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¿Cuándo se convertirá Mercedes en campeón del mundo de F1 en 2026?

La marca alemana va camino de ganar tanto el título de pilotos como el de constructores de F1 2026

Ed Hardy

Publicado: 18 oct 2026, 10:04

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La temporada 2026 de Fórmula 1 ha marcado el regreso de Mercedes a su etapa de dominio, situándose en camino de lograr su primer doblete —títulos de pilotos y constructores— desde la campaña 2020, marcada por la pandemia de COVID-19.

Kimi Antonelli y George Russell encabezan la clasificación de pilotos, con el primero aventajando al segundo por 102 puntos; por su parte, Mercedes lidera el campeonato de constructores con una ventaja de 134 puntos sobre Ferrari, que ocupa la segunda posición.

Las "Flechas de Plata" han alcanzado esta situación —al inicio de un nuevo ciclo reglamentario— gracias a 11 victorias en 17 Grandes Premios, la mayoría de ellas logradas en la primera parte de la temporada, antes de que sus rivales redujeran la brecha.

En cualquier caso, Mercedes se encamina hacia su primer título de pilotos desde 2020 —tras un periodo de dominio de Max Verstappen y un campeonato conquistado por Lando Norris—, una tendencia que se replica en el campeonato de constructores.

La última vez que las "Flechas de Plata" ganaron el título de constructores fue en 2021, antes de ser superadas por Red Bull y McLaren durante la era del "efecto suelo". Ahora, a falta de seis carreras para el final de la temporada 2026, Mercedes tiene la gloria al alcance de la mano.

Antonelli podría asegurar su primer título mundial en la próxima cita, en Austin, aunque lo más probable es que lo consiga una semana después en México; por su parte, Mercedes podría tener que esperar un poco más para certificar el campeonato de constructores.

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Quedan 258 puntos en juego en el Campeonato Mundial de Constructores de F1 de 2026, siempre y cuando se celebren los Grandes Premios de Qatar y Abu Dabi, a pesar del conflicto que persiste en Oriente Medio.

Esto significa que cuatro equipos aún mantienen opciones matemáticas: Mercedes aventaja a Ferrari por 134 puntos, a McLaren por 239 y a Red Bull por 246, mientras que RB, que ocupa la quinta posición, se encuentra a 478 puntos de distancia.

Posición Equipo Puntos 1 Mercedes 578 2 Ferrari 444 3 McLaren 339 4 Red Bull 332 5 Racing Bulls 100 6 Alpine 68 7 Haas 30 8 Audi 23 9 Williams 12 10 Aston Martin 7 11 Cadillac 0

¿Puede Mercedes ganar el título mundial de F1 de 2026 en el GP de Estados Unidos?

Cuando la F1 cruce la bandera a cuadros en Austin el próximo fin de semana, quedarán 215 puntos en juego en el campeonato de constructores de 2026.

Esto significa que es probable que, tras el Gran Premio de Estados Unidos, McLaren y Red Bull queden fuera de la lucha por el título, ya que para mantenerse en la pelea necesitarían estar a menos de 214 puntos de Mercedes al finalizar la carrera en Austin.

El motivo es que Mercedes suma nueve victorias más que ambos equipos; por tanto, incluso si McLaren y Red Bull lograran reducir la diferencia a 215 puntos en Texas, quedarían descartados de la contienda debido al criterio de desempate basado en el número de victorias.

Dado que, para evitarlo, los actuales campeones y Red Bull tendrían que superar a Mercedes por al menos 25 y 32 puntos respectivamente, Ferrari es, de forma realista, la única amenaza para la escudería alemana.

Y, como la Scuderia saldrá de Estados Unidos manteniéndose —pase lo que pase— a menos de 214 puntos de Mercedes, el título de constructores no se decidirá el próximo fin de semana.

¿Cuándo podrá Mercedes ganar el título mundial de F1 de 2026?

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El peor escenario para Ferrari en Austin sería no sumar puntos con ninguno de sus dos coches, mientras que Mercedes lograra un doblete (primer y segundo puesto); esto dejaría una diferencia de 177 puntos entre ambos equipos.

Si llegara a producirse este escenario —poco probable, por cierto—, la escudería alemana llegaría a Ciudad de México con la posibilidad de asegurarse su noveno título de constructores, igualando así a Williams en el palmarés histórico, por detrás de Ferrari (16) y McLaren (10).

Suponiendo que los Grandes Premios de Qatar y Abu Dabi sigan adelante, quedarían 172 puntos en juego en las cuatro carreras posteriores a la de México. Por tanto, si se diera la situación mencionada en Austin, a Mercedes le bastaría con evitar que Ferrari le recortara una diferencia de al menos seis puntos en México.

No obstante, cabe señalar que, en lo que va de temporada, nunca se ha dado el caso de que Mercedes sumara el máximo de puntos en un Gran Premio mientras Ferrari se iba de vacío —tal como muestra la tabla inferior; cabe aclarar que no se incluyen las carreras al sprint, dado que ya no queda ninguna programada para el resto de la temporada—.

Grand Premio Posibilidades Mercedes Posibilidades Ferrari Australia 43 27 China 43 27 Japan 37 23 Miami 37 12 Canada 25 30 Monaco 25 18 Barcelona 18 25 Austria 40 14 United Kingdom 18 40 Belgium 25 30 Hungary 21 22 Netherlands 33 22 Italy 43 8 Spain 35 12 Azerbaijan 35 20 Malaysia 18 27 Singapore 17 26

Teniendo esto en cuenta, Mercedes ha superado a Ferrari por una media de 7,6 puntos a lo largo de los 17 Grandes Premios disputados; si esa tendencia se mantuviera en las dos próximas carreras, la diferencia ascendería a 149 puntos.

Por tanto, resulta muy difícil que Mercedes pueda asegurarse el título ya en México. Lo más probable es que el desenlace se produzca en la siguiente cita, el Gran Premio de Brasil, donde las «Flechas de Plata» podrían proclamarse campeonas del mundo.

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