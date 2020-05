De la ira a la redención: Ricciardo y sus momentos destacados

Desde su debut en 2011, Ricciardo ha experimentado varios altibajos. Hasta ahora, el australiano ha obtenido siete victorias, pero también sufrió varias derrotas agonizantes.

El jueves, Ricciardo recurrió a las redes sociales para recordar algunas de sus carreras destacadas, de las cuales hoy hacemos un repaso.

Bahrein 2012: Siendo totalmente mutilado

Después de media temporada en HRT, el protegido de Red Bull fue trasladado a Toro Rosso en 2012 para hacer su debut a tiempo completo en la Fórmula 1. Después de pasar la segunda mitad de 2011 en la parte posterior de la parrilla, Ricciardo tuvo en un rudo despertar cuando se clasificó al frente para el Gran Premio de Bahrein.

Ricciardo tuvo un mal comienzo, cayó al undécimo en la curva 1 y luego tuvo un contacto con el Caterham de Heikki Kovalainen. Después de ir a boxes por un nuevo alerón delantero, Ricciardo terminó en el lugar 15.

“Bahrein fue doloroso. Sábado, asombroso. Sexto clasificado en un Toro Rosso. Todo el mundo hablaba de lo que había hecho ... y luego 24 horas después me mataron. Sabía que tenía la velocidad en ese momento, pero todavía no estaba con la mentalidad correcta para correr al frente".

Japón 2012: ganándose el respeto de Schumacher

Ricciardo finalmente encontró sus camino después de eso y tomó cinco top 10 en la segunda mitad de la temporada. Destaca su décimo lugar en el Gran Premio de Japón, ganando un punto después de un intenso duelo con el siete veces campeón mundial Michael Schumacher.

"[En] Suzuka 2012, tuve a Michael Schumacher sobre mí durante las últimas vueltas y lo detuve para llevarme el. Recuerdo que vino a mí en la siguiente junta de pilotos en la próxima carrera y me felicitó por la forma en que defendí. No necesitaba decir eso, así que fue genial".

Alemania 2014: demostrando un punto a Alonso

Ricciardo fue ascendido a Red Bull en 2014 y obtuvo su primera victoria en F1 en Canadá. Aún así, sintió que necesitaba ganarse el respeto de Fernando Alonso, lo que hizo en Hockenheim.

"Sentí que no me había ganado el respeto de Alonso hasta ese día. Todavía tenía un punto que demostrar con él. Salió de los boxes detrás de mí con neumáticos más nuevos y pasó por mi lado derecho, pero dejó la puerta abierta, probablemente no espere que intente volver a pasar, así que lo hice".

"Tuvimos este juego de gato y ratón después de eso y fue grandioso demostrarle que estaba preparado para pelear con llantas inferiores mientras lo mantenía. Luego dijo algunas cosas buenas sobre mí, así que creo que me miró. diferente después de eso ".

Hungría 2014: confianza con un toque de arrogancia

Ricciardo ganó dos carreras más esa temporada, incluida una con conducción impresionante en el Hungaroring.

"Durante toda esa carrera, nunca sentí que me podían vencer. Lideré una gran parte de la carrera, pero tuve que superar a Fernando y Lewis [Hamilton] al final, pero tenía mucha confianza en mí mismo y sentí que estuve en ello todo el día".

"Fue una victoria en una carrera que la tomé con ambas manos y con un toque de arrogancia, jaja (refiriéndose al comentario de 'así es como lo hacen las damas' después de tomar la delantera). Las emociones de ese día fueron súper increíbles".

Mónaco 2016: pura ira y un abrazo de Helmut Marko

En el Gran Premio de Mónaco de 2016, Ricciardo tomó su primera pole y buscó una victoria en una carrera con pista seca y húmeda. Todo su arduo trabajo se deshizo debido a una parada en boxes agonizante y lenta, cuando Red Bull no tenía los neumáticos correctos listos.

Ricciardo perdió el liderato y perdió ante el Mercedes de Lewis Hamilton, y estaba furioso después de cruzar la meta.

“Incluso cuatro años después, recuerdo este día con tanto detalle. Me imagino conduciendo por la curva antes del túnel después de esa parada en boxes y estaba muy enojado. No me hubiera importado tener una falla mecánica y no terminar".

"No quería hablar con nadie después, ciertamente no quería ninguna simpatía. Era ira pura. Recuerdo estar parado en el podio con Lewis, simplemente no quería estar allí".

"Después tuve un momento de claridad en la pluma de los medios, donde pensé que si terminar segundo en Mónaco era el peor día de mi vida, entonces probablemente debería despertarme. Ahí fue donde la ira comenzó a convertirse en decepción".

"Quería estar solo en la habitación, pero Helmut Marko vino a verme y estaba desconsolado. Simplemente me pidió perdón y me dio un abrazo, y de ninguna manera pude reaccionar agresivamente a eso. Le dolía tanto como a mí".

Mónaco 2018: La redención

Si Mónaco 2016 fue la mayor decepción de Ricciardo en la Fórmula 1, entonces encontró la redención dos años después. Nuevamente se clasificó en la pole, pero esta vez tanto él como Red Bull lograron terminar el trabajo.

"No voy a mentir, Mónaco 2016 me persiguió durante dos años. Y luego no equivocarme en 2018 y pensar que la victoria se me escaparía otra vez ... 2018 fue un nivel diferente de estrés simplemente por lo que sucedió allí en 2016. El sentimiento principal fue de un gran alivio de que esta vez no me lo hubieran quitado".

"Lo disfruté más después del domingo cuando todo se calmó, pero ese domingo por la noche me sentía consumido. Fue más una exhalación masiva que otra cosa".