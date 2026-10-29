Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Daniel Ricciardo abre la puerta a un regreso a las carreras con Max Verstappen en Le Mans

Daniel Ricciardo ha revelado que consideraría un regreso puntual a la competición en las 24 Horas de Le Mans

Lydia Mee

Publicado: 29 oct 2026, 4:31

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Daniel Ricciardo & Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Andy Hone

El expiloto de Formula 1 Daniel Ricciardo ha revelado que consideraría una aparición puntual en las 24 Horas de Le Mans y nombró a su excompañero de equipo en Red Bull Max Verstappen como su primera opción para compartir coche.

El piloto australiano no ha corrido desde su salida de la F1 tras el Gran Premio de Singapur de 2024, pero durante una aparición en el F1 Beyond the Grid, el ocho veces ganador de grandes premios dijo que le gustaría tener la oportunidad de poner fin a su carrera deportiva en sus propios términos.

“Hace un año, habría dicho que nunca volvería a ponerme un casco. He terminado. Eso es todo. Pero hay algo ahí por lo que pienso que estaría bien para mí terminar también una carrera deportiva un poco más en mis términos.

"Así que hacer algo que, cuando me quite el casco, esté sonriendo y feliz, y quizá eso sea el último cierre que necesito."

Ricciardo dijo que una temporada completa aún no le atraía, pero que una participación puntual en Le Mans era algo que se veía haciendo. Parte del atractivo para el expiloto de Red Bull es compartir un coche con sus compañeros de equipo, en lugar de competir contra ellos como rivales en la F1.

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"Compartir un coche con otros pilotos y tener realmente compañeros de equipo con los que compartir datos y ayudar", continuó. "Simplemente lo disfrutaría. Sería la forma de conducir y de compañerismo que realmente disfrutaría."

Preguntado con quién le encantaría compartir un coche en la carrera de resistencia, Ricciardo añadió: "No quiero presionarlo, pero obviamente Max es un nombre que estaría arriba en la lista.

"Hablamos de Red Bull obviamente en 2018 y de ‘qué pasaría si’, y yo intentaba volver al equipo al final de mi carrera. Así que quizá esa sea una forma en la que podríamos, sí, digo, darle a la gente lo que quiere."

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