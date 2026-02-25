David Coulthard advierte a Sergio Pérez: "Valtteri Bottas está mejor preparado"
David Coulthard ha cuestionado la preparación de Sergio Pérez para su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac, argumentando que el año de Valtteri Bottas como reserva de Mercedes lo deja mejor preparado.
David Coulthard ha expresado su preocupación por el regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1, argumentando que su compañero de equipo en Cadillac, Valtteri Bottas, está "mejor preparado" tras pasar un año como piloto reserva de Mercedes.
Tanto Bottas como Pérez perdieron sus asientos a tiempo completo en el campeonato a finales de 2024. Mientras que Bottas regresó a su antiguo equipo en Mercedes como piloto reserva, Checo Pérez se tomó un año sabático para centrarse en su vida familiar, afirmando que solo volvería a la F1 si se presentaba la oportunidad adecuada.
"No creo que haya nada malo en los dos pilotos que tienen", dijo Coulthard en el podcast Up To Speed. "No es la pareja de pilotos más rápida de la Fórmula 1, según lo demuestra su trayectoria hasta ahora, pero es una pareja segura.
No necesitan romper coches con novatos. Solo tienen que ponerse al día con el funcionamiento del equipo, la nueva normativa y cosas por el estilo. Así que, en realidad, creo que han tomado una decisión inteligente".
El expiloto añadió: "Creo que Bottas está mejor preparado porque viene con la información de Mercedes. Ha estado trabajando con Mercedes todo el año pasado, en el simulador y cosas por el estilo. Me preocupa un poco Pérez, que ha disfrutado mucho de su año sabático. No dudo de su compromiso, pero ¿se puede volver a encender lo que se ha apagado?".
Sergio Pérez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing
Foto: Joe Portlock / LAT Images vía Getty Images
En la F1, uno de los principales objetivos de un piloto es vencer a su compañero de equipo. Durante sus respectivas etapas en Mercedes y Red Bull, Bottas y Pérez desempeñaron el papel de pilotos secundarios de Lewis Hamilton, siete veces campeón, y Max Verstappen, cuatro veces campeón. Ahora, ambos tienen la oportunidad de ser pilotos principales, y Coulthard cree que Bottas tiene más posibilidades de vencer a Pérez.
"Tienen la edad suficiente para ser profesionales fuera del coche. Saben que tienen que trabajar por el bien del equipo. Pero no nos engañemos, sus equipos individuales, sus mánagers, sus fisioterapeutas y todos los que trabajan a su alrededor... El éxito de tu compañero de equipo es tu fracaso. Tienes que vencer a tu compañero de equipo.
Y tengo que pensar que, si lo planteáramos ahora, creo que Bottas tiene más posibilidades de vencer a Pérez simplemente por el hecho de que es más reciente".
Comparte o guarda esta historia
¿Qué es el éxito para Cadillac en la F1 2026?
Checo Pérez tras su último test con Cadillac: "Sabíamos sería un inicio duro"
Checo Pérez completa un programa intenso y recorta distancias antes de Australia
Buxton señala que en Cadillac F1 están "agotados" y "acabados" antes de arrancar
Buxton advierte que Cadillac F1 ya ha costado mil millones de dólares antes de su debut
Cadillac explica los problemas de Checo Pérez en el test del miércoles en Bahréin
Últimas noticias
Hamilton insta a sus seguidores a "mantener la curiosidad" inspirado por Ferrari
Ferrari y cómo su escape soplado del SF-26 puede valer hasta medio segundo
Buxton señala que en Cadillac F1 están "agotados" y "acabados" antes de arrancar
Jack Doohan revela que recibió amenazas de muerte durante su etapa en Alpine
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados