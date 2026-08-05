¿Cuándo llegarán los cambios al W17? Mercedes alista sus últimas evoluciones de 2026

Toto Wolff ha revelado que Mercedes tiene previsto introducir más mejoras en la segunda mitad de la temporada 2026 de Fórmula 1, aunque está "siguiendo de cerca" el momento adecuado para implementarlas.

El inicio de este nuevo ciclo normativo ha transcurrido según lo previsto, y la carrera por el desarrollo ha dictado en gran medida la jerarquía en constante cambio, a medida que los equipos van comprendiendo mejor el reglamento de .

Esto supuso que Mercedes ganara los seis primeros Grandes Premios desde la pole, pero que luego "solo" ganara dos de los cinco siguientes, ya que Ferrari y McLaren se mostraron más agresivos con sus mejoras.

En un momento dado, eso incluso llevó a Wolff a preguntarse cómo Ferrari, en particular, podía presentar paquetes sustanciales en Miami y Barcelona sin superar el límite de gastos de 215 millones de dólares, con un enfoque muy centrado en la parte delantera.

Por su parte, la única mejora importante de Mercedes se produjo en Canadá y, aparte de eso, se ha centrado en actualizaciones graduales pero de menor envergadura, algo que debería seguir siendo así durante las 12 últimas pruebas.

"Tenemos que ser realmente estratégicos a la hora de decidir cuándo introducir las mejoras", afirmó el jefe del equipo, Wolff, en Hungría, en la última carrera.

"¿Cuándo creemos que tendrán mayor impacto en el rendimiento, en lugar de limitarnos a incorporarlas en cada Gran Premio como hacíamos en el pasado?".

Toto Wolff, Mercedes Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

"No podemos hacer esto, así que al final tendrás que introducir una mejora y probablemente adelantarás un poco a los demás, pero luego la ventaja se estabiliza y los demás vuelven con más fuerza.

"Así que sí, vamos a introducir mejoras; estamos supervisando de cerca cuánto podemos aportar y, por el momento, en lo que respecta al límite de gastos, estamos en una buena posición; hemos intentado reservarlas un poco más para la segunda mitad de la temporada, hemos esperado… y ya veremos si eso es suficiente".

Pero hay una salvedad en el plan, y son las sanciones en la parrilla que se esperan para Kimi Antonelli y George Russell, ya que se están acercando al límite de uso de motores a lo largo de la temporada.

Antonelli y Russell van por su cuarto y tercer motor nuevo, respectivamente, en 2026, y un quinto conlleva un retroceso de 10 puestos en la parrilla: la consecuencia de los problemas de fiabilidad de las Flechas de Plata.

El subdirector del equipo, Bradley Lord, añadió: "Teniendo en cuenta cuántos hemos utilizado en la primera mitad de la temporada, es casi inevitable que, en algún momento, tengamos que asumir sanciones.

"Eso es algo en lo que trabajarán el equipo de estrategia y los chicos de Brixsworth para determinar cuál es la mejor estrategia para el resto de la temporada.

"Pero, siendo realistas, va a ser difícil llegar al final de la temporada con las condiciones meteorológicas adversas que tenemos".