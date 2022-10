De la Rosa aconseja a Aston Martin cómo evitar problemas con Alonso

Cargar reproductor de audio

Pedro de la Rosa, expiloto de la máxima categoría del automovilismo, ha firmado como nuevo embajador de Aston Martin.

Además de ayudarles a trabajar con los medios de comunicación y el marketing, también participará en el programa de desarrollo de jóvenes pilotos del equipo de Silverstone.

El español se adelanta a la llegada de su compatriota, Fernando Alonso, que pilotará para el equipo británico el próximo año, como sustituto del retirado Sebastian Vettel.

Aunque Alonso tiene fama de ser un piloto complicado de llevar y difícil de manejar, de la Rosa aseguró que la realidad dista mucho de esos rumores.

Después de haber compartido equipo con Alonso durante sus etapas en McLaren y Ferrari, el veterano expiloto español dice que su actitud está alimentada por su espíritu competitivo.

Cuando Motorsport.com le preguntó sobre cuál sería su consejo para Aston Martin a la hora de tratar con el asturiano, de la Rosa dijo: "No creo que Fernando [Alonso] sea un tipo difícil con el que tratar. Es bastante genuino, y muy sincero".

"El hecho de que el inglés no sea su lengua materna hace que a veces sea un poco duro cuando intenta describir las cosas. Pero es muy sincero. Y lo que te dice es lo que siente sobre el coche, sobre el equipo o sobre cómo ser competitivo".

"Así que siempre y cuando le digas exactamente lo que pasa, y cuál es la verdad de la situación, nunca tendrás un problema con él".

"En el momento en el que intentas ocultarle cualquier información o él siente que estás tratando de esconder algo, ahí tendrás problemas".

"Es una persona muy competitiva. Esa es la realidad. Si eres tan competitivo y sincero como él, no tendrás ningún problema con Fernando", añadió de la Rosa.

Hace unos años, Fernando Alonso y Pedro de la Rosa conversan con Carlos Rodríguez Santiago, fundador de G2 Esports Photo by: Sutton Images

El expiloto y ahora colaborador de Aston Martin no tiene ninguna duda de que Alonso cumplirá con las expectativas que se esperan de él, ya que sigue 100% compromiso para triunfar en el Gran Circo.

"Siempre he dicho que hay tres pilotos que son muy especiales cuando hablas de la Fórmula 1, y no voy a decir qué nombres son, pero Fernando siempre ha estado ahí", indicó. "Siempre he dicho que Fernando es uno de los mejores pilotos de la historia, y cuando lo dije hace algunos años, todo el mundo me dijo que estaba loco".

"Pero sigo estando loco porque creo que es único, y está muy motivado aún: que también es un detalle muy, muy, muy importante en la vida de un piloto de Fórmula 1, sobre todo cuando llegas a esa edad (40 años)".

"Yo también he estado ahí con 40 años, así que sé un poco lo que se siente. Por eso creo que Fernando llega en el mejor momento de su carrera a nivel de talento, en su pico de rendimiento".

Aunque De la Rosa ha mantenido una estrecha relación con Alonso desde que dejó la categoría, no cree que su nuevo rol en Aston Martin se base en ser una especie de 'conductor' entre el piloto asturiano y la dirección del equipo.

"Llego como embajador del equipo, y por ahora no hay ningún plan para actuar como enlace entre el equipo y Fernando o cualquiera de los otros pilotos: Lance Stroll, Felipe Drugovich o quien sea".

"La mayor diferencia entre mi nuevo rol y el resto de papeles que he tenido desde que dejé la Fórmula 1, es que no voy a estar involucrado en los aspectos técnicos ni en ninguna decisión de ese tipo. Eso no forma parte del plan".

"Sinceramente, no sé hacia dónde evolucionará mi rol en el futuro. Este es el primer capítulo de un libro que espero sea muy, muy grande, lleno de capítulos interesantes", finalizó de la Rosa.

