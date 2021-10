Domenicali se sorprende de que Hamilton no encabece la encuesta de los aficionados a la F1

Los resultados de la Encuesta Global de la F1, realizada por Motorsport Network en colaboración con la F1 y Nielsen Sports, se publicaron antes del Gran Premio de Estados Unidos tras recibir las respuestas de más de 167 mil aficionados procedentes de 187 países diferentes.

Max Verstappen fue nombrado el piloto más popular de la F1 con un 14.4 por ciento de la votación de los aficionados, pero el piloto de McLaren, Lando Norris, terminó segundo, un lugar por delante del ganador de la votación de 2017, Hamilton.

El competidor de Mercedes ha sido la figura más visible y pública de la F1 durante gran parte de su carrera.

Sin embargo, se quedó a un 1,9% de Verstappen en la votación de los aficionados de todo el mundo, a pesar de seguir siendo el piloto favorito entre los aficionados del Reino Unido, donde superó por poco a Norris.

Cuando se le preguntó si estaba un poco sorprendido de que Hamilton no estuviera en el número uno, el CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, respondió: "Bueno, tengo que decir que, en cierto modo, sí”.

"Pero, por otro lado, si piensas en la demografía de la gente que está más involucrada en este tipo de (votaciones), creo que entiendes por qué Lando tiene una gran audiencia”.

"Está más relacionado con el hecho de que tiene un enfoque con ellos que es fresco, de una manera que está más cerca de la gente que está siguiendo esto. Esa es mi opinión personal".

Crowd support for Lando Norris, McLaren Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Norris terminó segundo en la clasificación general y ayudó a McLaren a ganar la votación como equipo favorito de los aficionados, y dijo que estaba contento de tener una influencia positiva en los jóvenes aficionados a través de una fuerte presencia en las redes sociales y otras actividades como el streaming.

Domenicali dijo que, aunque era "una diferencia muy, muy pequeña" entre los mejores pilotos, se sentía alentado por el interés que tiene la generación más joven respecto a la Fórmula 1.

"No quiero dar una magnitud mayor de la que es, pero seguro que es una señal de que, como siempre he dicho, no tenemos un problema a futuro en cuanto a los pilotos", dijo Domenicali.

"Tenemos un grupo increíble de pilotos jóvenes, con mucho talento y muy buenos, que son valiosos para la Fórmula 1".

La encuesta reflejó una afluencia de nuevos y jóvenes aficionados a la F1, ya que la edad media de los votantes se redujo en cuatro años, de 36 a 32.

Domenicali estuvo de acuerdo en que la serie de Netflix Drive to Survive habría jugado un papel importante en la llegada de nuevos aficionados a la F1 desde la última votación en 2017.

"Seguro que Drive to Survive tuvo un gran impacto, principalmente en los que no eran realmente fanáticos tan ávidos de la Fórmula 1", dijo Domenicali.

"Vieron diferentes narrativas con respecto a ese deporte. Seguro que tuvo un impacto positivo"