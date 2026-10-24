Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Daniel Ricciardo sorprende a los aficionados de la F1 en Austin con una actuación antes del GP de Estados Unidos

El expiloto de Fórmula 1 Daniel Ricciardo sorprendió a los aficionados con una actuación con armónica junto al músico Rob Baird

Lydia Mee

Publicado: 24 oct 2026, 19:43

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Daniel Ricciardo

Foto de: Netflix

El expiloto de Fórmula 1 Daniel Ricciardo hizo una aparición sorpresa en el escenario en Austin, Texas, junto al cantautor estadounidense Rob Baird.

El australiano se unió a Baird en el pop-up de Ford Racing y Enchanté el viernes por la noche para tocar la armónica en una canción original que coescribió con Baird durante un viaje por carretera hacia el Gran Premio de Estados Unidos.

Un video de un aficionado de la actuación, publicado en Instagram, había superado los 7000 me gusta al momento de escribir esta nota. "Esto sanó algo en mí", comentó un fan, mientras que otro agregó: "Estoy seguro de que era el hermano de Bob Dylan o un vaquero en una vida anterior ja ja. Te queremos, Daniel".

"A esta altura, a nadie le importa la carrera. Me alegra ver a Daniel de vuelta, aunque no esté compitiendo", publicó otra persona, y otro fan escribió: "Como músico y fan del honey badger, sería un sueño tocar con Danny Ric".

La dupla llegó a Austin para el fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos después de manejar desde el Raptor Rally de Ford en Arizona. "Anoche arrancamos en Lake Havasu en el Ford Raptor Rally, y en un par de días tomaremos el camino largo hacia Austin", escribió Ricciardo en una nota para sus suscriptores de Enchanté antes de emprender el viaje por carretera.

"Y quiero decir el camino laaaargo. Desierto, caminos secundarios, lugares para nadar, todo. No voy a mentir, no puedo esperar".

El viaje por carretera formó parte de la promoción de la nueva colección de Enchanté, El largo camino. Los nuevos productos se venden en un pop-up en Distribution Hall en Austin junto con comida, bebidas, tatuajes flash y simuladores de carreras.

Ricciardo también fue visto apoyando al piloto de RB Liam Lawson, ya que el neozelandés encabezó Garage Sessions with Liam Lawson and Friends como parte de Esses Bazaar ATX, celebrado en Inn Cahoots en East Sixth Street antes del Gran Premio de Estados Unidos de este fin de semana.

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