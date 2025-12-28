¿Cuál fue la mejor historia de la F1 2025?

Todos los años, la Fórmula 1 siempre ofrece mucho dramatismo y 2025 no fue diferente, con una lucha por el título que llegó hasta el final del Gran Premio de Abu Dabi.

Lando Norris acabó imponiéndose en una lucha entre tres contra su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, y el tetracampeón del mundo de Red Bull, Max Verstappen.

Pero no se trató sólo de lo que sucedió en la parte delantera, ya que hubo drama en toda la parrilla. Estas son las historias favoritas de nuestros redactores de la campaña de F1 de 2025.

Nico Hulkenberg hace lo inesperado - Jake Boxall-Legge

Nico Hulkenberg, Sauber Foto de: Andy Hone/ LAT Images vía Getty Images

Desde un punto de vista positivo, tiene que ser la conclusión de los 15 años de búsqueda que Nico Hulkenberg ha soportado para finalmente alcanzar el podio de la F1.

La habilidad y el talento de Hulkenberg nunca habían estado en duda durante ese tiempo, pero parecía que su tiempo había llegado y se había ido; las oportunidades con Force India se hicieron rogar, su carrera en Renault se agotó cuando el equipo comenzó a encontrar una forma vagamente parecida a la competitividad, y su carrera en la F1 parecía haber terminado antes de ser llamado para reemplazar a los pilotos de Racing Point marginados por COVID en 2020.

Incluso cuando Hulkenberg regresó a la F1, su aparición en Haas nunca había parecido una combinación de podio - y dada la forma de Sauber en 2024, tal vez incluso menos cuando se reincorporó al conjunto suizo para esta temporada antes de su transición a Audi.

Cuando menos se esperaba, la tan esperada visita de Hulkenberg al podio surgió como un arco iris tras las pésimas condiciones de Silverstone. La parte crucial fue frenar a Lewis Hamilton con unos intermedios gastados, obligando al siete veces campeón del mundo a parar demasiado pronto para montar los neumáticos de seco.

Pero si lo extendemos a todos los deportes, elijo la victoria de Valentin Vacherot en el Masters de Shanghai. Tras entrar en el torneo como número 204 del mundo, Vacherot venció a tenistas de la talla de Alexander Bublik, Holger Rune y Novak Djokovic en su camino hacia un duelo final con su primo Arthur Rinderknech. Al menos un monegasco ganó algo este año...

Max Verstappen protagoniza una increíble remontada y casi roba el título de F1 - Ed Hardy

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Mark Thompson / Getty Images

Las dos últimas luchas genuinas por el título de F1 no podrían haber sido más diferentes. Primero fue esa batalla en 2021, Hamilton contra Verstappen, el maestro contra el aprendiz... y qué lucha tan todopoderosa fue. Drama, peleas, choques, dos pilotos en la cima de sus poderes y niveles por encima de la competencia.

Luego vino este año. Inicialmente, Norris contra Piastri, una pelea mucho más tranquila entre la pareja de McLaren en la que se podría argumentar que no estaban por encima de la competencia con tres pilotos - Verstappen, George Russell y Charles Leclerc - rindiendo mejor.

Fue una batalla bastante aburrida al principio, sin ningún impulso real, pero luego, en el tercio final de la temporada, Verstappen afortunadamente entró en la mezcla. Esto se puede atribuir a las mejoras que Red Bull trajo a la ronda 16 en Monza, transformando así su temporada, ya que el tetracampeón del mundo recortó una desventaja de 104 puntos para seguir en la conversación por el título en Abu Dhabi.

Una victoria en la final, su sexta en nueve carreras, no fue suficiente para ganar un quinto título, ya que terminó dos puntos por detrás de Norris, pero la forma en que Verstappen luchó y cambió las conversaciones en torno a la lucha por el campeonato fue increíble de ver.

Puso a todo el mundo al límite, hizo que se pensaran dos veces hacia dónde podría dirigirse el título, y la pregunta "¿realmente podría hacer esto?" dominó las conversaciones en la oficina. Al final no pudo ser, pero el resurgimiento de Verstappen es lo que más recordaré de 2025. Si se hubiera convertido en campeón del mundo, habría pasado a la historia como una de las mejores campañas ganadoras de títulos de la historia.

Colton Herta apuesta por la F1 - Ben Vinel

Colton Herta, Hitech TGR Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd vía Getty Images

Hoy en día, es bastante raro que los pilotos de F1 hagan incursiones en otras categorías, y aún más escaso que corredores consagrados en otras series lo dejen todo por soñar con la F1.

Por eso la decisión de Colton Herta es tan emocionante. El subcampeón de la IndyCar en 2024 podría haber continuado fácilmente su carrera en Estados Unidos, pero a sus 25 años apuesta por un papel de piloto de pruebas de Cadillac y un paso a la F2, lo que será especialmente complicado, ya que no tiene experiencia con las gomas Pirelli. El campeón de Super GT y Super Fórmula de 2023, Ritomo Miyata, ha estado intentando lo mismo y, de momento, le ha salido el tiro por la culata, con un único podio en sus dos primeras campañas.

Herta tiene mucho que perder en su intento de conseguir un asiento en la F1 en 2027, pero aun así lo está haciendo. Será fascinante ver cómo le va, al igual que al campeón del WRC Kalle Rovanpera. El finlandés pasa de los rallies a la Super Fórmula en 2026 para intentar alcanzar el máximo nivel posible en monoplazas; veamos hasta dónde puede llegar.

Lando Norris alcanza la mayoría de edad para convertirse en campeón del mundo de F1 - Filip Cleeren

Lando Norris, McLaren Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Escribí un artículo sobre esto en otro lugar, pero después de haber cubierto por primera vez a Norris en el Gran Premio de Pau de 2017 -descansa en paz, Euro F3-, fue intrigante seguir su crecimiento en los últimos años, especialmente en los dos últimos.

¿Cómo respondería a tener un coche ganador a su disposición y, por lo tanto, a la presión de ganar y competir con Verstappen rueda a rueda?

Hubo muchos tambaleos en 2024, y algunos más en la primera mitad de 2025, pero esos realmente le ayudaron a dar forma a un campeón del mundo. Lo mejor es que lo hizo a su manera, como él dice, sin la crueldad habitual ni la idea de que un campeón del mundo tiene que ser un robot a prueba de balas.

Bien hecho, Lando.