Artículo especial

Fórmula 1 GP de México

¿Cuál fue el mejor momento de Kimi Antonelli en su campaña de campeón de F1?

Kimi Antonelli tuvo muchas actuaciones destacadas en su camino hacia el título mundial de Fórmula 1 2026. Pero ¿cuál fue la mejor?

Motorsport.com Staff

Publicado: 3 nov 2026, 9:05

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

El campeonato récord de Kimi Antonelli en la Fórmula 1 estuvo marcado por muchas actuaciones soberbias. Pero ¿cuál fue la mejor?

Antonelli aseguró debidamente su primera corona de F1 en México con cuatro rondas de margen, convirtiéndose en el campeón mundial más joven de la historia en el proceso.

Nuestros redactores eligieron los momentos que, creen, transformaron al italiano de aspirante en un campeón mundial en espera.

La respuesta al accidente de Melbourne ofreció el primer vistazo del nuevo Kimi – Filip Cleeren

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Puede sonar extraño elegir una de las pocas derrotas de Antonelli ante Russell, pero su segundo puesto detrás del británico en la apertura de la temporada en Melbourne me mostró la primera tanda de pruebas de que el Antonelli que había llegado a Australia no era el mismo novato inseguro que había atravesado con dificultades tramos de 2025.

El fin de semana de Albert Park fue, en realidad, uno de los más complicados para Antonelli, con un fuerte accidente de 25G en la FP3 que parecía destinado a arruinarle el fin de semana. Quizás lo habría hecho un año antes, pero esta vez el joven italiano se mantuvo frío y sereno. Y como Mercedes pudo completar una reconstrucción total justo a tiempo para la clasificación, Antonelli logró dejar atrás el incidente y quedar segundo en la parrilla detrás de Russell pese a no poder afinar la puesta a punto del coche.

En la carrera, Antonelli sufrió luego una mala largada, sin potencia de batería, y se vio superado hasta caer al sexto puesto, pero la ventaja de ritmo de Mercedes era tal que pudo realizar una remontada controlada hasta el segundo lugar.

"Si algo así me hubiera pasado el año pasado, el resto del fin de semana probablemente habría quedado muy comprometido", reflexionó Antonelli en Austin. "Cuando tienes un año de experiencia, un año completo en Fórmula 1, vuelves al año siguiente y simplemente te sientes mejor. Las cosas pasan un poco más fácil, digamos, también porque no las estás forzando tanto a suceder.

"En cierto modo di un paso atrás en ese aspecto y simplemente intenté concentrarme en las cosas importantes y disfrutar del proceso tanto como fuera posible. Definitivamente, mentalmente estuve en un lugar mucho más feliz este año en comparación con la temporada pasada. Y especialmente cuando llevas un año trabajando con el mismo grupo de personas, entrar en el segundo año también supone una gran diferencia. Sabes cómo seguir adelante juntos como equipo, especialmente desde situaciones difíciles".

GP de Canadá, la actuación de verdadera afirmación de Antonelli – Ewan Gale

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Para cuando la F1 llegó al Circuit Gilles Villeneuve, Antonelli ya había demostrado que posee algunos de los rasgos necesarios para tener éxito.

Sin embargo, esta fue la primera batalla real, intensa, que vimos entre el italiano y un adversario que significaba algo. Peleando por el liderato con Russell durante toda la primera mitad de la carrera, vimos que Antonelli no iba a ser un rival fácil para su compañero de equipo, más experimentado, en la lucha por el título.

No finjamos que fue una conducción perfecta en carrera: estuvo lejos de serlo. Ambos pilotos se salieron de la pista y estuvieron cerca de eliminarse mutuamente, evitando de manera crucial lo que habría provocado un Toto Wolff enfadado.

Antonelli ganó la posición en pista desde la largada en condiciones húmedas y en un principio contuvo los avances de Russell, hasta que el británico se lanzó al liderato en la sexta vuelta, casi siendo empujado fuera de pista por el #12 cuando el Mercedes que ahora venía detrás bloqueó en la última chicana.

Lo impresionante fue que Antonelli dejó eso a un lado y mantuvo su ataque. No se achicó después de un error tan grande que pudo haber terminado en desastre; fue una verdadera muestra de la tenacidad y exuberancia que hemos llegado a apreciar en él.

Esto quedó mejor demostrado con una maniobra por el interior en la curva 1 en la vuelta 13 que finalmente no prosperó, mientras las carreras de yo-yo de este conjunto reglamentario asomaban la cabeza. Lado a lado hacia la última chicana en la vuelta 24 y a pulgadas —quizás centímetros— del contacto, Antonelli se mantuvo en la pelea todo lo posible antes de desistir y luego quejarse por la radio del equipo, muy parecido a lo que solemos oír del cuatro veces campeón Max Verstappen.

La pelea terminó de forma anticipada cuando Russell sufrió una falla mecánica en la vuelta 30 mientras seguía delante y, más allá de si habría ganado o no de haber seguido su compañero en la carrera —y recordando cómo Nico Rosberg salió a pelear contra Lewis Hamilton en 2016—, Antonelli había dejado clara su posición y lanzado un mensaje: 'puedo plantarme frente a Russell de igual a igual'.

¿Su actuación más perfecta de su triunfo en el campeonato? Ni de cerca. Pero el mensaje enviado a su compañero Russell y a quienes miraban fue lo bastante contundente.

La magia de Mónaco mostró que Antonelli podía combinar agresividad con precisión – Stuart Codling

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Desde su primera aparición en la FP1 en Monza en 2024 en adelante, Antonelli ha estado entre los pilotos más emocionantes de ver. A menudo se podía argumentar que tendía a un estilo desbocado, siempre al límite y a veces más allá de él.

En el año en que se convirtió en el primer campeón mundial italiano desde Alberto Ascari, Antonelli mostró otro elemento de su oficio que lo alineó más estrechamente con su predecesor. En una era de chasis flexibles suspendidos sobre ballestas y rodando con neumáticos estrechos, Ascari era un faro de consistencia. Vuelta tras vuelta trazaba la misma línea en cada curva con una finura imperturbable.

Mónaco, una pista donde tomarse libertades con las barreras deriva en una eliminación rápida, fue donde Antonelli elevó claramente su nivel. En un fin de semana en el que se esperaba que Ferrari fuera dominante, Antonelli consiguió la pole position y corrió hacia su quinta victoria consecutiva, presionado constantemente desde atrás.

“Nos sorprendió a nosotros mismos esa velocidad”, dijo Wolff después de la carrera. “Las vueltas que estaba haciendo, los tiempos, eran dos segundos más rápidos que los McLaren y un sólido segundo y pico más rápidos que Ferrari. Y era como un reloj. Por qué ocurre eso en una pista que antes del fin de semana no habríamos considerado entre nuestras fortalezas, no lo sé”.

El fin de semana de Spa en el que Antonelli frenó cualquier impulso que Russell empezaba a construir – Ed Hardy

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Durante la primera parte de la temporada 2026, incluso en medio de la racha de victorias de Antonelli, yo seguía convencido de que George Russell sería campeón mundial. Me costaba creer que Antonelli realmente hubiera revertido una diferencia tan grande entre ambos —169 puntos en 2025— en solo un invierno y que, ante la adversidad, la falta de experiencia del italiano no quedara en evidencia.

Esas dudas se disiparon en Bélgica: probablemente la primera vez que llegó este año a un gran premio en desventaja. En dos de las tres carreras anteriores —Austria y Gran Bretaña—, Antonelli había abandonado sin sumar por problemas en el coche, mientras Russell logró una victoria y dos segundos puestos para reducir la diferencia a 25 puntos.

El británico tenía el impulso y, con 14 rondas aún por disputarse, su desventaja no era casi nada. Basta con mirar la temporada pasada, cuando en el tramo final Oscar Piastri se vio alterado por una diferencia mayor, de 34 puntos, en el repentino momento en que perdió el impulso frente a Lando Norris.

Pero en Bélgica, Antonelli mantuvo la calma y restableció el orden. Lideró dos de las tres sesiones de entrenamientos, hizo la pole y superó un VSC inoportuno adelantando al líder momentáneo Charles Leclerc para llevarse la victoria.

Para Russell, clasificó quinto a cinco décimas de Antonelli y abandonó después de un toque en la primera vuelta con el Ferrari de Hamilton. La desventaja con su compañero de Mercedes subió a 50 puntos y, desde allí, quedó bastante claro hacia dónde iría el título.

No se trata de cómo uno cae, sino de cómo se levanta, y Antonelli hizo eso a la perfección en Spa. Un verdadero fin de semana de campeón.

Monza, una remontada para la historia – Ben Vinel

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

De las actuaciones estelares de Antonelli en 2026, esta probablemente fue la más formidable.

Las probabilidades realmente no estaban de su lado. Norris había llevado al McLaren actualizado a la victoria en las dos rondas anteriores; Mercedes decidió darle a Antonelli una nueva unidad de potencia para su carrera de casa, asumiendo el peso de largar desde el fondo de la parrilla en una pista como Monza donde adelantar, en teoría, es más fácil que en cualquier otro lugar.

Antonelli clasificó apenas séptimo mientras Pierre Gasly lograba una pole sorpresiva, pero eso se debió simplemente a que el italiano le dio rebufo a su compañero Russell en la Q3, ya que su propio resultado no importaba a la luz de la penalización en la parrilla.

Antonelli subió al 12º puesto en las dos primeras vueltas de la carrera, tras lo cual se mostró la bandera roja por el fuerte accidente de Leclerc; ganó otras cuatro posiciones en la segunda largada y luego superó a Arvid Lindblad y a Norris en la vuelta siguiente.

Los posteriores adelantamientos sobre Gasly, Hamilton y Piastri hicieron que Antonelli estuviera pegado a Verstappen y Russell en la vuelta 15. Se deshizo rápidamente de ambos y arrebató el liderato en la curva 1 en la vuelta 18.

Russell sí presentó un desafío decente después, con una batalla impresionante, pero la carrera quedó neutralizada por el coche de seguridad virtual en la vuelta 28. Antonelli, con medios, entró a boxes por otro juego del compuesto de banda amarilla; Russell, con duros, no lo hizo.

Antonelli volvió a pista a 14 segundos de su compañero; otra vez, se abrió paso superando a Gasly, Norris, Hamilton y Piastri, y alcanzó al otro Silver Arrow con seis vueltas por delante. Una excursión por la grava en un duelo rueda a rueda solo retrasó brevemente el triunfo del piloto de 20 años, que ganó desde el 19º puesto de la parrilla; solo John Watson lo hizo mejor, al ganar el Gran Premio de Estados Unidos Oeste de 1983 desde el 22º lugar. La vuelta rápida de Antonelli fue siete décimas más veloz que la de cualquier otro.

“Después de la segunda relargada estaba allí arriba y sabía que podía tener una oportunidad de ganar”, dijo. “Así que, definitivamente, creí en ello, especialmente cuando estaba detrás de George.

“Pero era realmente difícil escaparse, con un rebufo tan fuerte. Al final, nosotros paramos y él se quedó fuera, y sufrió un poco con sus neumáticos, mientras que con neumáticos más frescos yo pude aumentar el ritmo y, sí, logré ganarla”.

¿Fue esta la mejor carrera de su trayectoria? “La mejor todavía está por venir, pero siento que, sí, fue una de las mejores carreras que he hecho hasta ahora y una que recordaré para siempre”.

El accidentado Bakú: Antonelli cayó en Azerbaiyán, pero se levantó rápido – Jake Boxall-Legge

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Carlos Sainz, Williams

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Elegir la carrera en la que Antonelli se complicó enormemente la vida es, sin contexto, una elección aparentemente extraña. Sin embargo, nada está jamás libre de contexto.

Cuando tocó el muro interior en la curva 1 durante la primera parte de la clasificación para el Gran Premio de Azerbaiyán, Antonelli ya se había garantizado un lugar en la Q2, pero no más allá, ya que Mercedes sabía que el daño no podía repararse a tiempo. Tenía garantizado largar 16º, con claros paralelismos con el fin de semana de pesadilla que Piastri había sufrido un año antes. Esa carrera generalmente se considera el punto de inflexión del campeonato, ya que Piastri se eliminó sin miramientos de la clasificación y, un día después, de la carrera en la primera vuelta.

Pero Antonelli no estaba dispuesto a alimentar esos paralelismos. Sabía que el fin de semana de Bakú pasaba ahora por mitigar el daño a su ventaja en el campeonato, dado que Russell había encontrado una rica veta de rendimiento y marchaba rumbo a ganar el gran premio. Para limitar el botín de la victoria de Russell, Antonelli tenía que mantenerse en carrera y tomó la decisión de conducir dentro de sí mismo y dejar mucho margen en las primeras vueltas. Después de eso, podía dejar que el chasis de Mercedes debajo de él hiciera el trabajo de llevarlo a través del pelotón. Incluso perdió una posición en la largada pero, a diferencia de la autoinmolación de Piastri en 2025, permaneció en la carrera.

Con cuidado, Antonelli montó una serie de adelantamientos milimétricos sobre los pilotos de mitad de parrilla para meterse con facilidad en el top 10, y el coche de seguridad de la segunda mitad provocado por Alex Albon le presentó a Antonelli una oportunidad de acercarse al resto del grupo y recuperar más puntos. Su causa se vio aún más ayudada por el caos de la relargada, provocado por Franco Colapinto, que sacó a Norris y Gasly del camino de Antonelli; Hamilton cayó luego ante Antonelli unas vueltas después de la relargada.

Fue una clase magistral de limitación de daños, una que, hay que admitirlo, se vio ayudada por los problemas de los pilotos que venían delante, pero Antonelli fácilmente podría haber quedado atrapado en un incidente durante las 50 vueltas por las calles de Bakú. Que no lo hiciera, y que finalmente limitara a Russell a una ganancia de solo 15 puntos en lo que podría haber sido un fin de semana desastroso, aseguró que Antonelli se sacara de un agujero bastante grande.

La nueva estrella de la F1 mostró de qué está hecho realmente en el Lone Star State – Ronald Vording

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Aunque su avance por el pelotón en Monza fue su actuación más memorable del año —uno de esos días en los que el simple hecho de estar en la pista ya se sentía especial—, el GP de Estados Unidos probablemente fue su carrera más impresionante.

En Austin, todo el día de medios giró en torno a un solo tema: la posibilidad de sellar el título mundial en el Lone Star State. Es cierto que no era Abu Dhabi 2021 y que la enorme ventaja de Antonelli quitaba buena parte de la presión, pero todavía había presión sobre los hombros de un joven de 20 años que apenas estaba en su segunda temporada de F1.

Habría sido muy fácil perder la cabeza durante el fin de semana de su primera oportunidad de asegurar el título, y dada su enorme ventaja, ni siquiera habría tenido consecuencias. Pero el hecho de que Antonelli ofreciera su mejor actuación precisamente ese fin de semana dice mucho de qué está hecho.

Para ser precisos, el domingo en Austin fue revelador por tres razones. El primer momento llegó en la parrilla. Este redactor pasó un tiempo parado junto al Mercedes W17 de Antonelli. El campeón mundial en espera miró hacia las pantallas gigantes, donde se vio a sí mismo y a algunos de sus aficionados. Eso le sacó una sonrisa y lo llevó a saludar de forma amable. Es característico de su entusiasmo juvenil y, como Verstappen señaló con acierto en México, quizás su mayor cualidad como persona es que sigue siendo el mismo, amable y juguetón, pese al éxito y la presión. Esperemos que ese aspecto nunca cambie.

La segunda forma en que Austin fue revelador es aún más importante: su rendimiento puro y, por lo tanto, cómo respondió Antonelli en pista. Pese a la presión y quizás los nervios alrededor de su inminente título mundial, el italiano ejecutó sin fallas. De hecho, en la parrilla ligeramente en subida del Circuit of the Americas, el joven probablemente hizo su mejor largada del año. Su ritmo posterior fue igualmente impresionante, y se había impuesto como misión personal no recibir ni una sola infracción por límites de pista, algo que cumplió debidamente salvo por un pequeño momento con Carlos Sainz.

El paquete general dio como resultado su carrera de F1 más completa y madura hasta la fecha, justo en el fin de semana de su primera oportunidad de asegurar el título. Dice mucho de sus capacidades, pero eso lleva al tercer punto: Antonelli se negó a atribuirse el mérito. Cuando le pregunté en la conferencia de prensa posterior a la carrera cómo maneja exactamente la presión, Antonelli hizo lo que siempre hace: en lugar de señalarse a sí mismo, señaló a su padre, al resto de su familia y a las personas que lo rodean en Mercedes.

Es muy encomiable y modesto, pero Austin dejó algo claro: el propio Antonelli merece bastante más crédito del que estuvo dispuesto a aceptar. La modestia es una buena cualidad, sin embargo, así que no necesita decirlo. Nosotros lo haremos por él.

Lee también:

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Cómo Mercedes puede ganar el campeonato de constructores de F1 2026 en el GP de Brasil

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Motorsport.com Staff





Alonso intentará mantener la motivación tras el doble abandono de Aston Martin en México



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 d



Alonso intentará mantener la motivación tras el doble abandono de Aston Martin en México





Cinco conclusiones rápidas del histórico GP de México de F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 d



Cinco conclusiones rápidas del histórico GP de México de F1 2026





Cinco conclusiones rápidas del GP de Estados Unidos de F1 2026 en Austin



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



8 d



Cinco conclusiones rápidas del GP de Estados Unidos de F1 2026 en Austin

Más de

Andrea Kimi Antonelli





Kimi Antonelli revela por qué no usará el número 1 en la temporada 2027 de F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



20 h



Kimi Antonelli revela por qué no usará el número 1 en la temporada 2027 de F1





¿Quién durmió mejor anoche tras el GP de México? Kimi Antonelli



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



22 h



¿Quién durmió mejor anoche tras el GP de México? Kimi Antonelli





Antonelli quiere la foto con Hamilton y Verstappen en su casa después del título de F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



22 h



Antonelli quiere la foto con Hamilton y Verstappen en su casa después del título de F1

Más de

Mercedes





Mercedes recibe una multa de la FIA tras el Gran Premio de México de F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



20 h



Mercedes recibe una multa de la FIA tras el Gran Premio de México de F1





Kimi Antonelli: De tantas lágrimas en la última vuelta, casi perdió el control



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 d



Kimi Antonelli: De tantas lágrimas en la última vuelta, casi perdió el control





Kimi Antonelli admite: Russell tuvo más mala suerte que yo en 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 d



Kimi Antonelli admite: Russell tuvo más mala suerte que yo en 2026

Últimas noticias





¿Cuál fue el mejor momento de Kimi Antonelli en su campaña de campeón de F1?



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



5 min



¿Cuál fue el mejor momento de Kimi Antonelli en su campaña de campeón de F1?





Dodge anuncia su regreso a la NASCAR Cup Series en 2027



NASCAR Cup



NAS NASCAR Cup 7 h



Dodge anuncia su regreso a la NASCAR Cup Series en 2027





Toto Wolff revela que dos patrocinadores dejaron Mercedes tras promover a Kimi Antonelli a la F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



12 h



Toto Wolff revela que dos patrocinadores dejaron Mercedes tras promover a Kimi Antonelli a la F1





La FIA revela un Junior WRC renovado para 2027



WRC



WRC WRC 17 h



La FIA revela un Junior WRC renovado para 2027

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete