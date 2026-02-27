El ex piloto de Fórmula 1 David Coulthard ha apuntado contra la FIA luego de que se asegurara que Mercedes habría hecho uso de un vacío en la relación de compresión.

La relación de compresión es solo uno de los muchos cambios introducidos como parte de las nuevas regulaciones de 2026. Anteriormente, esa relación era de 18:1, pero bajo el nuevo reglamento la FIA la ha reducido a 16:1.

En diciembre de 2025 se sugirió que Mercedes había encontrado una forma de lograr una relación de compresión más alta cuando el motor está funcionando en pista, aprovechando un vacío legal por el cual solo se mide cuando el auto está detenido y a temperatura ambiente.

Ahora se ha propuesto que se introduzca un cambio reglamentario durante la temporada para cerrar ese vacío. Esto se someterá a votación de los fabricantes de unidades de potencia, la FIA y la F1.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Cabe destacar que el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, ha insistido en que su motor es legal y que el diseño ha sido aprobado por la FIA.

"Bueno, aquí está la cuestión. Mencionaste a la FIA, la Federación Internacional del Automóvil. Ellos son el organismo rector de la Fórmula 1. Y he leído recientemente que decían: ‘Bueno, somos solo unas 20 personas escribiendo las reglas y los equipos de Fórmula 1 tienen cientos de personas, por lo que no detectamos el vacío legal ni lo cerramos’", explicó Coulthard durante el podcast Up To Speed.

El ex piloto de Red Bull añadió: "Si los redactores del reglamento hicieran un mejor trabajo, francamente, entendiendo la ventana operativa de un auto de Fórmula 1... La ventana operativa de un auto de Fórmula 1 no es estar en un garaje a temperatura ambiente. Es estar en pista. La temperatura del motor a 110°, todo al rojo vivo, frenos a más de 1000°. Ahí es donde deberían diseñar las reglas y regulaciones."