Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Dentro de la competición que construye el futuro talento de ingeniería de la F1

Mientras cientos de estudiantes de todo el mundo compitieron en Singapur en la Final Mundial de STEM Racing, la histórica competencia de ingeniería gana relevancia como una posible vía de acceso a la Fórmula 1 y al automovilismo

Filip Cleeren

Publicado: 20 oct 2026, 8:05

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Seis estudiantes saudíes de secundaria, cuatro chicos y dos chicas, caminan con entusiasmo por el paddock de la F1 en Singapur.

Se los conoce como Team Lynx Racing, el reciente ganador de la final mundial anual de STEM Racing, que se celebró en Singapur durante la semana previa al gran premio. Tras imponerse en una competencia internacional de ingeniería de cuatro días, Lynx Racing recibió el trofeo de 2026 en el propio podio del gran premio mientras conocía a figuras como el bicampeón mundial Fernando Alonso y disfrutaba de una visita al garaje de Aston Martin.

Algunos de ellos esperan que no sea la última vez que vean de cerca un garaje de F1; la próxima, vistiendo la indumentaria de un equipo.

Desde su creación en 2000 bajo el nombre de F1 in Schools, STEM Racing ha buscado ofrecer oportunidades a niños talentosos para despertar su curiosidad por la ingeniería y perfeccionar sus habilidades a través de una exigente serie de competencias.

Grupos de entre tres y seis estudiantes tienen la tarea de diseñar y fabricar un auto de F1 en miniatura, impulsado por cartuchos de CO2. El objetivo es lanzar el auto por una pista de 20 metros lo más rápido posible a velocidades de hasta 70 km/h. Los ganadores de las competencias regionales y nacionales consiguen un lugar en la final mundial anual para enfrentarse a los mejores equipos de todo el mundo.

STEM Racing World Final 2026 Singapore

Photo by: STEM Racing

La edición de 2026 en Singapur fue la más grande hasta ahora, con 91 equipos de estudiantes de 36 países diferentes representados, compitiendo por una serie de premios que evaluaban sus capacidades.

A pesar del tamaño miniatura de los autos, la competencia en sí guarda mucho más que un simple parecido con la F1. Los equipos tienen libertad para diseñar y fabricar los autos por su cuenta usando software CAD profesional, poniendo a prueba sus conocimientos de aerodinámica mientras reducen la resistencia de sus autos.

El producto final se fabrica en una fresadora CNC, con las alas delantera y trasera impresas en 3D antes de ser ensambladas, pintadas y finalmente puestas a competir. Siguiendo un reglamento estricto, todos los autos deben superar una verificación técnica como lo haría un auto de carrera real.

Pero también se los evalúa por sus habilidades fuera de la pista. Los equipos deben elaborar un portafolio de marketing y un plan de patrocinio, crear una marca, realizar presentaciones orales ante los jueces y montar un stand de boxes para combinar todo eso en un producto impactante. Y con un máximo de seis estudiantes por equipo, no hay dónde esconderse.

La cuestión del marketing y la financiación se vuelve especialmente relevante para los equipos que llegan a la Final Mundial y afrontan un viaje a Singapur, algo que no es una empresa barata para un grupo de hasta seis integrantes más su profesor o guía adulto.

STEM Racing World Final 2026 Singapore

Photo by: STEM Racing

Al recorrer el gran salón del Resort World Sentosa, donde se celebran las finales de 2026, es difícil no sorprenderse por el nivel de competencia, creatividad y pasión que se ve.

"Creo que es importante ganar experiencia, pero también me encanta el elemento competitivo", dice Noah, del equipo alemán Spectrum, que terminaría quedándose con el tercer lugar del podio. "Realmente aprendes a trabajar bajo presión como equipo".

En otro sector, Aarav, líder de equipo e ingeniero de diseño en el equipo Nebula de Singapur, dijo que disfrutó conocer y aprender de sus pares internacionales. Y como un verdadero diseñador de F1, ya estaba robando con la mirada mientras observaba a la competencia. "El nivel aquí es muy alto", señaló. "Es realmente interesante ver cómo otros equipos resuelven los mismos problemas".

Aunque no existe un camino directo hacia la F1 dada la edad de la mayoría de los competidores, la iniciativa cuenta con el apoyo de la F1 y de muchos de sus equipos. Muchos exalumnos de STEM Racing han utilizado la competencia como trampolín hacia una carrera universitaria relacionada y, posteriormente, un puesto en un equipo de F1.

El griego Kyriakos Theofanidis ganó el evento en 2016 y actualmente es ingeniero mecánico en Red Bull Ford Powertrains. James Mitchell, de Australia, compitió en la Final Mundial tan recientemente como en 2023 antes de ser fichado por Aston Martin. Otro exalumno de STEM Racing, el británico Laurence Vines, ahora trabaja en Williams como ingeniero de diseño estructural y todavía colabora con el propio evento como comentarista, mentor y juez.

"Quería trabajar en F1 y cuando tenía 15 años escribí cartas a todos los equipos solicitando una experiencia laboral", contó Vines a Motorsport.com. "Al no tener contactos en el deporte, simplemente no tenía idea de cuál era el camino de entrada hasta que descubrí la competencia por casualidad. En asociación con lo que entonces se llamaba F1 in Schools, Williams organizaba su academia de ingeniería, donde te apoyaban durante tus estudios, y supe que ese era mi camino de entrada".

Vines dice que la competencia lo ayudó porque lo familiarizó mucho antes con herramientas y métodos como CAD, CFD y simulaciones FEA. "Antes de participar no sabía qué eran esas cosas. No las habría tocado hasta la universidad", señaló. "A los 15 años, estaba haciendo mi primer CAD, diseñando este auto en miniatura. Bajo regulaciones que te preparan muy bien para trabajar en algo como la Fórmula 1. Tienen más de 70 páginas, con mucho detalle.

"Desde entonces, estudié Ingeniería Mecánica en University College London, que patrocinaba la competencia y me otorgó una beca completa. Luego hice una pasantía en Williams".

STEM Racing World Final 2026 Singapore

Photo by: STEM Racing

Amy Martin utilizó la competencia para seguir una carrera de ingeniería, antes de pasar al mundo financiero. Esas pasiones terminaron cruzándose cuando se incorporó a Mercedes High Performance Powertrains como controladora financiera.

"Al principio no estaba realmente tan interesada en la F1", dijo. "Simplemente junté a mis amigas en la escuela y fuimos uno de los pocos equipos íntegramente femeninos en la Final Mundial de ese año. Después de ganar el Premio de Marketing, fui seleccionada para la Williams Engineering Academy en 2016. Nos llevaron al paddock, donde conocí a Nico Rosberg. Fue entonces cuando decidí que haría cualquier cosa para llegar a la F1.

"Para una chica de 16 años, estar allí y ver cómo podía ser mi futuro fue realmente electrizante".

Cuando se le preguntó qué sintió que obtuvo de la competencia, respondió: "La confianza es lo principal. Cuando le pides a alguien de 15 o 16 años que haga una presentación frente a ingenieros de F1 de clase mundial y jueces, eso es bastante duro. Te inculca un nivel de audacia.

"Y el nivel de algunos de los chicos que compiten... wow. No solo son increíblemente inteligentes, sino que además pueden expresarse en un escenario mundial, y eso honestamente es genial. Ha creado perfiles muy completos".

STEM Racing no es solo un beneficio para los estudiantes que participan, sino que también está ganando importancia para los propios equipos de F1. En un mundo con límite presupuestario, identificar y atraer a la próxima generación de talento en ingeniería ha empezado cada vez más temprano, y no es casualidad que la mayoría de los equipos hayan establecido sus propias academias de ingeniería, programas de graduados y otros programas de prácticas.

"Todos los equipos se dan cuenta de la importancia del talento joven dentro del equipo. Las nuevas ideas y las personas aportan muchísimo", dijo a Motorsport.com Randy Singh, director de carreras de McLaren. "Tenemos un programa de graduados muy consolidado en McLaren y muchas de las personas que salieron de ese programa están aquí en la pista este fin de semana, como el ingeniero de rendimiento de Oscar y nuestro estratega principal. Es una forma realmente buena de incorporar talento extraordinario al equipo.

"Cosas como STEM Racing son súper útiles para chicos de esa edad porque te enseñan mucho sobre cómo funciona un equipo de Fórmula 1. Hay diseño, hay investigación, también hay marketing y aspectos comerciales. Todo eso es una experiencia realmente útil".

Randy Singh, McLaren Racing Director

Photo by: Peter Fox / Getty Images

Cuando se le preguntó cuál es su consejo para adolescentes que aspiran a trabajar en la F1 o en el mundo más amplio del automovilismo, Singh respondió: "Mientras estés involucrado en algún tipo de emprendimiento técnico profundo en el que trabajes en equipo, ya sea STEM Racing, Formula Student, cohetes, o incluso practicar deportes a un nivel muy alto, que en sí mismo puede ser bastante técnico, creo que eso realmente te prepara bien para trabajar en un entorno de equipo de ritmo acelerado como la F1.

"Desde luego no limitaría a la gente a una ruta u otra, pero este tipo de cosas marca una gran diferencia en las solicitudes. A veces, lidiar con las disfunciones de un equipo es algo clave que realmente no experimentas en la universidad hasta llegar a un entorno profesional, así que eso es súper útil".

A pesar de la larga vinculación del evento con la F1, ya en su 26.º año, el fundador Andrew Denford siente que STEM Racing recién ahora empieza a doblar la esquina tras su cambio de marca en 2024. "Hay que educar a la gente sobre por qué necesita enseñar STEM en la escuela", dijo Denford, quien también es el CEO de la empresa familiar Denford, que suministra herramientas CNC al sector educativo.

"Empezamos esto en 2000 para que los chicos se interesaran por la ingeniería y la fabricación, primero como Jaguar F1 in Schools y, cuando ellos se retiraron de la F1, Bernie Ecclestone nos permitió seguir usando el nombre F1. Realmente ha consumido mi vida. Ahora tenemos 77 países involucrados en el programa. El nivel sigue subiendo. Tengo que tener cuidado de no empezar a hablar en términos técnicos, porque me van a dejar completamente atrás".

STEM Racing World Final 2026 Singapore

Photo by: STEM Racing

El auge de popularidad de la F1 después de Netflix también hizo crecer las cifras del programa, con STEM Racing sumando ahora varios programas escolares de nivel inicial a su camino para niños de apenas seis años, con distintos grados de complejidad.

Cuando se le preguntó qué quiere que los niños obtengan de STEM Racing, Denford dijo: "Queremos que descubran cuál es su conjunto de habilidades. Si miras todos los roles laborales; jefe de equipo, aerodinamista, ingeniero de fabricación, responsable de marketing o jefe de proyecto, encontrarán dentro de ese equipo de seis lo que quieren hacer.

"Luego pueden desarrollar lo que aprendieron y llevarlo al mundo más amplio".

Hacia dónde llevará el futuro a cualquiera de los finalistas de 2026 es una incógnita. Algunos llegarán al paddock de F1, a la industria aeroespacial, o tomarán un camino profesional muy diferente y sin relación que ni siquiera ha aparecido todavía en el horizonte.

Pero cualquiera que sea ese camino, afrontarán el futuro impulsados por su experiencia en Singapur y las habilidades que perfeccionaron en el recorrido.

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