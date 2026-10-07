¿Realmente debe intervenir la FIA para que Mercedes desarrolle el chaleco refrigerante?

Durante el fin de semana en Malasia, surgió un punto interesante: la imposibilidad de los pilotos de Mercedes de usar el chaleco refrigerante durante la carrera no por un problema técnico… sino porque el equipo no tenía el presupuesto para destinar al desarrollo de este sistema, prefiriendo en cambio invertir esos recursos en las evoluciones del coche para el campeonato.

El chaleco refrigerante fue una de las medidas estudiadas por la FIA para responder a los problemas de Qatar 2023, cuando varios pilotos terminaron exhaustos por el calor, la elevada humedad y el esfuerzo físico requerido en un trazado tan exigente físicamente por la gran cantidad de curvas rápidas. Al tratarse de un tema relacionado con la seguridad, la FIA se puso rápidamente a trabajar y encontró en menos de un año una solución.

Inicialmente estaba previsto que fuera obligatorio en todos los coches en caso de que la FIA declarara al inicio del fin de semana la alerta por calor ("heat hazard"), para no someter a los pilotos a un calor agotador en las citas más exigentes. Sin embargo, no todos quedaron entusiasmados, motivo por el cual el plan de hacerlo obligatorio terminó reduciéndose, dejando a los pilotos la libertad de utilizarlo o no.

Charles Leclerc con el chaleco refrigerante. Photo by: Ferrari

Sin embargo, para no penalizar a quienes eligieron aprovechar el chaleco refrigerante, compuesto por 48 metros de tubos que envuelven el torso, los hombros y la espalda del piloto, quien decide no ponérsela debe montar en el coche un lastre adicional para compensar el peso del sistema que, en conjunto, pesa alrededor de dos kilos.

George Russell siempre estuvo entre los pilotos que apoyaron la introducción de esta solución, hasta el punto de que el año pasado la utilizó también en citas calurosas en las que no se había emitido la alerta por calor, dado que el Mercedes estaba por debajo del peso y podía permitirse sustituir el lastre adicional para alcanzar la masa mínima por el sistema refrigerante.

Mercedes eligió no invertir recursos

Sin embargo, respecto del año pasado también cambiaron los monoplazas y el sistema refrigerante fue revisado. Por ejemplo, al ser una solución temporal y adaptada, en 2025 para mantenerse activo utilizaba una batería externa que debía instalarse en el coche, mientras que a partir de esta temporada se conecta directamente al sistema eléctrico del monoplaza y también cambió su ubicación.

El sistema de refrigeración para los pilotos desarrollado por Chillout Motorsports: los elementos son los mismos, pero hay que desarrollar y construir la carcasa y las conexiones. Photo by: Chillout Motorsport

Por lo tanto, los equipos tuvieron que revisar igualmente el sistema respecto del año pasado. Esto llevó a Mercedes a elegir no desarrollar una solución a medida para esta temporada con el objetivo de ahorrar presupuesto: "No usaremos el chaleco refrigerante porque no hemos invertido recursos suficientes para hacerlo lo bastante fiable", declaró Russell a The Times en Kuala Lumpur.

"Cuando funciona, funciona muy bien. Así que me gustaría usarlo en Malasia y me gustaría usarlo en Singapur. Pero el equipo me pidió… mira, podemos desarrollarlo y podemos ponerle dinero [pero en detrimento del rendimiento]."

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Los equipos pueden seguir dos caminos cuando se trata de desarrollar este sistema: o crear algo propio de forma totalmente autónoma, o apoyarse en un fabricante externo, como por ejemplo Chillout Motorsports, que fue una de las primeras en apoyar a la FIA y a varios equipos en 2024, porque no se trata solo de crear la camiseta, sino también el sistema que enfría el líquido que circula por los tubos.

Russell pide apoyo a la FIA, pero ya existe una exención

También en Malasia, Russell pidió a la FIA que intervenga, para que los equipos tengan más recursos para desarrollar este sistema y evitar que los pilotos puedan quedarse sin ayudas refrigerantes: "Creo que la FIA debe intervenir y decir: 'Aquí hay dinero extra dentro del tope de gastos', o que haya una empresa externa encargada de desarrollar el componente para todos, y nosotros simplemente aportamos los fondos necesarios. Porque todos deberíamos tenerlo", dijo el británico.

George Russell, Mercedes Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Sin embargo, al tratarse de un tema de seguridad (como ocurre con las iniciativas en materia de sostenibilidad) y al tener que cambiar el sistema respecto del año pasado, en realidad la FIA ya había hecho una exención al presupuesto de 125 mil dólares tanto para el desarrollo del chaleco en sí como del sistema refrigerante encargado de enfriar el líquido que circula por los tubos, ya sea de forma totalmente autónoma o con el apoyo de una empresa externa.

De hecho, por lo tanto, a los equipos se les dio la posibilidad de trabajar en ello sin que impactara en el límite presupuestario y, si se repasa la parrilla, se nota enseguida cómo varios equipos aprovecharon esta oportunidad, actualizando su chaleco para esta temporada. La petición hecha por Russell es lógica, al ser un proyecto ligado a la seguridad, pero también es cierto que la FIA ya hizo su parte y que para muchos equipos fue un incentivo suficiente.

Por el contrario, según Mercedes, la cifra puesta a disposición no sería suficiente, por lo que se eligió sacrificar su desarrollo para concentrar los recursos en otra parte: "Hubo una pequeña concesión. Pero no consideramos que fuera suficiente para permitirnos desarrollar una solución lo bastante robusta como para durar toda la carrera. Los pilotos, al hablar con nosotros, estuvieron involucrados en esa decisión", dijo Bradley Lord, subdirector de Mercedes.

"En algunos puntos habría sido incómodo. Pero la refrigeración del habitáculo mejoró respecto de los años anteriores. Y por eso, en términos de compromiso general, los pilotos siempre están a favor cuando se trata de sacrificar un poco de confort en nombre del rendimiento puro. Como todos nosotros, y como cada piloto del paddock, siempre elegirán la performance por encima de la comodidad".

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