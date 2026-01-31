Ir al contenido principal

Fórmula 1 Test de pretemporada en Barcelona

Domenicali señala que los nuevos motores de F1 fueron clave para atraer a Cadillac y Audi

Stefano Domenicali afirma que las reglas de las unidades de potencia de la Fórmula 1 para 2026, que incluyen un reparto 50:50 entre la combustión con combustible sostenible y la energía eléctrica, ayudaron a atraer a grandes fabricantes como Cadillac.

Lydia Mee
Publicado:
El CEO de la F1 Stefano Domenicali en el paddock

El CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, defendió la dirección del nuevo conjunto de reglamentos de 2026 para atraer a marcas como Cadillac, Audi y Ford a la categoría.

La temporada 2026 dará la bienvenida a una nueva ola de reglamentos y contará con una unidad de potencia con un reparto 50:50 entre la potencia del motor de combustión interna que utiliza combustible sostenible y la potencia eléctrica, algo relevante para el mercado automotriz en general.

Este año hay varias incorporaciones nuevas en el paddock. Cadillac se ha sumado como el undécimo equipo, Ford se ha asociado con Red Bull Powertrains y Audi ha tomado el control de Sauber.

"Bueno, es muy emocionante", dijo Domenicali a F1.com cuando se le preguntó cuán entusiasmado estaba por la llegada a la parrilla del equipo propiedad de General Motors. "Cadillac es uno de los fabricantes más importantes del mundo. Van a invertir mucho.

"Van a aportar nueva energía, y creo que eso está relacionado con el hecho de que hemos tomado la decisión técnica correcta en lo que respecta a los reglamentos.

"Hay un gran interés en lo que estamos haciendo, manteniendo los combustibles sostenibles avanzados en el centro de la futura unidad de potencia".

El máximo responsable de la F1 continuó afirmando que la unidad de potencia no solo fue un atractivo para Cadillac, sino también para Audi y Honda, esta última que ha iniciado una nueva asociación con Aston Martin tras separarse de Red Bull al final de 2025.

Formula 1 president Stefano Domenicali

Formula 1 president Stefano Domenicali

Photo by: Andrea Diodato / NurPhoto via Getty Images

"La cadena cinemática ha sido relevante no solo para atraer a Cadillac, sino que tenemos a Audi, tenemos a Honda. Así que es un gran momento para todos nosotros", añadió.

"La F1 siempre ha estado a la vanguardia de la innovación, la conectividad futura, el atractivo y la atención, y por eso es lo que estamos haciendo. Por eso creo que hoy la F1 nunca ha sido tan fuerte".

Al hablar específicamente de los reglamentos, Domenicali dijo: "Como siempre, cuando introducimos nuevos reglamentos, es un gran momento para nuestro mundo, porque es emocionante y genera atención desde el punto de vista técnico. Esa es la naturaleza de cuando hay algo nuevo.

"Hay cientos de ingenieros esforzándose por lograr lo mejor, y esto también tendrá un beneficio fuera del mundo de la Fórmula 1.

"Hay interés por parte de los pilotos, porque necesitan entender cómo conducir un auto nuevo, y luego los equipos necesitan comprender cómo poner a punto el auto de la mejor manera, así que es un momento fascinante y acelera el interés, ya que todos esperan con ansias los reglamentos de 2026".

