto muerto, en el que nadie está dispuesto a dar el primer paso hacia la cancelación de las carreras en el Golfo Pérsico.

La preocupación gira en torno a las posibles sanciones que podrían recaer sobre una parte o la otra. Por tanto, no sería de extrañar que la solución viniera de MotoGP —que tiene un impacto económico menor que la F1—, especialmente teniendo en cuenta que ambas categorías están controladas por Liberty Media. Al final, ¿quién acabará pagando los platos rotos?

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