Los dos cambios claves en el nuevo Acuerdo de la Concordia de la F1 2026

El acuerdo de gobernanza constituye la segunda parte del Acuerdo de la Concordia de Fórmula 1, junto con el acuerdo comercial que se firmó antes del Gran Premio de Australia de marzo, y cubrirá el periodo comprendido entre 2026 y 2030.

El organismo rector de la FIA y la FOM anunciaron conjuntamente el acuerdo al margen de la Asamblea General de la FIA celebrada esta semana en Tashkent, capital de Uzbekistán, que incluye la entrega de los Premios FIA del viernes y la reelección de Mohammed Ben Sulayem como presidente.

El retraso entre las dos firmas demuestra que el acuerdo de gobernanza, que a diferencia del acuerdo comercial también implica a la FIA, se ha tomado su tiempo para ultimar los detalles. Esto se debe a que define elementos críticos de cómo se gestiona el campeonato, incluida la estructura de votación de las reuniones de la Comisión de la F1, las cuotas de inscripción que pagan los equipos a la FIA, las competencias del órgano de gobierno y otros aspectos logísticos.

El Director General de la F1, Stefano Domenicali, declaró: "Este acuerdo garantiza que la Fórmula 1 esté en la mejor posición posible para seguir creciendo en todo el mundo. Quiero dar las gracias al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y a todos los equipos por la colaboración y la determinación para lograr los mejores resultados para todo el deporte en nuestras conversaciones."

Autosport entiende que, como parte del acuerdo, ha habido un cambio en el proceso de votación en las comisiones de la F1, con menos votos de los equipos ahora necesarios para alcanzar una mayoría, dando efectivamente tanto a la FIA como a la FOM un mayor peso de voto para impulsar cambios reglamentarios.

Con la forma en que se ponderan los votos, a partir de 2026, el número de votos necesarios para una mayoría normal en las reuniones de la Comisión de F1 se ha reducido de seis a cuatro de 11 equipos, además de la FOM y la FIA, mientras que una supermayoría ahora tomará seis en lugar de ocho. Se espera que esta medida proporcione a la serie una plataforma más estable para realizar cambios difíciles cuando sea necesario.

La FOM apoyará los planes de la FIA para mejorar sus operaciones de carrera

Gran Premio de Azerbaiyán Foto de: Ozan Kose / AFP vía Getty Images

También se entiende que tanto la FOM como los 11 equipos pagarán colectivamente al organismo rector más dinero a través de una reestructuración de las tasas de inscripción de la F1, que se espera que la FIA reinvierta en la parte de gobierno del campeonato, incluyendo comisarios, marshalling y otros servicios.

Hasta ahora, los equipos debían abonar una cuota de inscripción que, además de una cuota fija, se basaba en el número de puntos obtenidos en la temporada anterior. Esto significaba que una escudería de gran éxito, como Red Bull en 2023, cobraba una cantidad desproporcionada de dinero por inscribirse en la siguiente campaña, mientras que los equipos de la parte trasera de la parrilla, con muy pocos puntos, contribuían relativamente poco. A partir de ahora, se entiende que las escuderías cobrarán una cuota basada en su posición de constructores en una escala móvil de arriba a abajo.

Se espera que el cambio en la estructura aumente la cuota colectiva que los equipos pagan a la FIA en unos 15 millones de dólares al año, con los equipos del mediocampo en particular viendo aumentar su parte en varios millones de dólares. Este formato se ajusta a la forma en que se paga el premio en metálico en virtud de los acuerdos comerciales, en una escala de 9 millones de dólares por posición en el mediocampo. También se espera que el continuo crecimiento comercial previsto para la F1 compense el aumento de las cuotas de inscripción de los equipos afectados.

En medio de los llamamientos de los competidores para que la FIA invierta en la profesionalización de los comisarios y otros servicios que presta a la serie, se entiende que el órgano de gobierno presentó un plan para mejorar su funcionamiento en la F1 y los costes adicionales que ello implicaría, que fue apoyado por la FOM.

"En general, estamos contentos de compartir el pastel de una manera más estructurada y justa, pero si lo hacemos, entonces queremos asegurarnos de que se destina a la profesionalización, la mejora de los servicios, etc.", dijo recientemente una fuente del equipo a Autosport.

El Presidente Ben Sulayem prometió que el organismo rector utilizaría los fondos adicionales para reforzar sus operaciones en la F1.

Mohammed ben Sulayem, Presidente de la FIA, y Stefano Domenicali, Director General del Grupo Fórmula Uno, en la parrilla. Foto: Zak Mauger / LAT Images vía Getty Images

"Este acuerdo nos permite seguir modernizando nuestras capacidades reglamentarias, tecnológicas y operativas, incluido el apoyo a nuestros directores de carrera, oficiales y los miles de voluntarios cuya experiencia sustenta cada carrera", dijo Ben Sulayem el viernes. "Nos aseguramos de que la Fórmula 1 siga a la vanguardia de la innovación tecnológica, estableciendo nuevos estándares en el deporte mundial".

También se entiende que el nuevo acuerdo mejorará la visibilidad general de la FIA en el paddock. Mientras tanto, en la nueva sección A del reglamento de 2026 se establece que los equipos deben llevar el logotipo de la FIA en el morro de cada coche.

"Cada coche de F1 debe llevar el logotipo de la FIA, en azul o blanco, con una altura de al menos 75 mm", dice el artículo A2.3.4 de las disposiciones reglamentarias generales. "Este logotipo debe colocarse en la parte superior del morro o a ambos lados del morro y ser visible desde el lateral del coche".

Algunas fuentes han sugerido que un reparto más favorable de los ingresos podría allanar el camino para que la F1 aumente el número de carreras al sprint y ayude a la FIA a cubrir su parte de la logística implicada.

Hasta ahora, Ben Sulayem se había mostrado reacio a superar los seis sprints por temporada, citando el impacto en la carga de trabajo del personal de la FIA y en las finanzas. Sin embargo, como se ha informado anteriormente, se entiende que la FOM está dispuesta a llegar a los dos dígitos tan pronto como la temporada 2027, ya que los fines de semana sprint han tenido un impacto positivo neto en los promotores de carreras y en el aspecto comercial del negocio.