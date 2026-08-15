Damon Hill revela la lección de su carrera en F1 que desearía haber aprendido antes

El campeón de Fórmula 1 de 1996, Damon Hill, admitió que se dio cuenta "un poco tarde" en su carrera de lo crucial que es para un piloto motivar activamente al equipo que lo rodea.

Señalando a figuras como Michael Schumacher y Sebastian Vettel como referentes, Hill habló sobre las exigencias psicológicas y de liderazgo que enfrentan los pilotos de F1 modernos.

Durante la grabación en vivo del podcast Up To Speed, frente al público en el Festival de la Velocidad de Goodwood, junto al director del equipo Williams, James Vowles, Hill argumentó que comprender cómo construir una relación de colaboración con la fábrica es la clave para lograr un éxito sostenido en la pista.

"Ningún piloto debería estar satisfecho con su situación a menos que esté ganando", explicó el británico. "Pero deben entender que, en ocasiones, hay que construir algo con el equipo, porque así es como se llega al resultado final.

"El equipo fabrica el coche; el equipo te proporciona el equipamiento y te da los recursos para ganar. Así que, se trata de cómo te relacionas con la gente como piloto".

Hill admitió que su singular trayectoria en el campeonato hizo que no adoptara el mismo enfoque.

Damon Hill Photo by: JEP / Motorsport Images

"No lo entendía del todo. Llegué a Williams como aprendiz, en cierto modo, y también como piloto de pruebas, así que no comprendía la misma necesidad de motivar al equipo e inspirar a la gente", continuó.

"Cuando estaba con Alain Prost y Nigel [Mansell], ellos eran quienes me inculcaban esa motivación, y creo que lo aprendí un poco tarde. Ojalá lo hubiera sabido antes, porque cuanto más oigo hablar de gente como Michael [Schumacher] y otros grandes pilotos, más me doy cuenta de lo brillantes que son motivando al equipo.

"Sebastian Vettel también es así. Y estoy seguro de que Lewis [Hamilton] ha hecho lo mismo cuando se ha ido a Ferrari. Se ha asegurado de que crean en él."