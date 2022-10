De Vries alista todo para su debut con AlphaTauri en Abu Dhabi

Cargar reproductor de audio

Nyck de Vries no ha descansado desde que todo comenzó a jugar a su favor. En la semana posterior a su anuncio oficial como piloto de Fórmula 1 para la temporada 2023, el holandés ya visitó la fábrica de AlphaTauri en Faenza donde ya se ha probado su asiento allí, todo de cara a su debut con el equipo italiano que podría darse durante el test de jóvenes pilotos en Abu Dhabi.

Antes de eso, el jefe del equipo, Franz Tost, calificó de improbable la finalización de una sesión de entrenamientos libres en nombre de su nueva formación debido a los vínculos con Mercedes. "No creo que sea posible porque todavía tiene contrato con otro equipo", dijo. "De momento no hay programados unos entrenamientos libres, pero esperamos verle en Abu Dhabi durante el test de jóvenes pilotos".

Esa prueba está programada para después del final de la temporada y De Vries cumple los requisitos para entrar. Como es después de la temporada, el camino de Mercedes también parece claro para que conduzca entonces el coche de 2022 de AlphaTauri.

Antes de eso, De Vries podrá completar un entrenamiento libre más para el equipo Mercedes, formación para la que sigue siendo piloto reserva. En Francia, De Vries se puso al volante del coche de Lewis Hamilton y la segunda oportunidad que Mercedes está obligada a dar a un novato también es para De Vries.

El plan actual es que De Vries termine los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de México en el coche de George Russell. Por su parte, Tost ha revelado que es muy probable que AlphaTauri conceda esa sesión obligatoria a Liam Lawson.

Con su visita a la base de AlphaTauri en Faenza, De Vries pudo al menos conocer a su nuevo empleador. El piloto de 27 años espera sentirse rápidamente como en casa en el equipo hermano de Red Bull Racing: "AlphaTauri tiene obviamente un fuerte ADN italiano y eso me conviene. Pasé gran parte de mi infancia en Italia gracias al karting, así que me siento muy a gusto allí. El país siempre me da una sensación muy acogedora y, de todos modos, con este equipo tengo un sentimiento de familia muy fuerte. Así que todo debería funcionar".