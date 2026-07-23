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Fórmula 1 GP de Bélgica

Descartan especulaciones sobre la salida de Russell de Mercedes pese a la brecha con Antonelli

David Croft ha descartado las sugerencias de que George Russell podría dejar Mercedes, respaldando al británico para superar su difícil racha y reactivar su temporada de Formula 1.

Lydia Mee
Editado:
George Russell, Mercedes

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Una vista general del paddock

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Ambiente del circuito

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Franco Colapinto, esquí alpino

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Esteban Ocon, equipo Haas de F1

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George Russell, Mercedes

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George Russell, Mercedes; Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Oliver Bearman, equipo Haas de F1

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Ryo Hirakawa

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George Russell, Mercedes; Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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George Russell, Mercedes

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Valtteri Bottas, Cadillac Racing

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Franco Colapinto, esquí alpino

Las fotos del jueves del Gran Premio de Hungría de F1 2026
30

Tras un desastroso Gran Premio de Bélgica para George Russell, el comentarista principal de Fórmula 1 de Sky Sports, David Croft, ha descartado firmemente las sugerencias de que el piloto británico pudiera plantearse dejar Mercedes.

Russell soportó otro fin de semana difícil en Spa-Francorchamps. Después de sufrir problemas de despliegue de potencia eléctrica en la salida, la carrera de Russell se vio truncada tras una colisión con su excompañero de equipo y siete veces campeón Lewis Hamilton.

Para empeorar las cosas para el piloto de 28 años, su compañero en Mercedes, Kimi Antonelli, consiguió su sexta victoria en un gran premio de la temporada. Como resultado, el piloto italiano lidera ahora el campeonato con 45 puntos de ventaja sobre Hamilton, y Russell ha caído al tercer puesto, a 50 puntos de Antonelli.

Durante el último episodio de Sky Sports F1 Show, Craig Slater planteó la cuestión de si la creciente frustración y el creciente déficit de puntos respecto a Antonelli podrían afectar al futuro a largo plazo de Russell con el equipo de Brackley.

"Él seguirá queriendo estar en el equipo que le ofrezca el mejor paquete de unidad de potencia y chasis para ir a competir por un campeonato del mundo, ¿y quién dice que no será Mercedes?", respondió Croft.

"Ha dado a entender que está allí a largo plazo. Nunca ha hablado de querer dejar Mercedes y no creo que el resultado en Spa vaya a hacerle cambiar de opinión ni un ápice sobre eso".

Croft añadió que Russell tiene el "talento y la capacidad" para dar la vuelta a su temporada.

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Pero vale la pena decir qué diferencia hace un año. Si volvemos a Bélgica el año pasado, Kimi Antonelli salió desde el pitlane, terminó 16º, tuvo un poco de pesadilla en medio de una racha muy difícil para él durante la cual estaba sufriendo", añadió.

"Estaba sufriendo muchísimo, pero volvió después del parón veraniego y, aunque Zandvoort no fue especialmente magnífico para él, se recompuso y produjo una buena racha. En Bakú terminó cuarto, en Singapur terminó quinto, en México entre los seis primeros, en Brasil en el podio, en Las Vegas en el podio, en Qatar terminó quinto.

"Demostró que se pueden superar este tipo de momentos. ¿Y quién dice que George Russell no pueda hacerlo? Quiero decir, es un golpe de nocaut, como dijimos, pero tiene el talento y la capacidad. Es lo que tiene aquí arriba [en la cabeza] lo que dictará si va a demostrarlo en futuras carreras, y creo que puede. De verdad que sí".

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