Doohan explica por qué es el piloto más atractivo fuera de la F1

Además de las sesiones de FP1 para novatos, el australiano realizará diez días de pruebas privadas a lo largo de la temporada con coches de F1 de al menos dos años de antigüedad, mientras que también lleva adelante un extenso trabajo de simulador en la fábrica, donde las instalaciones están siendo mejoradas este año.

En caso de que Esteban Ocon o Pierre Gasly se marchen a otro equipo, Doohan estará bien situado para ocupar su asiento, al tiempo que cree que podría resultar atractivo para otros equipos en caso de que no haya ninguna vacante en Alpine .

"Fuera de la actual parrilla de F1, para un piloto que no ha disputado una carrera en F1, soy sin duda el piloto con el mayor kilometraje", dijo a Motorsport.com.

"Y eso no es a una vuelta, son distancias de carrera, en mojado, en seco, temperaturas altas, temperaturas bajas. Así que estoy empezando a verlo todo, lo que es realmente bueno y seguro que atrae a los equipos de F1".

"Para mí, el único objetivo en este momento es tratar de asegurar mi lugar en la parrilla para el próximo año, mientras que también me aseguro de que estoy haciendo el trabajo en estas pruebas porque son muy importantes también".

Su prioridad es convencer al jefe del equipo Alpine, Bruno Famin, de que es el hombre adecuado para sustituir a Ocon o Gasly, en caso de que alguno de los pilotos actuales abandone la escudería.

"Estoy absolutamente decidido", dijo sobre su deseo de estar en la parrilla de 2025. "Ese es el plan, y ese es también el plan conmigo mismo, Bruno y el equipo".

"Por el momento, tengo un largo contrato con Alpine. Así que quiero estar aquí. Llevo tres años trabajando con el equipo".

"Todo el mundo me es familiar, tenemos una buena conexión, hay un buen ambiente, todos tenemos una buena moral de equipo, así que subirme al coche sería como estar en casa. Así que espero poder hacerlo".

Jack Doohan, Alpine Foto de: Alpine

Los 10 días de pruebas privadas, un programa similar al que siguió el ex reserva de Alpine Oscar Piastri antes de su traslado a McLaren para la temporada 2023, verán a Doohan registrando kilómetros en una variedad de lugares actuales de F1.

"Es un día en el coche de 2021, y luego los otros nueve en el coche de 2022", dijo. "Así que al final del año, el kilometraje va a ser bastante bueno".

"Ya he pasado bastante tiempo en el coche. Y me siento listo para saltar como lo hice en Abu Dhabi en la FP1, saltando directamente después de la F2, y estuve a sólo media décima de Pierre. Así que esto sólo va a ayudar aún más, y es el coche de 2022, que es la actual generación".

"Estaré en Qatar y Abu Dhabi, y luego los típicos circuitos europeos, seguro que haremos Monza, Red Bull Ring, Silverstone, Barcelona".

"Tengo la oportunidad de ir a Zandvoort. No es el típico circuito al que vamos con los coches de F1 a probar. Sabemos que es un circuito técnico y difícil, así que tener dos días allí sería genial. Así que tendré un buen puñado de circuitos en los que habré estado".

Doohan ha abandonado la F2 y no competirá este año, a pesar de las conversaciones previas sobre su incorporación al programa de Alpine en el WEC.

De este modo, se concentrará en sus obligaciones en la F1, que implican estar disponible como reserva para las 24 carreras.

"Seguro que se habló de ello", dijo sobre el WEC. "No creo que nunca fuera un tema de que fuera demasiado, era más que no podía centrarme únicamente en la F1. Y hay carreras que se superponen en las que no podría estar haciendo el mismo apoyo".

"No es el fin del mundo si no estoy en el simulador, pero tenemos algunos programas muy buenos al final del año en el simulador".

"Y tenerme ahí es muy beneficioso para el equipo, porque espero que en el futuro también sea piloto de carreras para el equipo. Así que tener esa conexión será muy bueno".

Jack Doohan, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alpine Foto de: Alpine

Mientras que algunos equipos tienen más de un piloto reserva con el fin de dividir la carga de trabajo, Doohan estará de guardia en las 24 carreras para Alpine, ya sea en persona o con fácil acceso en avión.

"Cualquier carrera que esté a más de tres horas en avión, tengo que estar allí todo el fin de semana", señaló. "Si está a menos de tres horas, que es la mayoría de las carreras europeas, estaré en el simulador todo el viernes y volaré directamente a la carrera".

"O si no estoy en el circuito esos fines de semana, estaré en una zona en la que la espera esté dentro del tiempo suficiente".

En cuanto a no correr en 2024, dijo: "Es extraño. Estoy intentando competir fuera de las actividades del automovilismo con mi preparación física, triatlones y carreras. Disfruto mucho con ello, y además es una buena manera de mantenerme en forma y de agudizar la cabeza, poniéndome en territorios desconocidos".

