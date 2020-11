La relación de Maradona con el deporte motor

La noticia de la muerte de Diego Armando Maradona ha causado conmoción mundial y aquí nos proponemos recordar al astro del fútbol en el lugar que nos toca, desde el deporte motor.

Han sido muchos los momentos del argentino ligado al olor a combustible, aunque hubo uno que no se concretó pero sin dudas habría quedado en la historia: en 1987 Maradona recibió una invitación para conducir un monoplaza Williams de Fórmula 1, pero un compromiso del futbolista por la Copa de Italia con el Napolés, equipo donde jugaba por ese entones, impidió esta posibilidad.

En febrero de 2014 el "Diez" compartió un partido de fútbol en Dubai, donde vivía en ese momento, con Fernando Alonso y también ha tenido encuentros con Michael Schumacher, a quien le dedicó un mensaje en redes sociales hace algunos por su cumpleaños deseándole "fuerza" por su grave accidente.

Uno de los momentos con Schumacher tuvo lugar en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 de 1995, donde también estuvo junto a Niki Lauda.

Michael Schumacher, Benetton con Diego Maradona Photo by: Motorsport Images Diego Maradona y Niki Lauda Photo by: Ercole Colombo

Maradona volvería al GP de Mónaco diez años más tarde junto a su hija Dalma, aprovechando que había estado en el Festival de Cine de Cannes.

En 2008 Maradona se dio el gusto de subirse como copiloto de Sébastien Loeb en el Citroën de WRC durante el Rally de Argentina.

Diego Maradona y Sebastien Loeb, Citroen 1 / 4 Foto de: Sutton Motorsport Images Diego Maradona 2 / 4 Foto de: Sutton Motorsport Images Diego Maradona y Sebastien Loeb, Citroen 3 / 4 Foto de: Sutton Motorsport Images Diego Maradona y Sebastien Loeb, Citroen 4 / 4 Foto de: Sutton Motorsport Images

Ese mismo año celebró junto a Valentino Rossi la victoria del italiano en el Gran Premio de San Marino de MotoGP, como se aprecia en la fotografía principal de este artículo, y dijo: "Siempre es algo fantástico volver a Italia, y ver a Valentino aquí, rodeado de todos sus fans, es un verdadero placer. ¡Él es una parte destacada de la historia de este deporte y no me quería perder esto!. Me siento muy feliz de estar aquí, es algo que he esperado durante mucho tiempo".

Años más tarde, en el GP de Argentina de MotoGP de 2015, Rossi logró la victoria y celebró con la camiseta de Maradona en lo alto del podio de Termas de Río Hondo.