El CEO y presidente de la F1, Stefano Domenicali, ha instado a los aficionados a "mantener la calma" respecto a las nuevas regulaciones de 2026 de la categoría, que ya han sido objeto de críticas antes de que la temporada siquiera haya comenzado.

Los amplios cambios reglamentarios de la F1 para 2026 giran en torno a un motor eléctrico mucho más potente y a combustibles sostenibles, medidas que han atraído la participación de Audi, GM y Ford y han tentado a Honda a dar marcha atrás en su decisión de retirarse.

Pero la ambiciosa división cercana al 50/50 entre energía eléctrica y energía de combustión ha causado hasta ahora bastantes dolores de cabeza a equipos y pilotos. En las pruebas de pretemporada en Bahréin, los autos no disponían de suficiente energía para ir a fondo durante una vuelta completa.

Varios pilotos de punta también han manifestado su descontento con las drásticas técnicas de recuperación de energía que requieren las nuevas unidades de potencia, incluso si los autos más livianos y pequeños en sí mismos han recibido, en general, el visto bueno. También existen dudas en algunos sectores sobre la seguridad ante velocidades de acercamiento extremas y sobre que los autos no tengan suficiente energía en las rectas para ofrecer oportunidades de adelantamiento.

Se espera que esos problemas sean un desafío aún mayor en otros circuitos del calendario como el Albert Park de Melbourne, sede inaugural de la temporada 2026.

Pero mientras el organismo rector, la FIA, y el titular de los derechos comerciales, la FOM, dejan la puerta abierta a ajustes adicionales caso por caso si es necesario, ya sea por motivos de seguridad o en beneficio del espectáculo en pista, el jefe de la F1, Domenicali, dice que la comunidad de la F1 no debería sobrerreaccionar a las nuevas regulaciones antes de que se haya completado una vuelta competitiva en Australia.

"No siento esta ansiedad, necesitamos mantener la calma porque, como siempre cuando sucede algo con nuevas regulaciones, siempre existe la duda de que todo esté mal", dijo Domenicali a los medios en Bahréin, incluido Motorsport.com.

"Puedo asegurarles realmente que en la Comisión de la F1 ha habido una discusión abierta para poner sobre la mesa posibles soluciones para abordar este tipo de problema [de falta de energía]. Y, por lo tanto, habrá una reunión antes del inicio de la temporada para evitar una sobrerreacción, porque está bastante claro que debemos evitar la sobrerreacción. Acabamos de entrar en un nuevo camino, por eso necesitamos mantener la calma.

"Y si hay algo que sea útil y pueda implementarse de inmediato, he visto un enfoque muy abierto por parte de la FIA y también de los equipos mostrando el mismo tipo de enfoque para eventualmente resolver este tipo de problemas que están sobre la mesa para ser solucionados y corregidos."

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Domenicali no comparte las preocupaciones sobre una posible falta de adelantamientos y, tras observar los autos en pista en las pruebas de pretemporada en Bahréin, está convencido de que la nueva generación de coches es tan emocionante de ver como la anterior.

"No entiendo todo este pánico que está dando vueltas, porque habrá carreras increíbles, habrá mucha acción", explicó. "Y por eso, como dije, la prudencia siempre forma parte de mi estilo.

"Y en cualquier caso, si algo no es como nos gustaría, creo que la credibilidad del deporte es que podemos sentarnos con las personas responsables, los técnicos y la FIA, para encontrar soluciones.

"Quiero tranquilizar a los aficionados en que esto es un espectáculo increíble, porque estuve justo en la pista para verlo desde afuera con el ojo de un fan. No vi ninguna diferencia en cuanto a velocidad o sonido.

"Por supuesto, los aficionados más sofisticados entenderán los diferentes sonidos en determinadas situaciones, pero les garantizo que el 99,9% de los aficionados no lo percibirá porque es imposible. Y por lo tanto, quiero ser positivo en ese sentido. Y como dije, si algo tiene que rectificarse habrá tiempo y la forma para que podamos hacerlo juntos como sistema para reaccionar."