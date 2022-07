Hill cree que el racismo "arruinó" la experiencia de Hamilton en F1

Cargar reproductor de audio

El paddock de la F1 ha reaccionado mostrando su apoyo a Hamilton en las últimas 24 horas después de que saliera a la luz una entrevista con Nelson Piquet en la que utilizaba un comentario racista en referencia al piloto de Mercedes.

Tanto la F1 como la FIA emitieron comunicados en los que rechazaban los comentarios de Piquet, mientras que Lewis Hamilton dijo que era "hora de actuar" para cambiar las "mentalidades arcaicas" que hay en la categoría.

Piquet se ha disculpado públicamente con Hamilton este miércoles y se espera que se le prohíba el ingreso al paddock de la F1.

Hill, ex piloto de Williams, Arrows y Jordan, que ahora ejerce de comentarista en Sky Sports F1, dijo durante encuentro con medios de comunicación este miércoles por la mañana que no creía que Piquet "fuera muy bienvenido si se presentara" en una carrera.

"Siempre he sentido que Nelson era un gusto un poco adquirido, y realmente no adquirí el gusto", dijo Damon Hill.

"Esto ya está fuera de lugar. Incluso teniendo en cuenta posibles malentendidos en la diferencia de idiomas entre el término brasileño y aquí, ciertamente es algo que exige una disculpa", comentó antes del comunicado del ex piloto brasileño.

"Pero no estoy seguro de qué tipo de disculpa sería suficiente. Es muy triste, realmente".

Damon Hill Photo by: JEP / Motorsport Images

"Pobre Lewis por tener que aguantar eso constantemente. Ha arruinado su experiencia como piloto de Fórmula 1, quizás más de lo que nunca entenderemos".

Cuando Motorsport.com le preguntó sobre la necesidad de que la F1 y la FIA tomen medidas, Hill estableció comparaciones con la rápida decisión de Red Bull de rescindir el contrato del piloto de test y reserva Juri Vips tras un insulto racista.

"Este fue un caso en el que hubo pruebas evidentes de que se dijo y se hizo algo", dijo Hill, refiriéndose al comentario de Piquet.

"También está el caso de Juri Vips, se han tomado medidas rápidas contra él. Tenemos que asegurarnos de que el deporte no se limita a asentir en la dirección de lo políticamente correcto. Tiene que ser absolutamente claro".

"Durante mucho tiempo, he deseado que el deporte defendiera y dejara bien claro que defiende ciertos valores. Pero el argumento en contra era que no podía haber política. Esa fue su respuesta, que no somos una organización política, que no podíamos".

"Pero esto no es política. Se trata de valores humanos. Y seguramente un deporte debería tratar de esas cosas".