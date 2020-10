¿Por qué el derecho de veto de Ferrari no es un privilegio?

La salida de Honda de la F1 al final de la temporada 2021 atestigua la volatilidad de los grandes fabricantes en su acercamiento al mundo de las carreras: las marcas entran en la F1 cuando quieren hacer grandes operaciones de marketing y se van de repente sin dar justificaciones obvias.

En este contexto hay que recordar el valor que representa Ferrari en el Gran Circo, un equipo que nunca ha traicionado a la F1.

El derecho de veto del que disfruta Ferrari reaparece cada dos por tres entre los temas más discutidos en el paddock. Ningún otro equipo disfruta de ese honor, y durante años sus rivales han cuestionado lo justo que es que la Scuderia sí lo tenga.

Incluso durante la formación del último Acuerdo de la Concordia, hubo quienes señalaron el derecho de veto de Ferrari, calificándolo como un 'plus' desmotivador que en 2020 ya no debería estar garantizado. La acusación es siempre la misma: ¿por qué Ferrari sigue siendo la excepción frente al resto de equipos?

En realidad, hay muchas razones, y una de las más importantes ha surgido claramente ahora, cuando Honda anunció otra retirada de la Fórmula 1. Hace poco más de diez años, entre 2008 y 2009, llegaron una serie de decisiones tomadas por las juntas directivas de Honda, BMW y Toyota, que decidieron salir de la Fórmula 1, con todas las consecuencias que eso conllevaba.

Los grandes fabricantes sin duda han aportado considerables beneficios a la Fórmula 1, con enormes inversiones de capital que han permitido el desarrollo de muchos aspectos, pero hay un inconveniente.

Para estos colectivos, la Fórmula 1 es un reto, un ejercicio técnico y de marketing, pero como tal también es un programa que se puede cerrar en cualquier momento, independientemente de los resultados obtenidos.

Si una junta directiva decide reducir gastos, el proyecto de Fórmula 1 es una rama que se puede cortar fácilmente, sin advertencias ni dudas. ¿Las consecuencias? No interesan a los que se van. Los problemas que estas decisiones repentinas crean para quienes gestionan la Fórmula 1 son tremendos: equipos que corren el riesgo de volar por los aires, cientos de puestos de trabajo en riesgo, monoplazas que se quedan sin motores, etc, etc.

Eso no es así en el caso de Ferrari. El origen del gigante italiano no engaña: el embrión de una historia extraordinaria fue precisamente el programa deportivo, a partir del cual posteriormente tomó forma el programa de producción de coches de calle. Es decir, para Ferrari primero fue la F1 y luego la carrera.

La Fórmula 1 para Ferrari no es una de las muchas ramas de la empresa, sino un elemento de apoyo, el arquitrabe de la estructura, y nunca se ha cuestionado, incluso en momentos en que las cosas no iban de la mejor manera (como ahora).

Cuando a principios de los '80 Bernie Ecclestone otorgó a Enzo Ferrari el derecho a veto, comprendió plenamente todo esto de lo que hablamos, la importancia de una presencia constante en el tiempo, que difiere de las realidades de los fabricantes de coches que van y vienen según sus intereses y situaciones económicas. Ferrari es algo con lo que la Fórmula 1 puede contar siempre, y eso es de enorme valor para quienes gestionan este deporte.

Obviamente cuando los representantes de equipos, la FIA y los titulares de los derechos comerciales se sientan alrededor de una mesa para tomar decisiones, todos tienen el mismo peso, pero cuando se trata de asuntos que involucran el 'ADN' de la Fórmula 1, es acertada esa opinión de quien siempre ha tenido un peso diferente en este deporte, porque el peso que Ferrari atribuye a su presencia en la Fórmula 1 es diferente.

El rayo de la nada que golpeó este viernes a la Fórmula 1 es un claro ejemplo de esto. Para Honda, el programa de la máxima categoría es algo a lo que se puede renunciar, y lo mismo ocurre con Mercedes y Renault, que en el pasado se han ido para luego volver. Para Ferrari no, y es justo que se reconozca concretamente a la Scuderia el valor de su historia, valor que para la Fórmula 1 es una garantía tremendamente importante para planificar el futuro.

