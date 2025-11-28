Al parecer, la detención de Adrian Sutil, que se produjo el jueves por la mañana en Sindelfingen, formaba parte de una operación policial internacional. Además de en Alemania, también se llevaron a cabo redadas en Mónaco y Suiza al mismo tiempo. Se registraron varios locales y, al parecer, Sutil fue finalmente detenido en Sindelfingen, localidad cercana a Stuttgart. El alemán, que estuvo activo en la categoría reina del automovilismo entre 2007 y 2014, es sospechoso de fraude grave y malversación de fondos, según Bild. Sutil se encuentra actualmente en prisión preventiva en una cárcel de Baden-Württemberg.

Un portavoz de la fiscalía de Stuttgart confirmó que ya estaba pendiente una orden de detención contra él. Tras la detención, Sutil compareció inmediatamente ante el tribunal de Stuttgart, donde el juez decidió mantenerlo en prisión preventiva. Aún no se ha revelado nada sobre las circunstancias exactas de la detención. Las autoridades alemanas tampoco han revelado aún ningún otro detalle sobre el caso. Lo que está claro, sin embargo, es que la investigación gira en torno a sospechas de "fraude grave organizado y malversación en asociación". El abogado de Sutil aún no ha respondido a las preguntas de los medios de comunicación. Se dice que el ex piloto de F1 se ha dedicado en los últimos años al comercio de coches exclusivos.

Sutil ha sido desacreditado con más frecuencia en el pasado. Ya en 2012, acabó siendo noticia tras un incidente en un club nocturno de Shanghái. Durante una discusión, apuñaló en el cuello con una copa de champán rota a Eric Lux, que por aquel entonces formaba parte de la junta directiva del equipo Lotus de F1. El juez le impuso por ello una condena de 18 meses de prisión con suspensión de pena.

Sutil debutó en la Fórmula 1 en 2007 en Spyker, donde fue compañero de equipo de Christijan Albers durante la primera mitad de la temporada. Después de que la formación con sede en Silverstone pasara a llamarse Force India, se convirtió en un fijo dentro del equipo. Tuvo su mejor temporada en 2011, terminando noveno en el campeonato. En 2014, pilotó una temporada para Sauber, antes de pasar otro año como piloto reserva de Williams. En total, llegó a disputar 128 Grandes Premios, en los que sumó 124 puntos.