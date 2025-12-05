GP de Italia de 1950, Monza - Farina consigue una decisiva victoria en casa

Situación del campeonato antes de la lucha por el título

1. Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo, 26pts

2. Luigi Fagioli, Alfa Romeo, 24 puntos

3. Giuseppe Farina, Alfa Romeo, 22 puntos

Clasificación final

1. Giuseppe Farina, Alfa Romeo, 30 pts

2. Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo, 27 puntos

3. Luigi Fagioli, Alfa Romeo, 24 pts.

Equipo Alfa Romeo: Juan Manuel Fangio, Giuseppe Farina, Felice Bonetto y Emmanuel de Graffenried Foto: Motorsport Images

La temporada inaugural del campeonato del mundo estuvo protagonizada por el inigualable Alfetta, que ganó todas las carreras (excepto las 500 Millas de Indianápolis) y dio a Alfa Romeo un 1-2-3 en el primer gran premio del campeonato del mundo en Silverstone.

Nadie más sumaba más de 10 puntos antes de la final, así que todo estaba en juego entre los pilotos de Alfa, con una importante salvedad: sólo se tendrían en cuenta los cuatro mejores resultados de la temporada de siete rondas.

Mientras que Farina y Fangio se habían repartido las victorias hasta el momento con tres resultados puntuables cada uno, Fagioli había terminado segundo en cuatro ocasiones y, por lo tanto, necesitaba ganar con la vuelta más rápida para tener la más mínima posibilidad de superar a Fangio.

Fangio consiguió la pole position con Farina tercero y Fagioli quinto, pero Farina se puso en cabeza en la primera vuelta y sólo fue desafiado por Alberto Ascari, de Ferrari, cuyo motor se sobrecalentó, provocando su retirada.

Un podio le habría bastado a Fangio para imponerse en el campeonato, y rodaba segundo cuando se retiró por problemas con la caja de cambios, lo que otorgó el título a Farina. Fagioli, por su parte, terminó tercero y no puntuó debido a la norma mencionada.

GP de España de 1951, Pedralbes - Fangio aleja la amenaza de Ferrari

Situación del campeonato antes de la lucha por el título

1. 1. Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo, 27 puntos

2. Alberto Ascari, Ferrari, 25 puntos

3. José-Froilán González, Ferrari, 21 puntos

Clasificación final

1. Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo, 31 puntos

2. Alberto Ascari, Ferrari, 25 pts

3. José-Froilán González, Ferrari, 24 pts.

Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo 159 Foto: Motorsport Images

Ferrari se convirtió en un verdadero rival para los Alfetta en 1951 con Alberto Ascari y José Froilán González, mientras que Giuseppe Farina, de Alfa, quedó fuera de carrera por fallos técnicos en Silverstone y Nurburgring.

Aún se aplicaba la regla de los "cuatro mejores resultados" de , lo que significaba que González necesitaba la victoria, la vuelta rápida y que Fangio no puntuara para ganar el campeonato, mientras que Ascari necesitaba terminar al menos segundo para optar al título.

Pero Fangio ya tenía los mejores resultados hasta el momento, por lo que necesitaba un segundo puesto para mejorar su cuenta en un punto o una victoria para ponerse fuera de alcance.

Eso es exactamente lo que hizo en la sencilla pista de Pedralbes, situada en Barcelona, que tenía 6,3 km de longitud y seis curvas. Fangio fue superado en la pole por Ascari por 1,68s, pero Ferrari tuvo problemas con los neumáticos y el argentino de Alfa le pasó en la cuarta vuelta, liderando todo el camino hasta la bandera a cuadros para su primer título mundial.

1959 GP de Estados Unidos, Sebring - Brabham se impone tras quedarse sin combustible

Situación del campeonato antes de la lucha por el título

1. Jack Brabham, Cooper, 31pts

2. Stirling Moss, Cooper/BRM, 25.5pts

3. Tony Brooks, Vanwall, 23 pts

Clasificación final

1. Jack Brabham, Cooper, 31 pts

2. Tony Brooks, Vanwall, 27 pts

3. Stirling Moss, Cooper/BRM, 25.5pts

Jack Brabham empuja su Cooper-Climax hacia el título de campeón de F1 de 1959 en la última vuelta Foto: Hazel PR

En 1959 no había campeones del mundo en la parrilla tras la retirada de Juan Manuel Fangio y Mike Hawthorn. La temporada de Jack Brabham comenzó de forma ideal con cuatro podios, incluyendo dos victorias, lo que significaba que a mitad de la campaña de nueve rondas (incluyendo la Indy 500) el piloto de Cooper tenía 27 puntos, con Tony Brooks de Vanwall con 14 y todos los demás con nueve o menos.

Un problema con el embrague dejó a Brabham fuera del GP de Alemania en AVUS, y luego se estrelló en la carrera de Monsanto en Portugal, abriendo la carrera por el campeonato.

Los cinco mejores resultados de cada piloto contaban para la clasificación, lo que significaba que Stirling Moss perdería un punto si puntuaba, mientras que cualquier resultado peor que un podio sería inútil para Brabham. Moss necesitaba al menos un segundo puesto para tener opciones al título, mientras que Brooks necesitaba una victoria.

Moss consiguió la pole en Sebring, tres segundos más rápido que el segundo clasificado, Brabham, en la pista floridana de 8,4 km, con Harry Schell haciendo un Cooper 1-2-3 por delante de Brooks.

Moss aventajó a Brabham en 10 segundos tras cinco vueltas, pero un problema en la caja de cambios le apartó de la carrera y de la lucha por el título.

Brabham pasó a dominar la carrera pero se quedó sin combustible en la última vuelta. Esto no fue suficiente para poner en peligro su campeonato, ya que Bruce McLaren y Maurice Trintignant estaban tres minutos por delante de Brooks, que necesitaba ganar; Brabham empujó su coche hasta la cuarta posición, y triunfó.

1964 GP de México, México - El abandono de Clark en el último momento da el título a Surtees

Situación del campeonato antes de la lucha por el título

1. Graham Hill, BRM, 39pts

2. John Surtees, Ferrari, 34 puntos

3. Jim Clark, Lotus, 30 pts

Clasificación final

1. John Surtees, Ferrari, 40 pts

2. Graham Hill, BRM, 39 pts

3. Jim Clark, Lotus, 32 pts

Campeón John Surtees, Ferrari Foto: Motorsport Images

Si pensabas que el Gran Premio de Brasil de 2008 fue el único en el que el título cambió de manos al final de la carrera, reconsidéralo.

Graham Hill había sido el piloto más regular a lo largo de la temporada de 1964, pero sólo contaban los seis mejores resultados, así que no iba a mejorar su cuenta de puntos a menos que volviera a subir al podio en México.

John Surtees, de Ferrari, era su más inmediato perseguidor, y necesitaba al menos el segundo puesto para superar al británico, mientras que Jim Clark necesitaba ganar y que Surtees no pasara del tercer puesto.

Clark había sido el piloto más fuerte de la temporada, logrando cuatro de las nueve pole positions hasta el momento y ganando todas las carreras en las que no se retiró, sólo tres, ya que la fragilidad de su Lotus le costó caro en todas las demás.

Clark volvió a ser el más rápido, por casi un segundo, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde aventajó a Dan Gurney y al compañero de equipo de Surtees, Lorenzo Bandini, en la parrilla, con Surtees y Hill en cuarta y sexta posición respectivamente. Ambos perdieron aún más terreno en la salida, ya que el piloto de BRM se estaba reajustando las gafas cuando cayó la bandera.

La situación era ideal para Clark. Lideraba, con Hill 10º y Surtees 13º. Los ingleses se abrieron paso hasta la tercera y quinta posición respectivamente en la vuelta 18, un resultado que habría dado el título a Hill por un punto. Pero en la vuelta 31, él y Bandini colisionaron en la horquilla, lo que dañó los tubos de escape del BRM. Hill cayó fuera de las 10 primeras posiciones y nunca se recuperó.

El título parecía pertenecer a Clark. Pero a falta de unas ocho vueltas, el Lotus sufrió una fuga de aceite. Clark perdió el liderato en favor de Gurney en la penúltima vuelta, lo que devolvió el título a Hill, que se retiró en el último giro.

Pero no había terminado. Habiendo heredado el segundo puesto, Bandini le hizo un gesto a su compañero Surtees para que pasara, regalándole a él y a Ferrari el título mundial.

1974 GP de EE.UU., Watkins Glen - Fittipaldi se impone

Situación del campeonato antes de la lucha por el título

1. 1. Emerson Fittipaldi, McLaren, 52 puntos

2. Clay Regazzoni, Ferrari, 52pts

3. Jody Scheckter, Tyrrell, 45 pts

Clasificación final

1. Emerson Fittipaldi, McLaren, 55 pts

2. Clay Regazzoni, Ferrari, 52 pts

3. Jody Scheckter, Tyrrell, 45 pts

Emerson Fittipaldi, McLaren, Clay Regazzoni, Ferrari, John Watson, Brabham Foto: Motorsport Images

La temporada de 1974 fue muy agitada, con cuatro pilotos en liza por el título, entre ellos Niki Lauda, de Ferrari, que era líder tras la décima de las quince carreras, pero que se retiró en las cinco últimas.

Por lo tanto, era probable que se produjera un duelo entre Emerson Fittipaldi y Clay Regazzoni, que estaban empatados a puntos, a menos que ambos terminaran fuera de los cinco primeros y Jody Scheckter, que completaba su primera campaña completa en F1, ganara.

Todos ellos acabaron fuera de los cinco primeros en la parrilla de Watkins Glen, con Scheckter, Fittipaldi y Regazzoni sexto, octavo y noveno respectivamente. Carlos Reutemann, de Brabham, consiguió la pole por 0.017s sobre James Hunt, de Hesketh, que salía por primera vez desde la primera fila.

Reutemann lideró la carrera de principio a fin, dejando a Scheckter fuera de la lucha por el título, ya que el sudafricano se retiró cuarto debido a un problema mecánico.

Por lo tanto, todo dependía de quién terminara delante, entre Fittipaldi y Regazzoni, pero el suizo cayó en el orden al quejarse de la maniobrabilidad de su Ferrari y terminó en una humilde 11ª posición. Fittipaldi consiguió la cuarta posición y su segunda corona.

1981, GP Caesars Palace - Piquet se corona por sólo dos segundos

Situación del campeonato antes de la lucha por el título

1. Carlos Reutemann, Williams, 49pts

2. Nelson Piquet, Brabham, 48pts

3. Jacques Laffite, Ligier, 43 puntos

Clasificación final

1. Nelson Piquet, Brabham, 50 puntos

2. Carlos Reutemann, Williams, 49 puntos

3. Alan Jones, Williams, 46 pts

4. Jacques Laffite, Ligier, 44 puntos

5. Nelson Piquet, Brabham Foto: Sutton Images

1981 fue otra temporada muy disputada, con cinco pilotos a 12 puntos de la final, pero sólo tres tenían posibilidades matemáticas de ganar el título.

El final de la temporada tuvo lugar en el poco querido circuito Caesars Palace de Las Vegas. Carlos Reutemann se hizo con la pole a pesar de colisionar espectacularmente con su rival por el título Nelson Piquet en la sesión de clasificación, y el brasileño fue cuarto en la parrilla a pesar de sufrir dolores en el cuello en la pista en sentido contrario a las agujas del reloj. Jacques Laffite se quejó de problemas en el motor y acabó 12º.

Laffite necesitaba al menos la segunda posición para tener la más mínima oportunidad de superar a Reutemann, y se abrió paso hasta esa misma posición en la vuelta 32, cuando Alain Prost entró en boxes para cambiar neumáticos, pero las gomas Michelin del piloto de Ligier acabaron sufriendo también las sofocantes condiciones y cayó en el orden de salida.

Más importante aún, Reutemann cayó hasta la quinta posición en la primera vuelta, y luego perdió dos posiciones más hasta encontrarse séptimo, justo por delante de Piquet.

El piloto de Williams sufría problemas con la caja de cambios y fue adelantado por Piquet en la vuelta 17, con el brasileño ejecutando una maniobra limpia y crucial para el título.

Los abandonos de Gilles Villeneuve y Mario Andretti ayudaron al dúo aspirante al título a remontar posiciones, pero Reutemann tuvo demasiados problemas tras perder la cuarta marcha. Un exhausto Piquet terminó quinto, sólo dos segundos por delante de Laffite y John Watson. Eso marcó la diferencia en la lucha por el título.

GP de Sudáfrica de 1983, Kyalami - Piquet se impone mientras la falta de fiabilidad golpea a sus rivales

Situación del campeonato antes de la lucha por el título

1. Alain Prost, Renault, 57pts

2. Nelson Piquet, Brabham, 55 puntos

3. René Arnoux, Ferrari, 49 puntos

Clasificación final

1. Nelson Piquet, Brabham, 59 puntos

2. Alain Prost, Renault, 57 puntos

3. René Arnoux, Ferrari, 49 puntos

Nelson Piquet, Brabham BT52B BMW, da un puñetazo al aire en la meta. Foto: Motorsport Images

Ferrari tenía el mejor ritmo a una vuelta en 1983, ya que René Arnoux y Patrick Tambay consiguieron cuatro poles cada uno, pero tuvieron problemas para conseguir resultados lo suficientemente consistentes, a pesar de que la Scuderia ganó el título de constructores y Arnoux se recuperó de una mala primera mitad de temporada para convertirse en uno de los favoritos al título, con tres victorias y dos segundos puestos en seis grandes premios.

Arnoux aún necesitaba otra victoria en Kyalami, ya que su compatriota Alain Prost lideraba la clasificación de Renault con dos puntos de ventaja sobre Nelson Piquet, de Brabham.

A pesar de que Ferrari le dejó marchar en 1984, Tambay lo dio todo y se hizo con la pole por delante de los dos Brabham, con Piquet por delante de Riccardo Patrese. Arnoux y Prost salieron cuarto y quinto en la parrilla, lo que dio ventaja a Piquet para el título.

Tanto más cuanto que el brasileño se puso en cabeza en la salida e inmediatamente se alejó. Arnoux se retiró desde la octava posición en la vuelta 10, al sobrecalentarse su motor. En la vuelta 28, Piquet aventajaba a su compañero de equipo Patrese en 28 segundos, con Lauda de McLaren haciendo sombra al italiano. Prost era cuarto, seis segundos más retrasado.

Alain Prost, Renault RE40 V6 Foto: Motorsport Images

La ventaja de Piquet era tal que podía permitirse entrar en boxes para cambiar neumáticos y volver a ponerse en cabeza. Al final, poco importó. Prost se retiró en la vuelta 36 con problemas en el turbo, lo que significaba que todo lo que tenía que hacer Piquet era terminar cuarto y sumar tres puntos. Llegó a meta sin problemas y subió al tercer cajón del podio.

GP de Australia 1986, Adelaida - El neumático reventado de Mansell beneficia a Prost

Situación del campeonato antes de la lucha por el título

1. Nigel Mansell, Williams, 70pts

2. Alain Prost, McLaren, 64pts

3. Nelson Piquet, Williams, 63 pts

Clasificación final

1. Alain Prost, McLaren, 72 puntos

2. Nigel Mansell, Williams, 70 puntos

3. Nelson Piquet, Williams, 69pts

Podio: ganador de la carrera Alain Prost, McLaren TAG Porsche, segundo puesto Nelson Piquet, Williams Honda, tercer puesto Stefan Johansson, Ferrari Foto: Motorsport Images

Por primera vez desde los años 50, dos compañeros de equipo afrontaban el final de temporada con opciones al título. Compañeros de equipo, pero rivales por encima de todo, con una acritud creciente entre Nigel Mansell y Nelson Piquet.

El hasta entonces líder del campeonato, Ayrton Senna, se había retirado de la competición debido a la falta de fiabilidad de su Lotus, y Mansell estaba en una posición privilegiada para ganar el título. Pero sólo los 11 mejores resultados de un competidor contaban para el campeonato; tanto Alain Prost como Piquet podían alcanzar los 72 puntos con una victoria, en cuyo caso Mansell necesitaba terminar segundo para desbancarles, debido a las reglas de la cuenta atrás.

Mansell y Piquet consiguieron un 1-2 en la clasificación, con Senna y Prost en la segunda fila de la parrilla, pero el compañero de equipo del francés, Keke Rosberg, se puso inesperadamente en cabeza. El finlandés desapareció en la distancia y su ventaja superó los 30 segundos a mitad de carrera.

Mientras tanto, Prost adelantaba a los dos Williams cuando Mansell intentaba gestionar su maquinaria y Piquet hacía un trompo. Esto significaba que Prost estaba en posición de ganar el título; tal y como estaban las cosas, si Rosberg dejaba pasar a su compañero de equipo, el piloto líder de McLaren terminaría la temporada con 72 puntos, tantos como Mansell, pero ganando en la cuenta atrás ya que tenía más segundos puestos.

Sin embargo, Prost golpeó el Benetton de Berger al doblar al austriaco y entró en boxes en la vuelta 32 para cambiar neumáticos. Goodyear había recomendado previamente una estrategia a una parada, pero después de inspeccionar las gomas del McLaren, aconsejó a todos los pilotos que podían correr toda la carrera con el mismo juego de neumáticos.

En la vuelta 63 de 82, Rosberg aventajaba a sus rivales en 22 segundos, con Prost presionando a Mansell por el tercer puesto. Fue entonces cuando el neumático trasero derecho del finlandés se desprendió. Pero Williams no tuvo tiempo de avisar a sus pilotos, y el neumático de Mansell explotó en la siguiente vuelta. Se retiró y se arriesgó a perder el título si Piquet o Prost ganaban.

Nigel Mansell, Williams FW11 Foto: Sutton Images

Williams jugó sobre seguro y pidió neumáticos nuevos a Piquet; el brasileño no pudo recuperar el tiempo perdido a pesar de su ritmo, por lo que Prost ganó la carrera y el campeonato del mundo.

GP de Brasil 2007, Interlagos - Raikkonen remonta desde atrás

Situación del campeonato antes de la carrera decisiva

1. Lewis Hamilton, McLaren, 107pts

2. Fernando Alonso, McLaren, 103pts

3. Kimi Raikkonen, Ferrari, 100 pts

Clasificación final

1. Kimi Raikkonen, Ferrari, 110 puntos

2. Lewis Hamilton, McLaren, 109 puntos

3. Fernando Alonso, McLaren, 109 puntos

Kimi Raikkonen, Ferrari celebra en el podio Foto: Sutton Images

2007 marcó otra rivalidad dentro de un mismo equipo: el debutante Lewis Hamilton y el bicampeón del mundo Fernando Alonso se enfrentaron por el título.

La temporada inaugural de Hamilton había sido excepcional, y el británico de 22 años era el gran favorito para ganar el título tras imponerse en un GP de Japón pasado por agua mientras Alonso se estrellaba. Entonces aventajaba en 12 puntos a su compañero de equipo y en 17 al piloto de Ferrari Kimi Raikkonen.

Sin embargo, McLaren no pudo meter a Hamilton en boxes con suficiente antelación en una pista seca como la de Shanghai, y se quedó varado en la trampa de grava a la entrada del pitlane después de que sus neumáticos se desgastaran hasta la lona, preparando un fascinante duelo por el título.

El segundo piloto de Ferrari , Felipe Massa, se hizo con la pole en su circuito de casa, por delante de Hamilton, Raikkonen y Alonso en la parrilla.

Hamilton fue adelantado por sus dos rivales en la primera vuelta, bloqueándose al intentar luchar contra Alonso y cayendo hasta la octava posición. Unas vueltas más tarde, el joven inglés tuvo un problema con la caja de cambios y se encontró 18º.

Lewis Hamilton, McLaren MP4-22 Mercedes con un bloqueo Foto de: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Así las cosas, Alonso sumaba 109 puntos, Raikkonen 108 y Hamilton 107.

Hamilton recuperó la séptima posición, suficiente para volver a adelantar a Alonso en la clasificación, pero Raikkonen superó a Massa en la segunda ronda de paradas en boxes, lo que le dio los dos puntos extra que necesitaba para ganar el título.

Después de la carrera, los coches de Williams y BMW fueron investigados por la temperatura del combustible, ya que no se permitía que el combustible estuviera a más de 10ºC por debajo de la temperatura ambiente. Si hubieran sido descalificados, Hamilton habría sumado tres puntos más y el título habría vuelto a sus manos.

Los comisarios absolvieron a esos coches de la infracción al considerar que carecían de los datos necesarios para demostrar la temperatura real del combustible. McLaren apeló sin éxito la decisión.

GP Abu Dhabi 2010, Yas Marina - Vettel triunfa y Alonso y Webber caen en la trampa

Situación del campeonato antes de la carrera decisiva

1. Fernando Alonso, Ferrari, 246pts

2. Mark Webber, Red Bull, 238pts

3. Sebastian Vettel, Red Bull, 231pts

4. Lewis Hamilton, McLaren, 222 pts

Clasificación final

1. Sebastian Vettel, Red Bull, 256 pts

2. Fernando Alonso, Ferrari, 252 pts

3. Mark Webber, Red Bull, 242 pts.

4. Lewis Hamilton, McLaren, 240 pts

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB6 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Por única vez en la historia de la F1, cuatro pilotos se disputaban el título al llegar al final de la temporada, ya que se repartieron todas las victorias a partir de la quinta ronda.

Lewis Hamilton necesitaba ganar, Sebastian Vettel necesitaba al menos el segundo puesto y Mark Webber necesitaba terminar entre los cinco primeros para tener opciones de superar a Fernando Alonso.

Vettel logró una pole decisiva, superando a Hamilton por 0.031s, con Alonso tercero y Webber quinto.

Así las cosas, Alonso estaba preparado para ganar el título con 261 puntos, por delante de Vettel (256), Webber (248) y Hamilton (240). Alonso fue adelantado por Button en la primera vuelta, pero aún así tenía suficiente para coronarse, ya que estaba virtualmente con 258 puntos.

El momento clave de la carrera fue la entrada en boxes de Webber en la vuelta 11, ya que tenía problemas con el compuesto de neumáticos superblandos. Era la principal amenaza de Alonso para el título, así que Ferrari decidió cubrirle y llamó a Alonso a boxes. El español se reincorporó en 12ª posición por delante de Webber, pero por detrás del Renault de Vitaly Petrov, que había hecho su parada en boxes obligatoria bajo las condiciones del coche de seguridad en la primera vuelta.

Vitaly Petrov, Renault R30 Foto: Motorsport Images

En la última carrera previa al DRS, un abatido Alonso nunca consiguió adelantar al debutante ruso. Acabó séptimo, justo por delante de Webber, mientras Vettel le arrebataba el liderato del campeonato por primera vez en su carrera, en el mejor momento.

2025 GP Abu Dhabi, Yas Marina - Todo por decidir entre Norris, Verstappen y Piastri

Situación del campeonato antes del partido decisivo por el título

1. Lando Norris, McLaren, 408pts

2. Max Verstappen, Red Bull, 396pts

3. Oscar Piastri, McLaren, 392 pts

Max Verstappen ha montado un sensacional desafío contra McLaren después de estar a más de 100 puntos del liderato del campeonato a finales de agosto.

Lando Norris tiene ventaja de cara al Gran Premio de Abu Dhabi, pero las opciones de Verstappen y Oscar Piastri no son descabelladas. Encuentra todas las permutaciones del título a continuación.