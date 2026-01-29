Aunque podría haber sido el primer gran temor en el seno de Red Bull, el primer motor diseñado íntegramente en Milton Keynes, con el apoyo de Ford, demostró una fiabilidad bastante tranquilizadora en su debut en la pista de Barcelona.

Durante la semana de pruebas privadas que se celebra en Cataluña, a puerta cerrada y con información a veces incompleta, el número de vueltas recorridas es un indicador clave, teniendo en cuenta la entrada en una nueva era y esta primera prueba a gran escala para Red Bull Powertrains. Tanto en Red Bull Racing como en Racing Bulls, ya se han podido completar cinco días de pruebas y muchas vueltas que confirman un primer paso importante.

Afectada por el accidentede Isack Hadjar el martes, la escudería principal espera salir a la pista por última vez el viernes con Max Verstappen, mientras que, por parte de Liam Lawson y Arvid Lindblad, los kilómetros recorridos llevan a la dirección del equipo a elogiar el trabajo realizado por el departamento de motores.

"Es un trabajo realmente impresionante por parte de Red Bull Ford Powertrains", destaca Tim Goss, director técnico de Racing Bulls. "Llegar como un participante totalmente nuevo a la Fórmula 1 y, desde el primer día, completar cerca de 200 vueltas... es fácil creer que se garantizaría tal nivel de fiabilidad, pero no se puede subestimar lo que han logrado".

"El comportamiento del motor es realmente bueno. Sinceramente, la facilidad de conducción es fantástica. La dificultad a la que nos enfrentamos - y probablemente todos los demás equipos , es simplemente comprender cómo cambia ligeramente la gestión de la energía de una vuelta a otra, de una curva a otra, e intentar comprender cómo ajustarlo todo de la mejor manera posible y, para los pilotos, simplemente acostumbrarse a ello".

El nivel de rendimiento, y sobre todo la comparación entre los diferentes motores y chasis, se evaluará el mes que viene durante las pruebas de Baréin, y seguramente no antes. Porque la revolución normativa de 2026 requiere, en primer lugar, pasar por una importante fase de aprendizaje.

"Son nuevas normas aerodinámicas, nuevas normas de seguridad, un nuevo grupo motopropulsor, nuevos neumáticos, nueva electrónica : absolutamente todo ha cambiado", insiste Tim Goss. "Nunca antes se había producido un cambio así en la Fórmula 1, y el hecho de poder salir a la pista y correr correctamente, tanto para nosotros como para el equipo Red Bull, ha sido realmente impresionante".