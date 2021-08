Domenicali: Calendario provisional de F1 2022 será en septiembre

Se ha hablado de él durante años, pero en 2022 un deseo largamente acariciado por el propietario de la Fórmula 1, Liberty Media, finalmente se hará realidad: un segundo Gran Premio en suelo estadounidense. Tras las necesarias críticas de los vecinos, el plan de una carrera por el centro de la ciudad desapareció, pero un nuevo circuito temporal alrededor del Hard Rock Stadium tomó su lugar.

La construcción del circuito en Miami Gardens ya está en pleno apogeo. El mes pasado se vertió el primer asfalto para el circuito de 5,41 kilómetros de longitud, algo que no es de extrañar porque en nueve meses ya habrá carrera en el nuevo circuito de Florida.

"Ni siquiera estamos a la mitad de la temporada 2021, pero hemos estado planeando para 2022 por un tiempo", dijo Domenicali. “Hay mucha oferta de ubicaciones para el calendario 2022. Esperamos poder presentar el calendario provisional en septiembre, octubre. Ya podemos confirmar que el tan esperado Gran Premio de Miami se llevará a cabo en la primera quincena de mayo”.

Ya se esperaba que el Gran Premio de Miami se celebre en la primera mitad de la temporada, ya que la Fórmula 1 quiere mantener la carrera separada de la otra carrera en suelo estadounidense en Austin, que siempre se celebra en otoño.

Una fecha programada para la primera quincena de mayo puede ser una sorpresa, ya que se esperaba que la carrera de Miami estuviera vinculada al Gran Premio de Canadá, que generalmente se celebra en junio. También queda por ver qué significa la fecha del Gran Premio de Miami para el inicio de la parte europea de la temporada, que arrancaba a principios de mayo con el Gran Premio de España en los años previos a la pandemia.

Aunque aún no se ha fijado una fecha definitiva para el Gran Premio de Miami, Domenicali dice que ciertamente no hay escasez de interés: “La demanda de boletos es alta, aunque la venta oficial de boletos aún no ha comenzado. También estamos deseando que se traslade el Gran Premio de Rusia a San Petersburgo en 2023 ".

Las entradas para el Gran Premio de Miami saldrán a la venta una vez que se anuncie la fecha de la carrera. También en Austin no falta el interés por la Fórmula 1. Recientemente, la organización de la carrera en el Circuito de las Américas puso a la venta 20.000 entradas extra para la edición 2021 del Gran Premio de Estados Unidos, que se celebrará el 24 de octubre.