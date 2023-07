Magnussen ve a De Vries en una "situación desesperada" por su futuro

De Vries fue sancionado con cinco segundos de penalización y dos puntos en su licencia después de que el tercer enfrentamiento en pista entre ambos en dos fines de semana se convirtiera en el primero en llamar la atención de los comisarios.

En Montreal, ambos pilotos se fueron de largo en el circuito cuando luchaban por una posición y De Vries calculó mal un movimiento por el interior, pero la FIA no tomó ninguna medida.

Al principio de la carrera austriaca, Magnussen dijo que De Vries lo había "sacado completamente" cuando intentó adelantar al AlphaTauri en la curva 4 tras el reinicio del coche de seguridad, pero tampoco se tomó ninguna medida.

Otro incidente más tarde en la carrera, cuando De Vries adelantó al Haas en la curva 4 y luego mantuvo su línea en la curva 6, hizo que Magnussen repitiera su acusación anterior después de ser empujado a la grava.

Esta vez la FIA consideró que había ido demasiado lejos y los comisarios señalaron: "En y desde el vértice de la curva 6, el coche 20 iba por el exterior y estaba claramente a la altura y después por delante del coche 21. De acuerdo con las directrices de las normas de conducción, el coche 20 debería haber tenido espacio de carrera".

"Recibió una penalización, ¿no?", dijo Magnussen después de la carrera. "Así que me empujó. Pero él está corriendo por su futuro, y (está) tal vez en una situación un poco desesperada. No hay nada que pueda decir. Lo han penalizado, así que es lo que hay".

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Foto de: Alessio Morgese

De Vries fue finalmente clasificado 17º y Magnussen 18º, y ambos pilotos también recibieron penalizaciones por lo límites de pista tras la carrera.

"Resulta que nos caemos bien cuando nos encontramos en la pista", dijo de Vries al ser preguntado por Motorsport.com sobre los incidentes de Magnussen. "Pero creo que fue una carrera dura".

"Aceptaré la penalización. No tengo derecho a juzgar eso. Los comisarios me dieron una penalización y la aceptamos. Es un poco irrelevante lo que yo piense, no soy la persona que decide si debería recibir una penalización por ello o no".

"Corremos duro, intentamos encontrar los límites, y a veces es más allá, a veces es más abajo, y recibí una penalización de cinco segundos por ello".

Preguntado por si quería saber por qué se penalizó su maniobra, subrayó que cada incidente es diferente.

"Estas situaciones, creo que ocurren", dijo. "Obviamente, con Yuki (Tsunoda) y Zhou (Guanyu), con Max (Verstappen) y Carlos (Sainz), y suceden todo el tiempo".

"Y cada situación se juzga de forma ligeramente diferente. Y no es tan blanco o negro. Así que, obviamente, entendemos las reglas, pero tienes que ir al límite de las reglas para asegurarte de que no sales perdiendo. Y a veces vas más allá, y a veces te quedas corto".

Mientras tanto, Magnussen admitió que había sido un fin de semana difícil para Haas, con el equipo incluso apostando por un cambio de puesta a punto para la carrera principal que lo vio salir desde el pitlane.

"Fue más bien un experimento", dijo. "Estábamos 19º en la parrilla de todos modos, y sabíamos que el ritmo no parecía bueno, así que ¿por qué no probar algo que realmente nos dará un poco de conocimiento y responder a algunas de las preguntas que tenemos?

"Es probablemente el peor (fin de semana) de esta temporada hasta ahora. He terminado último. Sé que empecé en el pitlane, pero aun así, no progresar desde la última posición no es de lo que es capaz este coche. Cuando ves el ritmo a una vuelta que tiene, debería ser posible hacer una carrera mejor que esa".

Preguntado sobre cómo se pueden solucionar los problemas, dijo: "Es muy complejo. No es una sola cosa, es una combinación de cosas y es algo muy complejo de resolver".

"Pero tengo toda la fe en el equipo y creo que podemos darle la vuelta y mejorar la situación".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!