De Vries reemplaza a Albon por el resto del GP de Italia de F1

El joven neerlandés, que condujo en la primera práctica del viernes para Aston Martin, ha sido reclutado en el último momento después de que Albon se sintiera mal el sábado por la mañana.

Un comunicado emitido por Williams informó: "Williams Racing puede confirmar que, después de sentirse mal esta mañana y buscar el consejo médico de la FIA y el hospital local, Alex Albon está ahora en tratamiento por apendicitis".

"A raíz de esto, podemos confirmar que el piloto reserva del equipo, Nyck de Vries, conducirá en lugar de Alex durante el resto del fin de semana del Gran Premio de Italia. Alex está de buen humor y el equipo le desea una pronta recuperación".

De Vries ha actuado como piloto reserva de Mercedes y de sus equipos cliente esta temporada, después de haber sido tomado bajo el ala del fabricante de automóviles alemán.

En medio de su esfuerzo por conseguir un asiento de carrera a tiempo completo en 2023, Mercedes le ha ayudado a asegurar una serie de participaciones en los entrenamientos de los viernes.

En el Gran Premio de España condujo para Williams, mientras que en Paul Ricard se puso al volante del Mercedes en lugar de Lewis Hamilton.

Su experiencia con el Aston Martin en Monza le ofreció la oportunidad de probar un tercer coche diferente durante la temporada.

Nyck de Vries took over Sebastian Vettel's Aston Martin for Friday's FP1.

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images