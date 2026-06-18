¿Detendrá Mercedes ahora la lucha entre sus pilotos con Lewis Hamilton al acecho?

Toto Wolff ha insinuado que Mercedes podría reconsiderar su enfoque de dejar que George Russell y Kimi Antonelli compitan entre sí después del Gran Premio de Barcelona, con Lewis Hamilton emergiendo como una auténtica amenaza para el campeonato.

Mercedes disfrutó de un comienzo muy fuerte de la temporada 2026 de Fórmula 1, ganando los primeros seis grandes premios, pero la racha fue detenida por Hamilton y Ferrari. Antonelli sigue liderando el campeonato, pero las Flechas Plateadas también han sufrido problemas de fiabilidad. Con Russell y Antonelli perdiendo ambos puntos tras sus abandonos en Canadá y Barcelona respectivamente, Wolff ve a Hamilton firmemente de vuelta en la lucha.

El veterano ahora está a 41 puntos de Antonelli y nueve por delante de Russell en la clasificación, ayudado por la mejora de forma de Ferrari tras su gran actualización de Barcelona.

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Wolff cree que Mercedes podría haber luchado por la victoria en Barcelona, ya que considera que Antonelli tenía suficiente ritmo para vencer a Hamilton, pero esto pudo haberse visto comprometido por el hecho de que Antonelli tuvo que batallar con su compañero de equipo.

Wolff, que estimó que Mercedes "perdió cinco o seis segundos" de tiempo de carrera "con los dos peleando", dice que el equipo debe discutir si debería intervenir en el futuro para evitar que los rivales se beneficien.

"Eso es algo que tendremos que analizar para futuras carreras cuando aparezca un nuevo competidor", dijo. "Porque cuando están peleando entre ellos está bien, puede ser muy deportivo, pero cuando estás luchando contra otro coche, entonces a veces puede que tengas que dejar pasar al más rápido."

Wolff indicó que el equipo mantendrá discusiones internas sobre el tema.

Toto Wolff, Mercedes Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Tras clasificarse tercero, Antonelli inicialmente siguió a Russell y Hamilton en Barcelona. Mientras el piloto de Ferrari cambió a una estrategia alternativa, Antonelli se fue acercando gradualmente a su compañero de equipo en Mercedes hacia la mitad de la carrera.

Mercedes decidió no interferir en esa batalla, aunque sí advirtió a Antonelli que tuviera cuidado, ya que corría el riesgo de recibir una penalización de tiempo por repetidas infracciones de los límites de pista. El equipo también recordó a ambos pilotos que pelear entre ellos estaba ayudando a Lando Norris, que los perseguía desde atrás.

Antonelli, que parecía tener mejor ritmo que Russell con el neumático duro, finalmente encontró la manera de adelantarlo a falta de cinco vueltas. Para entonces, sin embargo, Hamilton ya estaba demasiado lejos en cabeza.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"George tuvo un comienzo de carrera increíble", dijo el austríaco durante su sesión con los medios después de la carrera. "Parecía que todos detrás de él estaban parados. Pero luego el ritmo cayó. Y en los otros dos stints, claramente Kimi tenía la ventaja. Y no interferimos en su lucha, porque así es como siempre hemos competido.

"Pero es una situación que necesitamos analizar de cara al futuro, con ambos pilotos, cómo manejar una situación en la que hay una diferencia de ritmo, si estamos luchando por una victoria, [y] con el riesgo de perder una victoria.

"Y esa va a ser una discusión interesante. Pero siempre con total transparencia en el mejor interés del equipo."

Wolff: "Preferiría no luchar" contra Hamilton

El desempeño de Hamilton ha sorprendido a muchos este año después de que el siete veces campeón del mundo tuviera dificultades durante su primera temporada con Ferrari. Pero después de no lograr ni un solo podio en 2025, ya ha terminado entre los tres primeros en China, Mónaco y Canadá antes de lograr la victoria en Barcelona.

Wolff, que trabajó con Hamilton durante más de una década, no tiene ninguna duda de que su antiguo piloto puede complicarle la vida a Mercedes este año.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

"Preferiría no luchar con él por un título porque sé de lo que es capaz", dijo. "Si huele sangre, va a por ello. Lo he visto durante muchos años, cuando de repente el tren de Lewis Hamilton empezó a ponerse en marcha y entonces es muy difícil detenerlo.

"Ves que al final del camino tienes 25 puntos [de cambio en la clasificación] y está totalmente abierto [en la lucha por el título].

"Por eso no podemos permitirnos no terminar y necesitamos seguir poniendo rendimiento en el coche y en la unidad de potencia, no cometer errores, ser inteligentes con la estrategia y mantenernos absolutamente concentrados."

Rosberg: Conduces juntos por la victoria del equipo

Otro antiguo piloto de Wolff, Nico Rosberg, cree que Mercedes pudo haber sido demasiado justa con Russell en Barcelona y demasiado reacia a usar órdenes de equipo para maximizar las posibilidades de victoria de Antonelli.

El alemán recordó que durante su propia etapa junto a Hamilton en Mercedes, los intereses del equipo siempre tenían prioridad cada vez que los pilotos luchaban entre sí.

Citó el Gran Premio de Mónaco de 2016, cuando se le pidió que dejara pasar a Hamilton para permitir que su compañero de equipo diera caza a Daniel Ricciardo. A pesar de estar en una batalla por el campeonato con Hamilton, Rosberg se apartó porque no tenía el ritmo para desafiar al Red Bull.

Nico Rosberg and Lewis Hamilton, Monaco GP 2016 Photo by: Mercedes AMG

Rosberg cree que Mercedes debería haber adoptado el mismo enfoque en Barcelona.

"Mercedes fue demasiado considerada con George", dijo Rosberg en una conversación con Ralf Schumacher en Sky Germany después de la carrera. "Normalmente, incluso en mi época, siempre es así: en cuanto el equipo corre el riesgo de perder la victoria, conduces juntos por la victoria del equipo.

"Y Mercedes en realidad podría y debería haber hecho eso antes hoy, en retrospectiva, pero siempre es más fácil juzgar después de los hechos.

"No hay número uno [piloto] ni número dos. También es demasiado pronto [para que el equipo decida eso]. Esa es una regla muy clara, sin importar la situación de carrera: si el equipo corre el riesgo de perder la victoria, entonces tienes que conducir juntos por la victoria.

"Eso también ocurría en nuestra época. Dejé pasar a Lewis en Mónaco, ¿recuerdan? Yo iba segundo, él iba tercero. Ricciardo se escapaba con el Red Bull. Lo dejé pasar, aunque estábamos en una batalla por el campeonato del mundo."